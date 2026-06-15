ETV Bharat / sports

ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை: ஐவரி கோஸ்ட் ’த்ரில்’ வெற்றி - எளிதாக வென்ற சுவீடன்

துனிசியா அணிக்கு எதிரான போட்டியில் ஆடம்பம் முதல் ஆதிக்கம் செலுத்திய சுவீடன் அணி 5-1 என்ற கோல் கணக்கில் இமாலய வெற்றி பெற்றது

கடைசி நிமிடத்தில் கோல் அடித்த ஐவரி கோஸ்ட் வீரர் அமட் டயலோ
கடைசி நிமிடத்தில் கோல் அடித்த ஐவரி கோஸ்ட் வீரர் அமட் டயலோ (Xinhua via IANS)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 15, 2026 at 11:31 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: 12 வருடங்களுக்கு பிறகு உலகக் கோப்பையில் பங்கேற்ற ஐவரி கோஸ்ட் அணி 89வது நிமிடத்தில் கோல் அடித்து த்ரில் வெற்றி பெற்றது.

நெதர்லாந்து, ஜப்பான் இடையேயான் உலகக் கோப்பை கால்பந்து ஆட்டம் 2-2 என்ற கோல்கணக்கில் டிராவில் முடிந்தது. ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை F பிரிவு ஆட்டத்தில் பலம் வாய்ந்த நெதர்லாந்து அணி ஜப்பான் அணியுடன் மோதியது.

நெதர்லாந்து VS ஜப்பான்

ஆட்டம் தொடங்கியது முதல் இரு அணி வீரர்களும் முதல் கோல் அடித்து முன்னிலை பெறுவதில் தீவிரமாக ஆடினர். 5வது நிமிடத்தில் ஜப்பான் அணிக்கு கிடைத்த ஃப்ரி கிக் வாய்ப்பை தவறவிட்டனர். பின்னர் 20வது நிமிடம், 34வது நிமிடங்களில் கிடைத்த ஃப்ரி கிக் வாய்ப்பிலும் ஜப்பான் அணி கோல் அடிக்க தவறியது. தொடர்ந்து இரு அணிகளும் கோல் அடிக்க முடியாமல் போட்டி பரபரப்பாக சென்ற நிலையில், 50வது நிமிடத்தில் நெதர்லாந்து அணியின் கேப்டன் விர்ஜில் வன் டிஜ் தலையால் அடித்து முதல் கோலை பதிவு செய்தார். இது அவரது 13வது சர்வதேச கோலாகும். தொடர்ந்து 56வது நிமிடத்தில் ஜப்பான் அணி பதிலடி கொடுத்தது.

அந்த அணியின் டக்ஃபுஸா குபோ கோல் போஸ்டின் இடது பக்கத்தின் அடித்து 2வது கோலை பதிவு செய்தார். இதன்பின்னர் மீண்டும் நெதர்லாந்து அணி வீரர் கிரைசென்சியோ சம்மர் வில் அடித்த கோல் மூலம் 2-0 என முன்னிலை பெற்றது. இதனையடுத்து தற்காப்பு ஆட்டத்தை கையில் எடுத்த நெதர்லாந்து அணி வெற்றிக்கு அருகில் சென்றது. கடைசி வரை போராடிய ஜப்பான் அணி போட்டியின் 88வது நிமிடத்தில் கோல் அடித்து டிரா செய்தது. இந்த டிரா மூலம் உலகக் கோப்பை லீக் போட்டிகளில் 17 போட்டிகளில் தொடர்ந்து தோல்வி அடையாத அணி என்ற சாதனையை நெதர்லாந்து அணி தக்க வைத்து கொண்டுள்ளது.

