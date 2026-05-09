டெல்லி பவுலர்களை பதம் பார்த்த ஃபின் ஆலன் - அதிவேக சதம் அடித்து சாதனை
டெல்லி அணிக்கு எதிராக 47 பந்துகளில் சதம் அடித்த ஃபின் ஆலன், இந்த சீசனில் கொல்கத்தா அணிக்காக அதிவேக சதம் அடித்த வீரர் என்ற சாதனையை படைத்தார்
Published : May 9, 2026 at 7:54 AM IST
டெல்லி: டெல்லி பவுலர்களின் பந்துகளை அடித்து நொறுக்கி சதம் அடித்த கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் ஃபின் ஆலன், பல்வேறு சாதனைகளை படைத்துள்ளார்.
டெல்லி அணிக்கு எதிராக 143 என்ற எளிய இலக்கை விரட்டிய கொல்கத்தா அணிக்கு தொடக்க ஆட்டக்காரர் ஃபின் ஆலன் ஆரம்பத்தில் பொறுமையாக ஆடினார். இவர் அரைசதம் அடிக்க 32 பந்துகள் எடுத்து கொண்ட நிலையில், அடுத்து 15 பந்துகளில் விஸ்வரூபம் எடுத்து சதத்தை கடந்தார். டெல்லி அணி பவுலர்களை நிலைகுலையச் செய்த ஃபின் ஆலன், 10 சிக்சர்கள், 5 பவுண்டரிகள் அடித்து பல்வேறு சாதனைகளை படைத்தார்.
நேற்றைய போட்டியில் சதம் அடித்ததன் மூலம் ஐபிஎல் தொடரில் கொல்கத்தா அணிக்கு சதம் அடித்த 4-ஆவது வீரர் என்ற மைல்கல்லை எட்டினார். முன்னதாக பிரண்டன் மெக்கலம், வெங்கடேஷ் ஐயர், சுனில் நரேன் ஆகியோர் சதம் அடித்துள்ளனர். 47 பந்துகளில் சதம் அடித்த ஃபின் ஆலன் இந்த சீசனில் கொல்கத்தா அணிக்கு அதிவேக சதம் அடித்த வீரர் என்ற சாதனை படைத்தார்.
A 47-ball ton with the last 55 runs coming in only 16 balls 🤯— IndianPremierLeague (@IPL) May 8, 2026
Finn Allen finishes with 100* in a successful run chase of 143 🔥🔥
மேலும் நேற்றைய போட்டியில் 10 சிக்சர்கள் விளாசிய நிலையில், டி20 கிரிக்கெட்டில் 350 சிக்சர்கள் அடித்துள்ளார். இதன்மூலம் ஃபின் ஆலன் 350 சிக்சர்களை அடித்த 5-ஆவது நியூசிலாந்து வீரர் என்ற சாதனை படைத்தார். அதேபோல் ஒரே வருடத்தில் மூன்று டி20 சதங்கள் அடித்த நியூசிலாந்து வீரர் என்ற சாதனையும் படைத்தார்.
ஐபிஎல் தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற 51-ஆவது லீக் போட்டியில் டெல்லி கேபிடல்ஸ், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் மோதின. இதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த டெல்லி அணி மந்தமாக ரன்கள் சேர்த்தது.
அந்த அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரர் பதும் நிசங்கா அதிகபட்சமாக 50 ரன்கள் எடுத்தார். அவரைத்தவிர மற்ற வீரர்கள் அஷூதோஷ் சர்மா (39), கே.எல்.ராகுல் (23) ரன்கள் எடுத்தனர். சிக்கனமாக பந்துவீசிய கொல்கத்தா பவுலர்கள் அனுகுல் ராய், கார்த்திக் தியாகி தலா 2 விக்கெட்களை வீழ்த்தினர்.
தொடர்ந்து எளிய இலக்கை விரட்டிய கொல்கத்தா அணிக்கு, ஆலனின் சதம் வெற்றிக்கான வழியை எளிமையாகத் தேடித் தந்தது. பக்கபலமாக ஆடிய கேமரூன் கிரீன் 33 ரன்கள் எடுத்தார். இறுதியில் கே.கே.ஆர் அணி 8 விக்கெட்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. இதன்மூலம் புள்ளிப்பட்டியலில் 7-ஆவது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது.