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மகளிர் உலகக் கோப்பை ஹாக்கி 2026| தென்னாப்பிரிக்காவை துவம்சம் செய்து புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்தது இந்தியா!

இந்த இமாலய வெற்றியின் மூலம் (1 வெற்றி, 1 டிரா) மொத்தம் 4 புள்ளிகளுடன் இந்திய மகளிர் அணி தனது பிரிவில் முதலிடத்திற்கு முன்னேறி, அடுத்த சுற்று வாய்ப்பை பிரகாசப்படுத்தியுள்ளது.

இந்திய மகளிர் ஹாக்கி அணி
இந்திய மகளிர் ஹாக்கி அணி (கோப்புப்படம்) (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 18, 2026 at 8:39 PM IST

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ஹைதராபாத்: நெதர்லாந்தில் நடைபெற்று வரும் மகளிர் உலகக் கோப்பை ஹாக்கி தொடரின் லீக் போட்டியில், தென்னாப்பிரிக்காவை 6-1 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி இந்திய மகளிர் அணி அபார வெற்றி பெற்று அசத்தியுள்ளது.

பெல்ஜியம் மற்றும் நெதர்லாந்து நாடுகளில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் மகளிர் ஹாக்கி உலகக் கோப்பை 2026 தொடரின் குரூப் டி பிரிவின் மிக முக்கியமான லீக் ஆட்டத்தில் இந்தியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இப்போட்டியில் தொடக்கம் முதலே இந்திய அணி வீராங்கனைகள் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி எதிரணியை அழுத்தத்தில் தள்ளினர்.

இதன் மூலம் ஆட்டத்தின் 11ஆவது நிமிடத்தில் இந்திய வீராங்கனை சுனிலிடா டோப்போ கோலடித்து அசத்தினார். அதனைத் தொடர்ந்து ஆட்டத்தின் 16ஆவது நிமிடத்தில் நவ்நீத் கவுரும், ஆட்டத்தின் 24ஆவது நிமிடத்தில் சுஷிலா சானுவும் அடுத்தடுத்து கோல்களைப் பதிவு செய்து அசத்தினர். மறுபக்கம், தென்னாப்பிரிக்க அணியால் இந்தியாவின் டிஃபென்ஸைத் தகர்த்து எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியவில்லை.

இதன் மூலம் முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் இந்திய மகளிர் அணி 3-0 என்ற கணக்கில் வலுவான முன்னிலையைப் பெற்றது. தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் இந்திய அணியின் ஆதிக்கம் தொடர்ந்தது. இதில் ஆட்டத்தின் 37ஆவது நிமிடத்தில் தீபிகாவும், 43ஆவது நிமிடத்தில் லால்ரெம்சியாமியும், 44ஆவது நிமிடத்தில் சாக்ஷி ரானாவும் அடுத்தடுத்து கோல் மழை பொழிந்தனர்.

மறுபக்கம், இறுதிவரை போராடிய தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு ஆட்டத்தின் 54ஆவது நிமிடத்தில் டி வால் ஆறுதல் கோலைப் பதிவு செய்தார். ஆனால், அதன்பின் தென்னாப்பிரிக்க அணியால் எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியவில்லை. இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் இந்திய மகளிர் அணி 6-1 என்ற கோல் கணக்கில் தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது.

இந்த வெற்றியின் மூலம் இந்திய மகளிர் அணி குரூப் டி பிரிவில் மொத்தமாக 4 புள்ளிகளைப் (ஒரு வெற்றி, ஒரு டிரா) பெற்று புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது. இந்த உலகக் கோப்பை தொடரில் ஒவ்வொரு பிரிவிலும் முதல் இரண்டு இடங்களைப் பிடிக்கும் அணிகள் மட்டுமே அடுத்த சுற்றுக்கு தகுதிபெற முடியும் என்பதால், இந்திய அணியின் இந்த இமாலய வெற்றி அணிக்கு அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பை பிரகாசப்படுத்தியுள்ளது.

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இதனையடுத்து இந்திய மகளிர் அணி தங்களுடைய கடைசி லீக் போட்டியில் பலம் வாய்ந்த இங்கிலாந்து அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இப்போட்டி ஆகஸ்ட் 20-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இந்தப் போட்டியிலும் இந்திய மகளிர் அணி வெற்றிபெறும் பட்சத்தில், நேரடியாக அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறும் என்பதால் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

TAGGED:

FIH WOMENS WORLD CUP 2026
INDIA VS SOUTH AFRICA
மகளிர் உலகக் கோப்பை ஹாக்கி 2026
இந்தியா VS தென்னாப்பிரிக்கா
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