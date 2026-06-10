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நாளை தொடங்கும் ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து திருவிழா; இந்தியாவில் நேரலையாக பார்ப்பது எப்படி? முழு விவரம்

ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்திய ரசிகர்கள் எங்கு, எப்படி நேரலையில் காணலாம் என்பது குறித்த முழு விவரங்களை இந்தப் பதிவில் பார்ப்போம்.

ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026
ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 10, 2026 at 2:34 PM IST

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ஹைதராபாத்: ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தொடரை இந்தியாவில் ஒளிபரப்பு செய்வதில் நீண்ட நாட்களாக இழுபறி நீடித்து வந்த நிலையில், தற்போது அனைத்து போட்டிகளும் இந்தியாவில் நேரலையாக ஒளிபரப்பு செய்யப்படவுள்ளன.

உலகெங்கிலும் உள்ள கால்பந்து ரசிகர்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கும் ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரானது, நாளை (ஜூன் 11) முதல் கோலாகலமாகத் தொடங்கவுள்ளது. இந்தத் தொடரை கனடா, அமெரிக்கா மற்றும் மெக்சிகோ ஆகிய நாடுகள் இணைந்து நடத்துகின்றன. கால்பந்து உலகக் கோப்பை வரலாற்றிலேயே முதல் முறையாக 48 அணிகள் பங்கேற்க உள்ளதால், ரசிகர்களிடையே எதிர்பார்ப்பு பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.

இந்த தொடரில் ஒட்டுமொத்தமாக 48 நாடுகள் பங்கேற்கும் நிலையில், 104 போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளன. இதில் நாளை நடைபெறும் முதல் போட்டியில் தொடரை நடத்தும் மெக்சிகோ அணி, தென்னாப்பிரிக்க அணியை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி மெக்சிகோவில் உள்ள எஸ்டாடியோ அஸ்டெகா (Estadio Azteca) மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

அதிலும் குறிப்பாக, இந்தத் தொடக்க ஆட்டம் இந்திய நேரப்படி ஜூன் 12ஆம் தேதி நள்ளிரவு 12:30 மணிக்கு நடைபெறவுள்ளது. இந்த உலகக் கோப்பை தொடரை இந்தியாவில் ஒளிபரப்பு செய்வதில் நீண்ட நாட்களாக இழுபறி நீடித்து வந்த நிலையில், தற்போது அனைத்து போட்டிகளும் இந்தியாவில் நேரலையாக ஒளிபரப்பு செய்யப்படவுள்ளன. அந்த வகையில், இந்தப் போட்டிகளை இந்திய ரசிகர்கள் எங்கு, எப்படி நேரலையில் காணலாம் என்பது குறித்த முழு விவரங்களை இந்தப் பதிவில் பார்ப்போம்.

இந்தியாவில் ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை போட்டிகளை பாப்பது எப்படி
எதிர்வரும் ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 போட்டிகளை, ஜீ என்டர்டெய்ன்மென்ட் நிறுவனம் புதிதாகத் தொடங்கியுள்ள யுனைட்8 ஸ்போர்ட்ஸ் (Unite8 Sports) தொலைக்காட்சியில் இந்திய ரசிகர்கள் நேரலையில் காணலாம். அதிலும் குறிப்பாக, யுனைட்8 ஸ்போர்ட்ஸ் 1 (Unite8 Sports 1) சேனலில் இந்தி வர்ணனையிலும், யுனைட்8 ஸ்போர்ட்ஸ் 2 (Unite8 Sports 2) சேனலில் ஆங்கில வர்ணனையிலும் ரசிகர்கள் போட்டிகளைக் கண்டுகளிக்கலாம்.

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அதேசமயம், ஆன்லைன் வழியில் போட்டிகளைக் காண விரும்பும் ரசிகர்கள், ஜீ5 (ZEE5) செயலி மற்றும் இணையதளத்தின் வாயிலாக இந்த கால்பந்து உலகக் கோப்பைத் தொடரின் அனைத்துப் போட்டிகளையும் குறிப்பிட்ட சந்தாக்கட்டணத்தைச் செலுத்தி நேரலையாகக் கண்டு மகிழலாம். மேலும், ஆன்லைனில் போட்டிகளைக் காணும் ரசிகர்கள் தங்களுக்கு விருப்பமான மொழி வர்ணனையைத் தேர்வு செய்து கொள்ளலாம் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

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