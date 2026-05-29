ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026: மெஸ்ஸி தலைமையில் அதிரடி மாற்றங்களுடன் களமிறங்கும் அர்ஜென்டினா
அர்ஜென்டினா உலகக் கோப்பை கால்பந்து அணியின் கேப்டனாக லியோனல் மெஸ்ஸி அறிவிக்கப்பட்டதன் மூலம், 6ஆவது உலகக் கோப்பைத் தொடரில் விளையாடும் உலகின் முதல் வீரர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையை படைக்க உள்ளார்.
Published : May 29, 2026 at 2:01 PM IST
ஹைதராபாத்: ஃபிபா உலகக் கோப்பைத் தொடருக்கான 26 வீரர்கள் அடங்கிய அர்ஜென்டினா அணியை தலைமைப் பயிற்சியாளர் லியோனல் ஸ்கலோனி இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார்.
உலகெங்கும் உள்ள கால்பந்து ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில், ஃபிஃபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை 2026 தொடரானது எதிர்வரும் ஜூன் 11ஆம் தேதி முதல் அமெரிக்கா, கனடா மற்றும் மெக்ஸிகோவில் நடைபெறவுள்ளது. குறிப்பாக கால்பந்து உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் முதல் முறையாக 48 அணிகள் தொடரில் பங்கேற்கவுள்ளது. இதன் காரணமாக ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.
இதனையடுத்து இந்த உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாடும் அணிகள் அடுத்தடுத்து அறிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன. அதன் ஒருபகுதியாக நடப்பு சாம்பியன் அர்ஜென்டினா அணியை தலைமை பயிற்சியாளர் லியோனல் ஸ்கலோனி இன்று அறிவித்துள்ளார். இதில் அர்ஜென்டினா அணியின் கேப்டனாக நட்சத்திர வீரர் லியோனல் மெஸ்ஸி தொடர்கிறார் என்பதையும் ஸ்கலோனி உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.
𝗛𝗲𝗿𝗲 𝘁𝗵𝗲𝘆 𝗮𝗿𝗲: the squad selected by Lionel Scaloni to defend our crown at the 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐅𝐈𝐅𝐀 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐮𝐩 🏆🇦🇷 pic.twitter.com/IN5ZJ29bF0— Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) May 28, 2026
முன்னதாக எம்.எல்.எஸ் தொடரில் இண்டர் மியாமி அணிக்காக விளையாடி வந்த லியோனல் மெஸ்ஸி, கடைசி லீக் ஆட்டத்தின் போது காயத்தை சந்தித்திருந்தார். இதனால் அவர் உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாடுவாரா? என்ற கேள்விகள் அதிகரித்திருந்த நிலையில், அவர் தற்போது அர்ஜென்டினா உலகக் கோப்பை அணியையும் கேப்டனாக வழிநடத்தவுள்ளார். இதன் மூலம் 6ஆவது உலகக் கோப்பைத் தொடரில் விளையாடும் உலகின் முதல் வீரர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையையும் மெஸ்ஸி படைக்க உள்ளார்.
இதுதவிர, காயத்தால் அவதிப்பட்டு வரும் நட்சத்திர வீரர்களான எமிலியானோ மார்டினெஸ் மற்றும் கிறிஸ்டியன் ரொமேரோ ஆகியோருக்கும் இந்த உலகக் கோப்பை அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதேசமயம், கடந்த முறை அர்ஜென்டினா அணி கோப்பையை வெல்ல காரணமாக இருந்த நட்சத்திர வீரர்கள் பவுலோ டிபாலா, ஏஞ்சல் டி மரியா, மார்கோஸ் அக்குன்யா, பிராங்கோ அர்மானி உள்ளிட்டோருக்கு இந்த அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை.
May 28, 2026
அர்ஜென்டினா உலகக் கோப்பை அணி
- கோல்கீப்பர்கள்: எமிலியானோ மார்டினெஸ், கெரோனிமோ ருல்லி, ஜுவான் முஸ்ஸோ.
- டிஃபென்டர்ஸ்: கிறிஸ்டியன் ரொமேரோ, லிசாண்ட்ரோ மார்டினெஸ், நிக்கோலஸ் ஓட்டமெண்டி, நஹுவேல் மோலினா, கொன்சாலோ மோன்டியல், லியோனார்டோ பாலேர்டி, நிக்கோலஸ் தாக்லியாஃபிகோ, ஃபகுண்டோ மதினா.
- மிட்ஃபீல்டர்ஸ்: ரோட்ரிகோ டி பால், அலெக்சிஸ் மேக் அலிஸ்டர், என்ஸோ பெர்னாண்டஸ், லியாண்ட்ரோ பரேடஸ், ஜியோவானி லோ செல்சோ, எக்ஸிகியெல் பலாசியோஸ், வாலண்டின் பார்கோ.
- ஃபார்வேர்ட்ஸ்: லியோனல் மெஸ்ஸி, ஜூலியன் ஆல்வரெஸ், லாவுடாரோ மார்டினெஸ், நிக்கோலஸ் கோன்சாலஸ், தியாகோ அல்மாடா, கியுலியானோ சிமியோனி, நிக்கோ பாஸ், ஜோஸ் மானுவல் லோபஸ்