மகளிர் உலகக் கோப்பை ஹாக்கி 2026| தென்னாப்பிரிக்காவை துவம்சம் செய்து புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்தது இந்தியா!
இந்த இமாலய வெற்றியின் மூலம் (1 வெற்றி, 1 டிரா) மொத்தம் 4 புள்ளிகளுடன் இந்திய மகளிர் அணி தனது பிரிவில் முதலிடத்திற்கு முன்னேறி, அடுத்த சுற்று வாய்ப்பை பிரகாசப்படுத்தியுள்ளது.
Published : August 18, 2026 at 8:39 PM IST
ஹைதராபாத்: நெதர்லாந்தில் நடைபெற்று வரும் மகளிர் உலகக் கோப்பை ஹாக்கி தொடரின் லீக் போட்டியில், தென்னாப்பிரிக்காவை 6-1 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி இந்திய மகளிர் அணி அபார வெற்றி பெற்று அசத்தியுள்ளது.
பெல்ஜியம் மற்றும் நெதர்லாந்து நாடுகளில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் மகளிர் ஹாக்கி உலகக் கோப்பை 2026 தொடரின் குரூப் டி பிரிவின் மிக முக்கியமான லீக் ஆட்டத்தில் இந்தியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இப்போட்டியில் தொடக்கம் முதலே இந்திய அணி வீராங்கனைகள் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி எதிரணியை அழுத்தத்தில் தள்ளினர்.
இதன் மூலம் ஆட்டத்தின் 11ஆவது நிமிடத்தில் இந்திய வீராங்கனை சுனிலிடா டோப்போ கோலடித்து அசத்தினார். அதனைத் தொடர்ந்து ஆட்டத்தின் 16ஆவது நிமிடத்தில் நவ்நீத் கவுரும், ஆட்டத்தின் 24ஆவது நிமிடத்தில் சுஷிலா சானுவும் அடுத்தடுத்து கோல்களைப் பதிவு செய்து அசத்தினர். மறுபக்கம், தென்னாப்பிரிக்க அணியால் இந்தியாவின் டிஃபென்ஸைத் தகர்த்து எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியவில்லை.
𝗔 𝗡𝗜𝗚𝗛𝗧 𝗧𝗢 𝗥𝗘𝗠𝗘𝗠𝗕𝗘𝗥! 🔥🇮🇳— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 18, 2026
Six goals, one commanding performance and three points in the bag! 💪🏑
Relive the best moments as the Indian Women’s Team stormed past South Africa 6-1 to move to the top of Pool D at the FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands… pic.twitter.com/AL5aJ3whv4
இதன் மூலம் முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் இந்திய மகளிர் அணி 3-0 என்ற கணக்கில் வலுவான முன்னிலையைப் பெற்றது. தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் இந்திய அணியின் ஆதிக்கம் தொடர்ந்தது. இதில் ஆட்டத்தின் 37ஆவது நிமிடத்தில் தீபிகாவும், 43ஆவது நிமிடத்தில் லால்ரெம்சியாமியும், 44ஆவது நிமிடத்தில் சாக்ஷி ரானாவும் அடுத்தடுத்து கோல் மழை பொழிந்தனர்.
மறுபக்கம், இறுதிவரை போராடிய தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு ஆட்டத்தின் 54ஆவது நிமிடத்தில் டி வால் ஆறுதல் கோலைப் பதிவு செய்தார். ஆனால், அதன்பின் தென்னாப்பிரிக்க அணியால் எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியவில்லை. இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் இந்திய மகளிர் அணி 6-1 என்ற கோல் கணக்கில் தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது.
இந்த வெற்றியின் மூலம் இந்திய மகளிர் அணி குரூப் டி பிரிவில் மொத்தமாக 4 புள்ளிகளைப் (ஒரு வெற்றி, ஒரு டிரா) பெற்று புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது. இந்த உலகக் கோப்பை தொடரில் ஒவ்வொரு பிரிவிலும் முதல் இரண்டு இடங்களைப் பிடிக்கும் அணிகள் மட்டுமே அடுத்த சுற்றுக்கு தகுதிபெற முடியும் என்பதால், இந்திய அணியின் இந்த இமாலய வெற்றி அணிக்கு அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பை பிரகாசப்படுத்தியுள்ளது.
𝗪𝗵𝗮𝘁 𝗮 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗰 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝘁𝗵𝗲 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗮𝗻 𝗪𝗼𝗺𝗲𝗻’𝘀 𝗧𝗲𝗮𝗺! 🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 18, 2026
India put on a dominant show to beat South Africa 6-1 and climb to the top of Pool D at the FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026. 🏑💪
A big win. A big… pic.twitter.com/eTaG332IQO
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இதனையடுத்து இந்திய மகளிர் அணி தங்களுடைய கடைசி லீக் போட்டியில் பலம் வாய்ந்த இங்கிலாந்து அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இப்போட்டி ஆகஸ்ட் 20-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இந்தப் போட்டியிலும் இந்திய மகளிர் அணி வெற்றிபெறும் பட்சத்தில், நேரடியாக அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறும் என்பதால் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.