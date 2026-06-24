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புரோ லீக் 2026: பாகிஸ்தானை 4-3 என வீழ்த்தி இந்திய அணி த்ரில் வெற்றி

இந்த வெற்றியின் மூலம் சர்வதேச ஹாக்கியில் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தன் தொடர் வெற்றிச் சாதனையை இந்திய அணி தக்கவைத்துள்ளது.

இந்திய ஹாக்கி அணி
இந்திய ஹாக்கி அணி (FIH)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 24, 2026 at 1:08 PM IST

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ஹைதராபாத்: புரோ லீக் ஹாக்கி தொடரின் லீக் போட்டியில் இந்திய அணி 4-3 என்ற கோல் கணக்கில் பாகிஸ்தான் அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.

சர்வதேச ஹாக்கி கூட்டமைப்பின் உலகளாவிய புரோ லீக் ஹாக்கி தொடரின் லண்டன் சுற்று போட்டிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் நேற்று நடைபெற்ற லீக் ஆட்டத்தில், பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு இடையே இந்திய அணி தனது பாரம்பரிய எதிரியான பாகிஸ்தானை எதிர்கொண்டது. ஆட்டம் தொடங்கிய முதல் நிமிடத்திலிருந்தே இரு அணி வீரர்களும் அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர்.

ஆட்டத்தின் 8ஆவது நிமிடத்தில், பாகிஸ்தான் வீரர் அகமது நதீம் பெனால்டி கார்னர் வாய்ப்பை கோலாக மாற்றி இந்திய அணிக்கு அதிர்ச்சியளித்தார். இதன் மூலம் ஆட்டத்தின் தொடக்கத்திலேயே பாகிஸ்தான் அணி 1–0 என முன்னிலை பெற்றது. எனினும், ஆக்ரோஷமாகப் பதிலடி கொடுத்த இந்திய அணி, 22ஆவது நிமிடத்தில் வீரர் அபிஷேக் அடித்த அபார கோல் மூலம் 1-1 என ஆட்டத்தைச் சமன் செய்தது.

தொடர்ந்து அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய இந்திய அணிக்கு, 24ஆவது நிமிடத்தில் கிடைத்த பெனால்டி கார்னர் வாய்ப்பை நிலகண்ட சர்மா கோலாக மாற்ற, இந்தியா 2–1 என முன்னிலை பெற்றது. இரண்டாவது பாதியிலும் ஆதிக்கத்தைத் தொடர்ந்த இந்தியாவுக்கு, 40ஆவது நிமிடத்தில் சுக்ஜீத் சிங்கும், 52ஆவது நிமிடத்தில் ராஜீந்தர் சிங்கும் அடுத்தடுத்து கோல்களைப் பதிவு செய்து அசத்தினர். இதன் மூலம் இந்திய அணி 4–1 என்ற கணக்கில் வலுவான நிலையை எட்டியது.

அதன்பின், ஆட்டம் முடிய சில நிமிடங்களே இருந்த நிலையில், பாகிஸ்தான் அணி அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி கம்பேக் கொடுக்க முயன்றது. குறிப்பாக, 53ஆவது நிமிடத்தில் அபு மஹ்முதும், ஆட்டத்தின் கடைசி நிமிடத்தில் மொயின் ஷகீலும் அடுத்தடுத்து கோல்களைப் பதிவு செய்து இந்திய அணிக்கு கடும் நெருக்கடி கொடுத்தனர். எனினும், இறுதிவரை போராடிய பாகிஸ்தான் அணியால் அதற்குமேல் கோல் ஏதும் அடிக்க முடியவில்லை.

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இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் இந்திய அணி 4–3 என்ற கோல் கணக்கில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி, த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது. இந்த வெற்றியின் மூலம் சர்வதேச ஹாக்கியில் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தன் தொடர் வெற்றிச் சாதனையை இந்திய அணி தக்கவைத்துள்ளது. அதேசமயம் புரோ லீக் புள்ளிப்பட்டியலில் 13 புள்ளிகளுடன் இந்திய அணி 7ஆவது இடத்திற்கும் முன்னேறியுள்ளது.

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