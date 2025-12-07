ETV Bharat / sports

ஃபிபா உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டி அட்டவணை - முதல் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்கவை எதிர்கொள்ளும் மெக்சிகோ

உலக தரவரிசை பட்டியலில் முதன்மை இடத்தில் இருக்கும் ஸ்பெயின், அர்ஜென்டினா, பிரான்ஸ், இங்கிலாந்து ஆகிய அணிகள் அரை இறுதிக்கு முன்பு ஒன்றை ஒன்று எதிர்கொள்ளாதபடி, முதன்முறையாக அட்டவணை திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

டிசம்பர் 5, 2025 அன்று வாஷிங்டனில் உள்ள கென்னடி மையத்தில், அமெரிக்கா, கனடா மற்றும் மெக்சிகோவில் நடைபெறும் போட்டிக்கான அதிகாரப்பூர்வ FIFA 2026 கால்பந்து உலகக் கோப்பை பந்து காட்சிப்படுத்தப்பட்டது.
டிசம்பர் 5, 2025 அன்று வாஷிங்டனில் உள்ள கென்னடி மையத்தில், அமெரிக்கா, கனடா மற்றும் மெக்சிகோவில் நடைபெறும் போட்டிக்கான அதிகாரப்பூர்வ FIFA 2026 கால்பந்து உலகக் கோப்பை பந்து காட்சிப்படுத்தப்பட்டது. (AFP)
வாஷிங்டன்: 2026 உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டிகளுக்கான அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

உலகமக்கள் பெரும் எதிர்பார்ப்புடன் காத்திருக்கும் உலகக் கோப்பை கால்பந்து போட்டிகளுக்கான அட்டவணை வெளியாகியுள்ளது. இதற்கான அட்டவணையை ஃபிபா வெளியிட்டுள்ளது. ஜூன் 11, 2026-இல் தொடங்கும் உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டிகளில் முதன்முறையாக 48 அணிகள் பங்கேற்கின்றன.

தொடக்கப் போட்டி, மெக்சிகோ நகரத்தில் உள்ள புகழ்பெற்ற எஸ்டாடியோ அஸ்டெகாவில் நடைபெறுகிறது. மொத்தம் 104 போட்டிகளுடன், 39 நாட்கள் நடைபெறும் உலகக்கோப்பை கால்பந்து திருவிழா, ஜூலை 19, 2026 அன்று நியூ ஜெர்சி பகுதியில் நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியுடன் முடிவடைகிறது.

டிசம்பர் 5 வாஷிங்டனின் நடைபெற்ற ஃபிபாவின் ‘ஃபைனல் டிரா’ நிகழ்வில் போட்டிக்கான அட்டவணை உறுதி செய்யப்பட்டது. இந்த நிகழ்வில் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் பங்கேற்றது ஊடகங்களில் பெரிய விவாதமானது குறிப்பிடத்தக்கது. இம்முறை அமெரிக்கா, கனடா, மெக்சிகோ இணைந்து உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டி தொடரை நடத்துகின்றன.

பட்டத்தை காக்கும் பயணத்தில் லயனல் மெஸ்ஸியின் அர்ஜென்டினா அணி, ஜூன் 16 அன்று கன்சாஸ் சிட்டியில் நடைபெறும் போட்டியில் அல்ஜீரியாவுக்கு எதிராக விளையாடுகிறது. அதனையடுத்து, ஆஸ்திரியா, ஜோர்டன் ஆகிய அணிகளுடன் டல்லஸில் வைத்து மோதுகிறது.

ஐரோப்பிய சாம்பியன்கள் ஸ்பெயின் தங்களது முதல் இரண்டு போட்டிகளை அட்லாண்டாவின் கூரையுடன் கூடிய ஏசி அரங்கில் விளையாடுகிறது. புதிய அணியான கேப் வெர்டே மற்றும் சவூதி அரேபியா ஆகிய அணிகளை எதிர்கொள்ளும் இவர்கள், பின்னர் உருகுவையை சந்திக்க மெக்ஸிகோவுக்கு பயணம் செய்கிறார்கள்.

சாம்பியன் கனவை மீண்டும் நோக்கி இங்கிலாந்து குரோஷியாவை டல்லஸில் வைத்து எதிர்கொள்கிறது. அதன்பின் போஸ்டனில் வைத்து கானாவையும், நியூயார்க் அருகே உள்ள மெட்லைஃப் ஸ்டேடியத்தில் வைத்து பனாமா அணி உடனும் மோதுகிறது. இதில் முன்னேறும் அணிகள், அட்லாண்டாவில் நடைபெறும் அடுத்தகட்ட போட்டிகளில் விளையாடும்.

1994 அமெரிக்க உலகக்கோப்பையை நினைவூட்டும் வகையில், பிரேசில் ஜூன் 13-அன்று மொரோக்கோவை எதிர்கொள்கிறது. முதல்முறையாக, உலக தரவரிசை பட்டியலில் முதன்மை இடத்தில் இருக்கும் ஸ்பெயின், அர்ஜென்டினா, பிரான்ஸ், இங்கிலாந்து ஆகிய அணிகள் அரை இறுதிக்கு முன்பு ஒன்றை ஒன்று சந்திக்காதபடி அட்டவணை திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

ஜூன் 11 அன்று மெக்சிகோ நகரில், 2010 உலகக்கோப்பை நினைவுகளுடன் தொடங்கும் கால்பந்து திருவிழாவில் மெக்சிகோ, தென்னாப்பிரிக்கா ஆகிய அணிகள் மோதுகின்றன.

