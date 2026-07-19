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பிரான்சை பந்தாடிய சாகா; பிஃபா உலகக்கோப்பை தொடரில் மூன்றாம் இடம்பிடித்த இங்கிலாந்து

இங்கிலாந்து அணியின் சாகா ஆட்டத்தின் 37, 45 மற்றும் 87 ஆவது நிமிடங்கள் என ஹாட்ரிக் கோல்கள் அடித்து இங்கிலாந்தை வெற்றிப் பாதைக்கு இட்டு சென்றார்.

பிரான்ஸுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் பெனால்ட் சூட் முறையில் கோல் அடிக்கும் இங்கிலாந்து வீரர் சாகா
பிரான்ஸுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் பெனால்ட் சூட் முறையில் கோல் அடிக்கும் இங்கிலாந்து வீரர் சாகா (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 19, 2026 at 11:24 AM IST

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மியாமி கார்டன்: பிஃபா உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரில் மூன்றாவது இடத்திற்கான போட்டியில், இங்கிலாந்து 6-4 என்ற கோல் கணக்கில் பிரான்ஸை வென்றது.

பிஃபா உலக்கோப்பை கால்பந்து தொடர் இறுதிகட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இன்றிரவு நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியில், வலுவான அர்ஜென்டினா மற்றும் ஸ்பெயின் அணிகள் மோத உள்ளன.

இந்த நிலையில், இத்தொடரின் அரையிறுதி சுற்றில் தோல்வியடைந்து வெளியேறிய இங்கிலாந்து மற்றும் பிரான்ஸ் அணிகள் மோதிய மூன்றாம் இடத்திற்கான போட்டி இந்திய நேரப்படி, அமெரிக்காவின் ஃப்ளோரிடா மாகாணத்திற்கு உட்பட்ட மியா கார்டன் மைதானத்தில் இன்று அதிகாலை நடைபெற்றது. இதில் இங்கிலாந்து அணி 6- 4 என்ற கோல்கணக்கில் பிரான்ஸை வீழ்த்தியது.

இங்கிலாந்து அணியின் சாகா ஆட்டத்தின் 37, 45 மற்றும் 87 ஆவது நிமிடங்கள் என ஹாட்ரிக் கோல்கள் அடித்து இங்கிலாந்தை வெற்றிப் பாதைக்கு இட்டு சென்றார். பிரான்சின் நட்சத்திர வீரரான மாபே ஆட்டத்தின் 48, 66-வது நிமிடங்களில் இரண்டு கோல்களை அடித்து அணிக்கு சிறந்த பங்களிப்பை அளித்தார்.

உலக கால்பந்து ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் பிஃபா உலகக்கோப்பை இறுதிப் போட்டி இந்திய நேரப்படி இன்று நள்ளிரவு நடைபெறுகிறது. இதில் பலம்வாய்ந்த அர்ஜென்டினா மற்றும் ஸ்பெயின் அணிகள் மோதுகின்றன.

TAGGED:

ENGLAND VS FRANCE
ENGLAND THIRD PLACE
SAKA ENGLAND
பிஃபா உலகக்கோப்பை 2026
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