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வீட்டு சமையல்காரரைத் தாக்கியதாகப் புகார்: ஐபிஎல் வீரர் ஷஷாங்க் சிங் மீது போபால் காவல்துறை வழக்குப்பதிவு

தன் மீதான தாக்குதல் புகாரை முற்றிலும் மறுத்துள்ள கிரிக்கெட் வீரர் ஷஷாங்க் சிங், சமையல்காரர் தங்களுக்கு எதிராகப் பொய்ப் புகார் அளித்துள்ளதாக விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

ஷஷாங்க் சிங் மற்றும் விபேந்திர சிங் தோமர்
ஷஷாங்க் சிங் மற்றும் விபேந்திர சிங் தோமர் (ANI/ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 30, 2026 at 3:09 PM IST

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ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியின் நட்சத்திர கிரிக்கெட் வீரர் ஷஷாங்க் சிங், அவரது தந்தை, கார் ஓட்டுநர் ஆகியோர் மீது, தங்களது வீட்டுச் சமையல்காரரைத் தாக்கியதாக போபால் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.

ஐபிஎல் தொடரில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்காக விளையாடி வரும் நட்சத்திர கிரிக்கெட் வீரர் ஷஷாங்க் சிங், தனது அதிரடியான ஆட்டத்தின் மூலம் குறுகிய காலத்தில் பிரபலமானார். கூடிய விரைவில் அவர் இந்திய அணிக்காகவும் விளையாடுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு கிரிக்கெட் ரசிகர்களிடையே உள்ளது. இதுவரை 53 ஐபிஎல் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள ஷஷாங்க் சிங், 6 அரைசதங்களுடன் 905 ரன்களைக் குவித்துள்ளதுடன், 5 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்த நிலையில், தங்களது வீட்டு சமையல்காரரை ஆபாசமாகத் திட்டி, சிறைபிடித்து, உடல்ரீதியாகத் தாக்கியதாக எழுந்த புகாரின் அடிப்படையில், கிரிக்கெட் வீரர் ஷஷாங்க் சிங் மற்றும் ஓய்வுபெற்ற முன்னாள் ஐபிஎஸ் அதிகாரியான அவரது தந்தை ஷைலேஷ் சிங், கார் ஓட்டுநர் ஆகியோர் மீது மத்தியப் பிரதேச மாநிலம் போபாலில் உள்ள ரதிபாத் காவல் துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.

அதில், மத்தியப் பிரதேசத்தின் ரேவா மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த விபேந்திர சிங் தோமர், போபாலில் உள்ள ஷஷாங்க் சிங்கின் வீட்டில் சமையல்காரராகப் பணியாற்றி வந்துள்ளார். வேலைக்குச் சேர்ந்த சில நாட்களிலேயே, உணவின் தரம் குறித்து ஷஷாங்க் சிங்கின் குடும்பத்தினர் அதிருப்தி தெரிவித்துத் தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதனால் மன உளைச்சலுக்கு ஆளான விபேந்திர சிங், வேலையை விட்டு விலகப்போவதாகக் கூறியுள்ளார்.

இதையடுத்து கிரிக்கெட் வீரர் ஷஷாங்க் சிங், அவரது தந்தை ஷைலேஷ் சிங் மற்றும் அவரது கார் ஓட்டுநர் ஆகியோர் சேர்ந்து விபேந்திர சிங் தோமரை ஆபாச வார்த்தைகளால் திட்டி, கடுமையாகத் தாக்கி வீட்டிலிருந்து வெளியேற்றியதாகக் கூறப்படுகிறது. இச்சம்பவம் குறித்து அவர் ரதிபாத் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். மேலும், விபேந்திர சிங்கின் உடலில் காயங்கள் இருப்பது மருத்துவப் பரிசோதனையின் மூலம் உறுதியாகியுள்ளது.

இதனையடுத்து, ஷஷாங்க் சிங் மற்றும் அவரது தந்தை ஓய்வுபெற்ற ஐபிஎஸ் அதிகாரி ஷைலேஷ் சிங் உட்பட மூன்று பேர் மீது ரதிபாத் காவல் துறையினர் பாரதிய நியாய சன்ஹிதா (BNS) சட்டப் பிரிவுகள் 296(a), 115(2) மற்றும் 3(5) ஆகியவற்றின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து, விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். ஐபிஎல் நட்சத்திர கிரிக்கெட் வீரர் மீது காவல்துறை வழக்குப்பதிவு செய்துள்ள இந்தச் சம்பவம் விளையாட்டு வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது .

அதேசமயம், இந்தக் குற்றச்சாட்டுகளை முற்றிலும் மறுத்துள்ள கிரிக்கெட் வீரர் ஷஷாங்க் சிங், "நாங்கள் அவரைப் பிணைக் கைதியாக வைத்திருக்கவில்லை. அவர் சமையல்காரர் என்று கூறிக்கொண்டு வந்தது உண்மைதான், ஆனால் உண்மையில் அவருக்குச் சமைக்கத் தெரியாது. வீட்டின் உள்ளே அனுமதியின்றி புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்கள் எடுப்பதே அவரது நோக்கமாக இருந்தது.

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அவர் அப்படி நடந்துகொண்டதால், திருடும் நோக்கத்துடன்தான் வந்திருப்பாரோ என்று நான் சந்தேகித்தேன். ஆனால் நாங்கள் சோதித்தவரை வீட்டில் எதுவும் திருடப்படவில்லை. அவர் அனுமதியின்றி புகைப்படம் மற்றும் வீடியோ எடுப்பதைக் கவனித்தபோது, ​​என் சகோதரி காவல்துறையை அழைக்கலாம் என்று கூறினார். ஆனால் அவர் எங்களிடம் கெஞ்சிக் கேட்டதால், மனிதாபிமான அடிப்படையில் நான் அவரை விட்டுவிட்டேன். ஆனால் இப்போது அவர் எங்களுக்கு எதிராகப் பொய்ப் புகார் அளித்துள்ளார்" என்று ஷஷாங்க் சிங் தெரிவித்துள்ளார்.

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SHASHANK SINGH
FIR AGAINST IPL CRICKETER
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ஷஷாங்க் சிங்
IPL CRICKETER SHASHANK SINGH

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