ஐபிஎல் தொடருக்கு 'எஸ்'... சர்வதேச கிரிக்கெட்டுக்கு 'நோ’... வீரர்களின் தொடர் காயமும், அதன் பின்னணி காரணங்களும்!
ஐபிஎல் டி20 கிரிக்கெட் தொடரில் முழு உடற்தகுதியுடன் விளையாடும் இந்திய வீரர்கள், சர்வதேசப் போட்டிகளில் விளையாடும்போது அடுத்தடுத்து காயமடைந்து வெளியேறுவது கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே தொடர்கதையாகி வருகிறது.
Published : August 5, 2026 at 8:01 AM IST
ஹைராபாத்: இலங்கையில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய கிரிக்கெட் அணி, இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. குறிப்பாக, இந்த ஆண்டின் உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் சுழற்சியில் இந்திய அணி பங்கேற்கும் முதல் தொடர் இது என்பதால், இதில் அணியின் செயல்பாடுகள் எவ்வாறு இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே அதிகரித்துள்ளது. இத்தொடரில் பங்கேற்பதற்காக இந்திய அணியினர் இன்று இலங்கை சென்றுள்ளனர்.
பும்ராவின் விலகல்
இந்நிலையில், இத்தொடர் தொடங்குவதற்கு முன்பாகவே இந்திய அணிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தும் விதமாக, நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா காயம் காரணமாக இந்த டெஸ்ட் தொடரிலிருந்து முழுமையாக விலகியுள்ளார். சமீபத்தில் நடைபெற்ற இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரின் போது அவருக்கு இடது முழங்காலில் காயம் ஏற்பட்டது. தற்போது வரை அவர் அந்த காயத்திலிருந்து முழுமையாக குணமடையாததன் காரணமாகவே, இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இதன் காரணமாக, உள்ளூர் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்தி வரும் ஜம்மு-காஷ்மீரைச் சேர்ந்த வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஆகிப் நபிக்கு, இந்திய டெஸ்ட் அணியில் விளையாடுவதற்கான வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஒருபுறம் ஆகிப் நபியின் இந்தத் தேர்வு கிரிக்கெட் ரசிகர்களிடையே பெரும் மகிழ்ச்சியையும் வரவேற்பையும் ஏற்படுத்தியிருந்தாலும், மறுபுறம் நட்சத்திர வீரர்கள் சர்வதேச போட்டிகளின் போது தொடர்ந்து காயமடைவது கிரிக்கெட் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது.
தொடர் காயங்கள்
ஏனெனில், ஐபிஎல் டி20 கிரிக்கெட் தொடரில் இரண்டு மாத காலம் எவ்வித தொய்வுமின்றி, முழு உடற்தகுதியுடன் தொடர்ந்து விளையாடும் இந்திய வீரர்கள், சர்வதேச போட்டிகளில் நாட்டின் சார்பாக களமிறங்கும் போது வரிசையாக காயமடைந்து வெளியேறுவது கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே தொடர்கதையாகி வருகிறது. பிரான்சைஸ் கிரிக்கெட்டில் முழு வீரியத்துடன் விளையாடும் வீரர்கள், தேசிய அணிக்கு வரும்போது மட்டும் காயத்தைச் சந்திப்பதை வெறும் தற்செயலான நிகழ்வாகக் கடந்து போய்விட முடியாது.
ஏனெனில், இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னணி வீரர்கள் பலருக்கு அடுத்தடுத்து ஏற்பட்டு வரும் தொடர் காயங்கள், அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் முன்னுரிமைகள் மற்றும் பணிச்சுமை மேலாண்மை குறித்த கடுமையான விவாதங்களை எழுப்பியுள்ளன. சமீபத்தில் நிறைவடைந்த ஐபிஎல் தொடரைத் தொடர்ந்து, இந்திய அணியின் முக்கிய வீரர்கள் சர்வதேச போட்டிகளின் போது அடுத்தடுத்து காயமடைந்து வருவது ரசிகர்களிடையேயும், இந்திய கிரிக்கெட் வாரியத்திடமும் பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஐபிஎல் தொடர் காரணமா?
