33 பந்துகளில் சதம் விளாசி டி20 உலகக் கோப்பையில் புதிய உலக சாதனை படைத்த ஃபின் ஆலன்
டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் அரையிறுதிப் போட்டியில் சதம் அடித்த முதல் வீரர் என்ற பெருமையையும் ஃபின் ஆலன் பெற்றார்.
Published : March 5, 2026 at 3:39 PM IST
ஹைதராபாத்: டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் வரலாற்றில் அதிவேக சதம் விளாசிய வீரர் என்ற சாதனையை நியூசிலாந்து அணியின் ஃபின் ஆலன் படைத்துள்ளார்.
தென்னாப்பிரிக்கா-நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை அரையிறுதி போட்டி நேற்று கொல்கத்தாவிலுள்ள ஈடன் கார்டன்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த தென்னாப்பிரிக்க அணியில் மார்கோ ஜான்சன் அரைசதம் கடந்ததை தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறியதால், 20 ஓவர்களில் 8 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 169 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது.
இதில் அதிகபட்சமாக மார்கோ ஜான்சன் 55 ரன்களை சேர்த்தார். நியூசிலாந்து தரப்பில் மேட் ஹென்றி, கோல் மெக்கன்ஸி மற்றும் ரச்சின் ரவீந்திரா ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர். பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய நியூசிலாந்து அணியின் தொடக்க வீரர் டிம் செஃபெர்ட் 58 ரன்களை சேர்த்து விக்கெட்டை இழக்க, மற்றொரு வீரர் ஃபின் ஆலன் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் சதம் விளாசியதுடன் அணிக்கு வெற்றியையும் தேடிக்கொடுத்தார்.
A #T20WorldCup century from Finn Allen in just 33 deliveries 😲— ICC (@ICC) March 5, 2026
Tournament broadcast details 👉 https://t.co/NPykWM7qqY pic.twitter.com/Lvm8V3wYH7
இதன் மூலம் நியூசிலாந்து அணி 12.5 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன், 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் தென்னாப்பிரிக்க அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் நியூசிலாந்து அணி இந்த டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளது. இந்த போட்டியில் சதம் விளாசி அணிக்கு வெற்றியை தேடிக்கொடுத்த ஃபின் ஆலன் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.
அதிவேக சதம்
இந்த போட்டியில் சதம் விளாசிய ஃபின் ஆலன் சில சாதனைகளையும் படைத்துள்ளார். அந்தவகையில் ஃபின் ஆலன் 33 பந்துகளில் சதம் விளாசியதன் மூலம், டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் அதிவேக சதமடித்த வீரர் என்ற கிறிஸ் கெயிலின் சாதனையை ஃபின் ஆலன் முறியடித்துள்ளார். முன்னதாக வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஜாம்பவான் கிறிஸ் கெயில் 2016ஆம் ஆண்டு இங்கிலாந்துக்கு எதிராக 47 பந்துகளில் சதம் விளாசியதே சாதனையாக இருந்த நிலையில், தற்போது ஃபின் ஆலன் 33 பந்துகளில் சதம் விளாசி புதிய சாதனையை படைத்துள்ளார்.
Rewriting the Men's #T20WorldCup record books 📚— ICC (@ICC) March 5, 2026
Finn Allen with the fastest hundred in tournament history 👏
Watch his highlights 👉 https://t.co/PQPdgS31CL pic.twitter.com/3ZoIYE48Qn
இதுதவிர சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அதிவேகமாக சதம் விளாசிய மூன்றாவது வீரர் என்ற பெருமையையும் அவர் பெற்றுள்ளார். மேற்கொண்டு டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் அரையிறுதிப் போட்டியில் சதம் அடித்த முதல் வீரர் என்ற பெருமையையும் ஃபின் ஆலன் பெற்றார்.
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிவேக சதங்கள்
- 27 - சாஹில் சௌஹான் (எஸ்தோனியா) vs சைப்ரஸ்,2024
- 29 - முஹம்மது ஃபஹத் (துருக்கி) vs பல்கேரியா,2025
- 33 - ஃபின் ஆலன் (நியூசிலாந்து) vs தென்னாப்பிரிக்கா,2026*
- 33 - ஜான் நிகோல் லோஃப்டி-ஈடன் (நமீபியா) vs நேபாள்,2024
- 33 - சிக்கந்தர் ராசா (ஜிம்பாப்வே) v காம்பியா,2024
அதிக சிக்ஸர்கள்
இந்த போட்டியில் ஃபின் ஆலன் 8 சிக்ஸர்களையும் பறக்கவிட்டதன் மூலம், நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் அவர் விளாசிய சிக்ஸர்களின் எண்ணிக்கை 20-ஐ எட்டியது. இதன் மூலம் டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் ஒரு சீசனில் அதிக சிக்ஸர்களை விளாசிய வீரர் என்ற ஷிம்ரான் ஹெட்மையரின் சாதனையை ஃபின் ஆலன் முறியடித்து புதிய சாதனையை படைத்துள்ளார்.
Finn Allen's outrageous #T20WorldCup knock rewrote the history books 📖— ICC (@ICC) March 4, 2026
Relive the epic knock for the ages from the semi-final 📹 https://t.co/PQPdgS31CL pic.twitter.com/uFwOq555CQ
இதுதவிர இந்த இன்னிங்ஸில் அவர் மொத்தமாக 10 ஃபோர்கள் மற்றும் 8 சிக்ஸர்கள் என 18 பவுண்டரிகளை விளாசி இருந்தார். இதன் மூலம் டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் ஒரு இன்னிங்ஸில் அதிக பவுண்டரிகளை விளாசிய வீரர் என்ற பிராண்டன் மெக்கல்லமின் சாதனையையும் ஃபின் ஆலன் சமன் செய்துள்ளார். முன்னதாக ஃபிராண்டன் மெக்கல்லம் 2014ஆம் ஆண்டு வங்கதேசத்திற்கு எதிரான ஆட்டத்தில் 11 ஃபோர்கள், 7 சிக்ஸர்கள் என 18 பவுண்டரிகளை அடித்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் அதிக சிக்ஸர்கள்
- 20 - ஃபின் ஆலன் (2026)
- 19 - ஷிம்ரான் ஹெட்மையர் (2026)
- 18 - சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் (2026)
- 17 - நிக்கோலஸ் பூரன் (2024)
- 16 - கிறிஸ் கெய்ல் (2012)
- 16 - ரஹ்மானுல்லா குர்பாஸ் (2024)
இதையும் படிங்க
மூன்றாவது நியூசிலாந்து வீரர்
இந்த போட்டியின் ஃபின் ஆலன் சதம் விளாசியதன் மூலம், டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் சதம் விளாசிய மூன்றாவது நியூசிலாந்து வீரர் என்ற பெருமையை பெற்றுள்ளார். இதற்கு முன் கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு உலகக் கோப்பை தொடரில் பிராண்டன் மெக்கல்லலும், 2022ஆம் ஆண்டு உலகக் கோப்பை தொடரில் கிளென் பிலீப்ஸும் சதம் விளாசினர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.