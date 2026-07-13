ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026: அரையிறுதிச் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்ற 4 அணிகள்; கோப்பையை வெல்லப் போவது யார்?
ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தொடரில் அதிக கோல் அடிக்கும் வீரருக்கான 'கோல்டன் பூட்' விருதை வெல்வதில், தற்போதைய நிலவரப்படி பிரன்ஸின் கிலியம் எம்பாப்பே 8 கோல்களுடன் முதலிடத்தில் நீடிக்கிறார்.
Published : July 13, 2026 at 2:09 PM IST
ஹைதராபாத்: ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 கால்பந்து தொடரின் விறுவிறுப்பான காலிறுதிச் சுற்று போட்டிகள் முடிவடைந்த நிலையில், அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றுள்ள 4 அணிகளின் விபரம் மற்றும் போட்டி அட்டவணையை இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.
உலகெங்கிலும் உள்ள கால்பந்து ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்று வரும் ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 கால்பந்து தொடர் தற்போது மிக முக்கியமான இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. மொத்தம் 48 அணிகளுடன் பிரம்மாண்டமாகத் தொடங்கிய இந்த கால்பந்து திருவிழா, தற்போது தகுதிச் சுற்றுகளின் முடிவில் நான்கு அணிகளுடன் அரையிறுதிப் போட்டிகளை எதிர்நோக்கிவுள்ளது.
இதில் நடந்து முடிந்த காலிறுதிச்சுற்றுகளில் பிரான்ஸ் அணி 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் மொராக்கோவையும், ஸ்பெயின் அணி 2-1 என்ற கணக்கில் பெல்ஜியத்தையும் வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறின. மற்றொரு பிரிவில் இங்கிலாந்து அணி 2-1 என்ற கணக்கில் நார்வேயையும், நடப்பு சாம்பியனான அர்ஜென்டினா 3-1 என்ற கோல் கணக்கில் சுவிட்சர்லாந்தையும் வீழ்த்தி அரையிறுதிக்குள் நுழைந்துள்ளது.
Quarter-final results 🔒#FIFAWorldCup pic.twitter.com/PtGDNXJYHV— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 12, 2026
இதன் மூலம் ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் முதல் முறையாக சர்வதேச தரவரிசையில் முதல் நான்கு இடங்களில் உள்ள அணிகள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளன. இதனால் இந்த நான்கு அணிகளில் எந்த இரண்டு அணிகள் வெற்றிபெற்று இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகளுடன், இறுதிப் போட்டியில் எந்த அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.
வரலாற்று ரீதியாக இந்த நான்கு அணிகளும் ஏற்கனவே உலகக் கோப்பையை வென்றவை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இதில் அர்ஜென்டினா 3 முறையும், பிரான்ஸ் 2 முறையும், இங்கிலாந்து மற்றும் ஸ்பெயின் தலா 1 முறையும் சாம்பியன் பட்டங்களைக் கைப்பற்றியுள்ளன. அதிலும் நடப்பு சாம்பியனான அர்ஜென்டினா அணி தனது பட்டத்தைத் தக்கவைத்துக் கொள்ளும் முனைப்பில் விளையாடவுள்ளது.
அதேசமயம் முன்னாள் சாம்பியன்களான பிரான்ஸ், ஸ்பெயின் மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகள் மீண்டும் கோப்பையை வெல்ல வேண்டும் என்ற முனைப்பிலும் இந்த அரையிறுதிச்சுற்றை எதிர்நோக்கி காத்திருக்கின்றன. இதுதவிர இந்த அரையிறுதிச்சுற்றில் லியோனல் மெஸ்ஸி, கிலியன் எம்பாப்பே, ஹாரி கேன் மற்றும் லாமின் யமால் என உலகின் முன்னணி நட்சத்திர வீரர்கள் நேருக்கு நேர் மோதவுள்ளதால் ரசிகர்களிடையே எதிர்பார்ப்பு எகிறியுள்ளது.
Semi-final match-ups 👀#FIFAWorldCup pic.twitter.com/2WWvIw4E06— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 12, 2026
அரையிறுதிப் போட்டிக்கான அட்டவணை (இந்திய நேரப்படி)
- பிரான்ஸ் vs ஸ்பெயின் - ஜூலை 15, அதிகாலை 12:30 மணி
- இங்கிலாந்து vs அர்ஜென்டினா, ஜூலை 16, அதிகாலை 12:30 மணி
நேரலை விவரங்கள்
இந்தியக் கால்பந்து ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சியளிக்கும் விதமாக, நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரின் எஞ்சியுள்ள அனைத்து போட்டிகளையும் டிடி ஸ்போர்ட்ஸ் (DD Sports) தொலைக்காட்சியில் எவ்வித சந்தா கட்டணமுமின்றி இலவசமாகக் காணலாம். இதுதவிர யுனைட்8 ஸ்போர்ட்ஸ் (Unite8 Sports) தொலைக்காட்சியிலும், ஜீ5 (ZEE5) செயலியிலும் ரசிகர்கள் இந்த தொடரை குறிப்பிட்ட சந்தா செலுத்தி நேரலையில் காணலாம் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
கோல்டன் பூட் பந்தயம்
ஒருபுறம் போட்டிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் சூழ்நிலையில், இந்த உலகக் கோப்பையில் அதிக கோல்கள் அடிக்கும் வீரருக்கு வழங்கப்படும் 'கோல்டன் பூட்' (Golden Boot) விருதை வெல்வதற்கான போட்டியும் உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில், அர்ஜென்டினா அணியின் கேப்டன் லியோனல் மெஸ்ஸி மற்றும் பிரான்ஸின் கிலியன் எம்பாப்பே ஆகியோர் தலா 8 கோல்களைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளனர்.
As it stands in the adidas Golden Boot race 🌟#FIFAWorldCup pic.twitter.com/PcMDs0iy5j— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 12, 2026
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இருப்பினும் அசிஸ்ட்கள் அடிப்படையில் கிலியம் எம்பாப்வே முதலிடத்தையும், லியோனல் மெஸ்ஸிக்கும் இரண்டாம் இடத்தையும் பிடித்துள்ளனர். இவர்கள் இதவிர இங்கிலாந்தின் நட்சத்திர வீரர் ஹாரி கேன் மற்றும் ஜூட் பெல்லிங்ஹாம் ஆகியோரும் தலா 6 கோல்கள் மற்றும் ஒரு அசிஸ்டுடன் அடுத்தடுத்த இடங்களை பிடித்துள்ளனர். இதனால் இந்த கோல்டன் பூட் விருதை யார் வெல்வார் என்ற எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.
அதிக கோல்களை அடித்த வீரர்கள்
- கிலியன் எம்பாப்பே: 8 கோல்கள், 3 அசிஸ்ட்கள்
- லியோனல் மெஸ்ஸி: 8 கோல்கள், 2 அசிஸ்ட்கள்
- ஹாரி கேன்: 6 கோல்கள், 1 அசிஸ்ட்
- ஜூட் பெல்லிங்ஹாம்: 6 கோல்கள், 1 அசிஸ்ட்