உதாரணமாக, மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காக ஐபிஎல் தொடரின் அனைத்துப் போட்டிகளிலும் முழு வீச்சில் பந்துவீசிய ஜஸ்பிரித் பும்ரா, சர்வதேச ஒருநாள் தொடருக்குப் பின் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக தற்போது இலங்கை டெஸ்ட் தொடரிலிருந்து முழுமையாக விலகியுள்ளார். இதேபோல், ஐபிஎல் தொடர் முழுவதும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்காக ஆல்-ரவுண்டராகச் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, இந்திய அணிக்குத் தேர்வான நிலையில், காயம் காரணமாக அணியிலிருந்து வெளியேறியுள்ளார்.
இதுதவிர, ஹர்திக் பாண்டியா, வாஷிங்டன் சுந்தர், வருண் சக்ரவர்த்தி, ஹர்ஷித் ராணா என பல முன்னணி வீரர்களும் ஐபிஎல் தொடரில் முழுமையாக விளையாடி வந்த நிலையில், சர்வதேச கிரிக்கெட்டிற்குத் திரும்பி காயங்களைச் சந்தித்து அடுத்தடுத்த தொடர்களில் இருந்து விலகியுள்ளனர். இவர்களுடன் இந்திய அணியின் கேப்டன் ஷுப்மன் கில், சாய் சுதர்சன் போன்ற இளம் வீரர்களும் சர்வதேச போட்டிகளின் போது கடுமையான உடற்தகுதிச் சவால்களைச் சந்தித்து வருகின்றனர்.
காரணம் என்ன?
இவ்வாறு ஐபிஎல் தொடரில் முழு வீச்சில் செயல்பட்ட வீரர்கள் பலர், சர்வதேச அரங்கில் உடற்தகுதிப் பிரச்சினைகளைச் சந்திப்பது பெரும் விமர்சனங்களுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு வருகிறது. ஒருபுறம் விமர்சனங்கள் எழுந்தாலும், வீரர்களின் இந்தத் திடீர் காயங்களுக்குப் பின்னால் உள்ள விளையாட்டு அறிவியல் (Sports Science) மற்றும் நிர்வாகக் காரணங்களை நாம் உற்று நோக்க வேண்டியதும் அவசியமான ஒன்றாகும்.
போதிய ஓய்வின்மை
முதலாவதாக, ஐபிஎல் தொடரின் போது இரண்டு மாதங்களுக்கும் மேலாக வீரர்கள் கடுமையான பணிச்சுமைக்கும் மன அழுத்தத்திற்கும் உள்ளாகிறார்கள். அடுத்தடுத்து நடைபெறும் போட்டிகள், இடைவிடாத இரவு நேரப் பயணங்கள் மற்றும் வணிக ரீதியிலான விளம்பர நிகழ்வுகள் ஆகியவற்றால் வீரர்களின் உடல் தீவிர அழுத்தத்திற்கு உள்ளாகிறது. ஐபிஎல் தொடர் முடிந்த உடனே சர்வதேசப் போட்டிகள் தொடங்குவதால், உடலின் தசைகள் பழைய நிலைக்குத் திரும்பவும், காயங்கள் குணமடையவும் வீரர்களுக்குப் போதிய ஓய்வு கிடைப்பது இல்லை.
கிரிக்கெட் வடிவ மாற்றம்
இரண்டாவதாக, டி20 போட்டிகளில் இருந்து திடீரென டெஸ்ட் அல்லது ஒருநாள் போட்டிகளுக்கு மாறுவது வீரர்களின் உடலைக் கடுமையாகப் பாதிக்கிறது. டி20 போட்டிகளில் வெறும் 4 ஓவர்கள் மட்டுமே வீசும் பந்துவீச்சாளர்கள், சர்வதேசப் போட்டிகள் என வரும்போது திடீரென ஒருநாள் போட்டிகளில் 10 ஓவர்களும், டெஸ்ட் போட்டிகளில் நாள் ஒன்றுக்கு 15 முதல் 20 ஓவர்கள் வரையும் வீச வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படுகிறது. குறைவான ஓவர்களில் இருந்து திடீரென அதிக ஓவர்கள் வீசும் இந்தத் திடீர் அழுத்தத்தை வீரர்களின் உடலால் தாங்கிக்கொள்ள முடிவதில்லை.
