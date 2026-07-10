மெஸ்ஸியை பின்னுக்கு தள்ளிய எம்பாப்பே - பிரான்ஸ் அணி அரையிறுதிக்கு தகுதி
மொராக்கோ அணிக்கு எதிரான போட்டியில் கோல் அடித்த எம்பாப்பே, இந்த உலகக் கோப்பை தொடரில் அதிக கோல்கள் அடித்த வீரர்கள் பட்டியலில் மெஸ்ஸியை பின்னுக்கு தள்ளி முதலிடம் பிடித்தார்.
Published : July 10, 2026 at 7:48 AM IST
ஹைதராபாத்: மொராக்கோ அணியை எளிதில் வீழ்த்திய பிரான்ஸ் அணி தொடர்ச்சியாக மூன்றாவது மூறையாக உலகக் கோப்பை அரையிறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியது.
நேற்று அமெரிக்காவின் பாஸ்டன் மைதானத்தில் நடைபெற்ற ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை முதல் காலிறுதிப் போட்டியில் பிரான்ஸ், பெல்ஜியம் அணிகள் மோதின. ஆரம்பம் முதல் இரு அணிகளும் கோல் அடித்து முன்னிலை பெறுவதில் தீவிரம் காட்டினர். 13வது நிமிடத்தில் பிரான்ஸ் அணியின் மைக்கெல் ஒலீஸிற்கு ஃப்ரி கிக் வாய்ப்பு கிடைத்தது. அந்த வாய்ப்பை நழுவவிட்டனர்.
பின்னர் 27வது நிமிடத்தில் எம்பாப்பேவிற்கு கிடைத்த பெனால்டி வாய்ப்பையும் தவறவிட்டார். முதல் பாதியில் இரு அணிகளும் கோல் அடிக்காத நிலையில், 60வது நிமிடத்தில் எம்பாப்பே டிசயர் டௌ உதவியுடன் முதல் கோல் அடித்தார். அதனைத்தொடர்ந்து 65வது நிமிடத்தில் எம்பாப்பேவின் உதவியுடன் டெம்பேலே 2வது கோல் அடித்தார். இதன்மூலம் 2-0 என்ற முன்னிலை பெற்ற பிரான்ஸ் அணி, அதன்பிறகு சிறப்பான தற்காப்பு ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது. இறுதியில் 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் மொராக்கோ அணியை வென்று அரையிறுதி போட்டிக்கு தகுதிப் பெற்றது.
A third straight Semi-final secured for France. 🇫🇷#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 9, 2026
இதன்மூலம் 2016 முதல் தொடர்ச்சியாக மூன்றாவது முறையாக அரையிறுதி போட்டிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது. முன்னதாக ஜெர்மனி, பிரேசில் அணிகள் உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரில் தொடர்ச்சியாக 3 முறை அரையிறுதி போட்டிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது. மேலும் ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் 8வது முறையாக பிரான்ஸ் அணி அரையிறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளது.
இந்த போட்டியில் ஒரு கோல் அடித்த பிரான்ஸ் அணியின் நம்பிக்கை நட்சத்திரம் எம்பாப்பே இந்த உலகக் கோப்பை தொடரில் மொத்தம் 8 கோல் அடித்து அதிக கோல்கள் அடித்த Golden boot வீரர்கள் பட்டியலில் மெஸ்ஸியை பின்னுக்கு தள்ளி முதலிடம் பிடித்தார். உலகக் கோப்பை தொடரில் இதுவரை எம்பாப்பே 20 கோல்களை அடித்துள்ளார். அதே நேரத்தில் மெஸ்ஸி 21 கோல்கள் அடித்துள்ளார். 23வது ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடர் வரும் ஜூலை 19ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. இந்த தொடரின் காலிறுதி போட்டிகள் தொடங்கியுள்ள நிலையில், இன்று இரவு நடைபெறும் காலிறுதி போட்டியில் ஸ்பெயின், பெல்ஜியம் அணிகள் மோதுகின்றன.