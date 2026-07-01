ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026: நாக்அவுட் சுற்றில் ஈக்வடாரை வீழ்த்தி மெக்சிகோ வரலாற்று வெற்றி
ஈக்வடாருக்கு எதிரான இந்த வரலாற்று வெற்றியின் மூலம் மெக்சிகோ அணி, உலகக் கோப்பையின் அடுத்த கட்டமான ரவுண்ட் ஆஃப் 16 சுற்றுக்கு அதிகாரப்பூர்வமாகத் தகுதி பெற்று அசத்தியுள்ளது.
Published : July 1, 2026 at 11:06 AM IST
ஹைதராபாத்: ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரின் 'ரவுண்ட் ஆஃப் 32' நாக்அவுட் போட்டியில், மெக்சிகோ அணி 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் ஈக்வடார் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது.
அமெரிக்கா, மெக்சிகோ மற்றும் கனடாவில் நடைபெற்று வரும் ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 கால்பந்து தொடரின் குரூப் சுற்று ஆட்டங்கள் முடிவடைந்து, 'ரவுண்ட் ஆஃப் 32' நாக்அவுட் போட்டிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் மெக்சிகோவின் புகழ்பெற்ற எஸ்டாடியோ அஸ்டெகா (Estadio Azteca) மைதானத்தில் நடைபெற்ற ஆட்டத்தில், மெக்சிகோ மற்றும் ஈக்வடார் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின.
முன்னதாக, அப்பகுதியில் ஏற்பட்ட கடுமையான இடி மற்றும் மின்னல் காரணமாக போட்டி தொடங்குவது ஒரு மணி நேரம் தாமதமானது. அதன்பின், ஆட்டம் தொடங்கியது முதலே மெக்சிகோ அணி அபாரமாகச் செயல்பட்டுத் தனது ஆதிக்கத்தைச் செலுத்தியது. அதன் பயனாக ஆட்டத்தின் 22ஆவது நிமிடத்தில், மெக்சிகோவின் நட்சத்திர வீரர் ஜூலியன் குய்னோனஸ் முதல் கோலை பதிவுசெய்து தனது அணியை முன்னிலைப்படுத்தினார்.
Mexico secure their spot in the Round of 16 on home soil! 👊#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 1, 2026
அவரைத் தொடர்ந்து, ஆட்டத்தின் 31ஆவது நிமிடத்தில் ரவுல் ஜிமினெஸ் மற்றொரு அபாரமான கோலை அடித்துத் தனது அணியின் முன்னிலையை வலுப்படுத்தினார். மறுபக்கம், ஈக்வடார் அணி மேற்கொண்ட கோல் முயற்சிகள் அனைத்தையும் மெக்சிகோ அணியின் பலமான டிஃபென்ஸ் தகர்த்தெறிந்தது. இதன் காரணமாக, முதல் பாதி ஆட்ட நேர முடிவில் மெக்சிகோ அணி 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் வலுவான முன்னிலை வகித்தது.
தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் மெக்சிகோ அணி தனது டிஃபென்ஸை மேலும் வலிமைப்படுத்தியதால், ஈக்வடார் அணியின் கோலடிக்கும் முயற்சிகள் அனைத்தும் தவிடுபொடியாயின. இதற்கிடையில், ஆட்டத்தின் கூடுதல் நேரமான 95+5ஆவது நிமிடத்தில், நடுவருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட ஈக்வடார் வீரர் பியரோ ஹின்காபிக்கு ரெட் கார்டு காட்டப்பட்டது. இதனால், இரண்டாம் பாதியில் ஈக்வடார் அணி கோல் அடிக்கக் கடுமையாகப் போராடிய போதிலும் அவர்களால் ஒரு கோலைக் கூடப் பதிவு செய்ய முடியவில்லை.
இதன் மூலம் ஆட்ட நேர முடிவில் மெக்சிகோ அணி 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் ஈக்வடார் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது. அத்துடன், காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றான 'ரவுண்ட் ஆஃப் 16' நாக்அவுட் போட்டிக்கும் அதிகாரப்பூர்வமாகத் தகுதி பெற்றுள்ளது. உலகக் கோப்பை கால்பந்து வரலாற்றில், நாக்அவுட் சுற்றுப் போட்டி ஒன்றில் மெக்சிகோ அணி கடந்த 40 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு பதிவு செய்யும் முதல் வெற்றி இது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
No place like home for Mexico 😤#FIFAWorldCup pic.twitter.com/qGHamozPFS— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 1, 2026
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இதையடுத்து, காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றான 'ரவுண்ட் ஆஃப் 16' ஆட்டத்தில், மெக்சிகோ அணி இங்கிலாந்து அல்லது காங்கோ குடியரசு (DR Congo) அணியை இதே எஸ்டாடியோ அஸ்டெகா மைதானத்தில் எதிர்கொள்ள உள்ளது. இதற்கிடையே, இன்று நடைபெற்ற மற்ற 'ரவுண்ட் ஆஃப் 32' நாக்அவுட் போட்டிகளில், ஸ்வீடனை 3-0 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி பிரான்ஸ் அணியும், ஐவரி கோஸ்ட் அணியை 2-1 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி நார்வே அணியும் அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளன.