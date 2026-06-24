மெஸ்ஸி சாதனையை முறியடித்த ரொனால்டோ - போர்ச்சுகல் அபார வெற்றி
மிக இளம் மற்றும் மூத்த வயதில் தனது அணிக்காக கோல் அடித்த வீரர்கள் பட்டியலில் ரொனால்டோ இடம்பிடித்துள்ளார்.
Published : June 24, 2026 at 7:39 AM IST
ஹைதராபாத்: உஸ்பெகிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் 2 கோல்கள் அடித்த ரொனால்டோ, முன்னணி கால்பந்தாட்ட வீரரான மெஸ்ஸியின் சாதனையை முறியடித்துள்ளார்.
அமெரிக்காவின் ஹஸ்டன் மைதானத்தில் நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் பலம் வாய்ந்த போர்ச்சுகல், முதல்முறையாக உலகக் கோப்பையில் பங்கேற்கும் உஸ்பெகிஸ்தான் அணியுடன் மோதியது. முதல் போட்டியில் நட்சத்திர வீரர் ரொனால்டோ கோல் அடிக்காத நிலையில், இப்போட்டியில் அவர் மீது பெரும் எதிர்பார்ப்பு இருந்தது.
அதற்கேற்றார் போல், போட்டி தொடங்கி 6வது நிமிடத்தில் ஜோவா கன்செலோ உதவியுடன் முதல் கோல் அடித்தார். தொடர்ந்து 17வது நிமிடத்தில் நுனோ மெண்டஸ் 2வது கோலை பதிவு செய்தார்.
இதனைத்தொடர்ந்து போர்ச்சுகலின் தாக்குதல் ஆட்டத்தை சமாளிக்க முடியாமல் உஸ்பெகிஸ்தான் அணி திணறியது. புத்துணர்ச்சியுடன் செயல்பட்ட ரொனால்டோ 39-ஆவது நிமிடத்தில் பெர்ணாண்டஸ் உதவியுடன் 3-ஆவது கோலை அடித்தார்.
A 5️⃣ star Portugal performance! #FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 23, 2026
முதல் பாதியில் போர்ச்சுகல் அணி கிட்டதட்ட வெற்றியை உறுதி செய்த நிலையில், உஸ்பெகிஸ்தான் அணி மீண்டெழுவதில் தீவிரம் காட்டியது. 60-ஆவது நிமிடத்தில் உஸ்பெகிஸ்தான் அணியின் நெமடோவ், தங்கள் போஸ்டிற்குள் (own goal) கோல் அடித்து ஏமாற்றினார். பின்னர் போட்டியின் இறுதிக்கட்டத்தில் போர்ச்சுகல் வீரர் ரஃபெல் லியோ 5-ஆவது கோல் அடிக்க, 5-0 என்ற கோல் கணக்கில் அந்த அணி வெற்றி பெற்றது.
ரொனால்டோ சாதனை
நேற்றைய போட்டியில் 2 கோல்கள் அடித்த ரொனால்டோ மெஸ்ஸியின் சாதனையை முறியடித்தார். 2006ஆம் ஆண்டு முதல் 6 உலகக் கோப்பைகளில் பங்கேற்றுள்ள ரொனால்டோ இந்த அனைத்து தொடர்களிலும் கோல் அடித்து அசத்தியுள்ளார். மெஸ்ஸியும் 6 உலகக் கோப்பை தொடர்களில் பங்கேற்றுள்ள நிலையில், 2010ஆம் ஆண்டு உலகக் கோப்பையில் கோல் அடிக்க தவறினார்.
அதேபோல் ரொனால்டோ (41) ஒரு உலகக் கோப்பை போட்டியில் அதிக வயதில் 2 கோல்கள் அடித்த வீரர் என்ற சாதனை படைத்துள்ளார். முன்னதாக இந்த சாதனையை மெஸ்ஸி படைத்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
மிக இளம் மற்றும் மூத்த வயதில் தனது அணிக்காக கோல் அடித்த வீரர்கள் பட்டியலில் ரொனால்டோ இடம்பிடித்துள்ளார். முன்னதாக இந்த பட்டியலில் டென்மார்க் அணியின் மைக்கெல் லாட்ராப், மெஸ்ஸி ஆகியோர் இடம்பிடித்துள்ளனர்.
இங்கிலாந்துக்கு ’ஷாக்’ கொடுத்த கானா
அமெரிக்காவின் பாஸ்டன் மைதானத்தில் நடைபெற்ற ’L’ பிரிவு ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து, கானா அணிகள் மோதின. இங்கிலாந்து அணி வெற்றி பெற்று நாக் அவுட் சுற்றுக்கு தகுதி பெறும் முனைப்பில் களமிறங்கியது. ஆனால் கானா அணி சிறப்பான தற்காப்பு ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது.
It ends in a draw for England and Ghana 🤝#FIFAWorldCup pic.twitter.com/hQqZqU4ylA— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 23, 2026
இதனால், இங்கிலாந்து அணி கோல் அடிக்க முடியானல் திணறியது. கடைசி வரை இரு அணிகளும் கோல் அடிக்காததால் போட்டி டிராவில் முடிந்தது. இதன்மூலம் தொடர்ச்சியாக 12 கால்பந்து போட்டிகளில் இங்கிலாந்து அணியின் தொடர் வெற்றி சாதனை தகர்க்கப்பட்டது. அதேபோல் கானா அணி டிரா செய்ததன் மூலம் 4 புள்ளிகளுடன் ’நாக் அவுட்’ சுற்று வாய்ப்பை அதிகப்படுத்தி கொண்டது.