மறைக்கப்படும் காயங்கள்
அனைத்தையும் விட முக்கியமாக, ஐபிஎல் பிரான்சைஸ் அணிகளின் மருத்துவர்கள் மற்றும் உடற்பயிற்சி நிபுணர்கள், வீரர்களின் காயங்களைத் தற்காலிக ஊசிகள் அல்லது மாத்திரைகள் மூலம் மறைத்து அவர்களை விளையாட வைப்பதாகப் புகார்கள் எழுந்துள்ளன. ஐபிஎல் தொடரில் கோடிக்கணக்கில் பணம் கிடைப்பதால், வீரர்கள் தங்களின் சிறிய காயங்களை மறைத்துக்கொண்டு, அணியில் இடத்தைத் தக்கவைக்க விளையாடுவதாக முன்னாள் ஜாம்பவான்களான கபில் தேவ் மற்றும் சுனில் கவாஸ்கர் ஆகியோரும் தங்களது கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளனர்.
பிசிசிஐ-யின் தேசிய கிரிக்கெட் அகாடமி இந்திய அணி வீரர்களுக்காகப் பல்வேறு உடற்தகுதி விதிகளை வகுத்திருந்தாலும், அதனை ஐபிஎல் பிரான்சைஸ் அணிகள் சரிவரப் பின்பற்றுவதில்லை என்ற விமர்சனங்களையும் நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. சமீபத்திய தொடர்களின் போது கூட, முன்னணி வீரர்களின் தொடர் காயம் காரணமாக இந்திய அணியின் சமநிலை பாதிக்கப்படுவது குறித்து கேப்டன் ஷுப்மன் கில் மற்றும் பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீர் ஆகியோர் கவலையை வெளிப்படுத்தியிருந்தனர்.
விதிமுறைகளை கடுமையாக்கிய பிசிசிஐ
இப்படி ஒவ்வொரு சர்வதேசத் தொடரின் போதும் உடற்தகுதிப் பிரச்சினைகளைச் சந்தித்து வரும் இந்திய அணி, சமீப காலங்களாக டி20, ஒருநாள் மற்றும் டெஸ்ட் தொடர்களை இழந்து ரசிகர்களுக்குப் பெரும் ஏமாற்றத்தை அளித்து வருகிறது. இதன் காரணமாக, பிசிசிஐ தற்போது தனது விதிமுறைகளைக் கடுமையாக்கியுள்ளது. அதன்படி, ஒப்பந்த வீரர்கள் இனி தங்களுக்கு விருப்பமான சர்வதேசத் தொடர்களை மட்டும் தேர்ந்தெடுத்து விளையாட முடியாது என்றும், உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேசப் போட்டிகளில் விளையாடுவதே அவர்களின் முதல் முன்னுரிமையாக இருக்க வேண்டும் என்றும் பிசிசிஐ திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், எந்தவொரு வீரரும் சர்வதேசப் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வோ அல்லது தற்காலிக விலகலோ பெற வேண்டுமானால், பிசிசிஐ மருத்துவக் குழுவின் முறையான பரிசோதனைச் சான்றிதழைப் பெற வேண்டும் என்பதையும் வாரியம் கட்டாயமாக்கியுள்ளது. தேசிய கிரிக்கெட் அகாடமி மற்றும் பிசிசிஐ பல கடுமையான உடற்தகுதி விதிகளைக் கொண்டு வந்தாலும், ஐபிஎல் தொடரின் அதீத வணிகமயமாக்கலால் சர்வதேச கிரிக்கெட் பாதிக்கப்படுவது தற்போதைய சூழலில் தெளிவாகத் தெரிவதாக ரசிகர்கள் விமர்சித்து வருகின்றன.
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ஐபிஎல் தொடர் என்பது இந்திய கிரிக்கெட்டின் அடையாளமாகவும், பொருளாதார பலமாகவும் இருக்கலாம். மேலும் இது உலகத் தரம் வாய்ந்த பல இளம் வீரர்களை உருவாக்குவதிலும் பெரும் பங்கைக் கொண்டுள்ளது என்பதில் மாற்றுக்கருத்தில்லை. ஆனால், சர்வதேசத் தொடர்களை இரண்டாம் நிலைக்குத் தள்ளிவிடக் கூடாது என்பதே கோடிக்கணக்கான இந்திய கிரிக்கெட் ரசிகர்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது. ஐபிஎல் கோப்பைகளை விட, உலகக்கோப்பையை வெல்வதையே எந்தவொரு ரசிகரும், நாடும் விரும்பும் என்ற நிதர்சனமான உண்மையை வீரர்கள் உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும் என்பதே அனைவரது விருப்பமாகவும் உள்ளது.