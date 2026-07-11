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லார்ட்ஸ் மகளிர் டெஸ்ட்: மந்தனா, ஹர்மன்ப்ரீத், தீப்தி அரைசதம்; முதல் இன்னிங்ஸில் இந்திய மகளிர் அணி 285 ரன்கள் குவிப்பு!

லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்று வரும் வரலாற்று சிறப்புமிக்க மகளிர் டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய வீராங்கனைகள் ஸ்மிருதி மந்தனா, ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் மற்றும் தீப்தி சர்மா ஆகியோர் அபாரமாக விளையாடி அரைசதம் கடந்தனர்.

ஸ்மிருதி மந்தனா
ஸ்மிருதி மந்தனா (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 11, 2026 at 10:24 AM IST

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ஹைதராபாத்: இங்கிலாந்து மகளிர் அணிக்கு எதிரான லார்ட்ஸ் டெஸ்ட் போட்டியின் முதல் இன்னிங்ஸில் இந்திய மகளிர் அணி 285 ரன்களைச் சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது.

இந்தியா - இங்கிலாந்து மகளிர் அணிகளுக்கு இடையிலான வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க டெஸ்ட் போட்டியானது, லண்டனில் உள்ள புகழ்பெற்ற லார்ட்ஸ் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நேற்று தொடங்கியது. சர்வதேச மகளிர் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில், லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெறும் முதல் டெஸ்ட் போட்டி என்பதால் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் இப்போட்டியின் மீது அதிகரித்திருந்தது.

இதையடுத்து இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து மகளிர் அணி முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தது. அதன்படி களமிறங்கிய இந்திய அணியில் ஷஃபாலி வர்மா ரன்கள் ஏதுமின்றியும், யஷ்திகா பாட்டியா 12 ரன்களிலும் விக்கெட்டை இழந்தனர். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த ஸ்மிருதி மந்தனா மற்றும் ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் இணை பொறுப்புடன் விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை சீரான வேகத்தில் உயர்த்தியது. இதில் ஸ்மிருதி மந்தனா அரைசதம் கடந்து அசத்தினார்.

மறுபுறம் அரைசதம் அடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் 35 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்க, சதத்தை நெருங்கிய ஸ்மிருதி மந்தனாவும் 11 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் உட்பட 83 ரன்கள் சேர்த்த நிலையில் விக்கெட்டை இழந்தார். அதன்பின் களமிறங்கிய கேப்டன் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர், தீப்தி சர்மா ஆகியோரும் பொறுப்புடன் விளையாடி அரைசதங்களைப் பதிவு செய்து அசத்தினர்.

இதில் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் 58 ரன்களுக்கும், தீப்தி சர்மா 57 ரன்களுக்கும் விக்கெட்டுகளை இழந்து பெவிலியன் திரும்ப, அடுத்து களமிறங்கிய வீராங்கனைகள் சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். இதன் காரணமாக இந்திய மகளிர் அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 285 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. இங்கிலாந்து அணி அதிகபட்சமாக தரப்பில் சோஃபி எக்லெஸ்டோன் 3 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார்.

அதன்பின் முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய இங்கிலாந்து மகளிர் அணியில், தொடக்க வீராங்கனை டாமி பியூமண்ட் 2 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தார். அதன்பின் மியா பூசியருடன் ஜோடி சேர்ந்த கேப்டன் ஹீதர் நைட் நிதான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி, மேலும் விக்கெட் விழாமல் தடுத்து நிறுத்தினார். இதன் காரணமாக முதல் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் இங்கிலாந்து மகளிர் அணி ஒரு விக்கெட் இழப்பிற்கு 21 ரன்கள் எடுத்தது.

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இதில் மியா பூசியர் 17 ரன்களுடனும், ஹீதர் நைட் ஒரு ரன்னுடனும் களத்தில் உள்ளனர். இந்திய மகளிர் அணி தரப்பில் கிராந்தி கவுட் ஒரு விக்கெட்டை வீழ்த்தினார். இதனையடுத்து, இந்திய அணியை விட 264 ரன்கள் பின்தங்கிய நிலையில் இங்கிலாந்து மகளிர் அணி இன்று இரண்டாம் நாள் ஆட்டத்தைத் தொடரவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

LORDS WOMENS TEST
IND VS ENG WOMEN
SMRITI MANDHANA
லார்ட்ஸ் மகளிர் டெஸ்ட்
IND W VS ENG W

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