ஈக்வடார் அணியை வீழ்த்திய ஐவரி கோஸ்ட்

ஃபிலடெல்ஃபியா மைதானத்தில் நடைபெற்ற E பிரிவு போட்டியில் ஐவரி கோஸ்ட், ஈக்வடார் அணிகள் மோதின. ஐவரி கோஸ்ட் அணி 12 ஆண்டுகளுக்கு கால்பந்து உலகக் கோப்பை தொடரில் பங்கேற்கும் நிலையில், ஈக்வடார் அணி 5வது முறையாக இந்த்தொடரில் பங்கேற்றுள்ளது. இந்த போட்டியில் ஆரம்பம் முதல் இரு அணிகளும் கோல் அடிக்கும் முயற்சியில் தோல்வி அடைந்தன. ஆட்டத்தின் முதல் நிமிடம் முதல் இரு அணிகளுக்கும் பல ஃப்ரி கிக் வாய்ப்புகள் கிடைத்தன. ஆனால் அதனை தவறவிட்டது.

இந்நிலையில், ஐவரி கோஸ்ட் வீரர்கள் செகோ ஃபோபனா, ஃபிராங்க் கெசி, குவெலா டவ் ஆகியோருக்கு தவறான ஆட்டத்தால் எல்லோ கார்ட் காண்பிக்கப்பட்டது. அதேபோல் ஈக்வடார் வீரர் ஜாக்சன் பொரோசோவிற்கும் எல்லோ கார்ட் காட்டப்பட்டது. இரு அணிகளும் கடைசி வரை கோல் அடிக்காத நிலையில் போட்டி டிராவில் முடிவடையும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

ஆனால் ஆட்டத்தின் 89வது நிமிடத்தில் ஈக்வடார் அணிக்கு பேரதிர்ச்சி காத்திருந்தது. ஐவரி கோஸ்ட் வீரர் அமட் டயலோ இடது கால் மூலம் அடித்த பந்தை கோல்கீப்பர் பிடிக்க தவறிய நிலையில், கோல் போஸ்டின் இடது பக்கத்தில் சென்று வீழ்ந்தது. இதன்மூலம் இறுதி நிமிடத்தில் ஐவரி கோஸ்ட் 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது. இதன்மூலம் அந்த அணி 3 புள்ளிகள் பெற்று E பிரிவில் இரண்டாவது இடம் பிடித்தது.

கோல் மழை பொழிந்த சுவீடன்

மெக்சிகோவில் நடைபெற்ற F பிரிவு போட்டியில் சுவீடன், துனிசியா அணிகள் மோதின. இந்த போட்டியில் சுவீடன் ஆரம்பம் முதல் ஆதிக்கம் செலுத்தியது. அந்த அணியின் யாசின் அயாரி வலது பக்கத்தில் கார்னர் கிக் மூலம் முதல் கோலை பதிவு செய்தார். தொடர்ந்து பதிலடி கொடுக்கும் முயற்சியில் துனிசியா வீரர்கள் ஆட்டம் அனைத்தும் வீணானது. தொடர்ந்து 29வது நிமிடத்தில் சுவீடன் வீரர் அலெக்சாண்டர் ஐசக் விக்டர் கியோகிரஸ் உதவியுடன் 2வது கோலை பதிவு செய்தார்.

இதையும் படிங்க: குராசோ அணியை துவம்சம் செய்த ஜெர்மனி; 7-1 என்ற கோல்கணக்கில் இமாலய வெற்றி

பின்னர் சுவீடன் வீரர்கள் தற்காப்பு ஆட்டத்தைல் கவனம் செலுத்தினர். அதனை முறியடிக்கும் வகையில் துனிசியா வீரர் ஒமர் ரெகிக் போட்டியின் 42வது நிமிடத்தில் கோல் அடித்தார். ஆனால் 58வது நிமிடத்தில் சுவீடன் வீரர் விக்டர் கியோகிரஸ் அணிக்கு 3வது கோல் அடித்து அணியை வலுப்பெற செய்தார். தொடர்ந்து துனிசியா அணியும் அழுத்தம் காரணமாக கோல் அடிக்கும் முயற்சியில் சொதப்பினர். பின்னர் சுவீடன் வீரர்கள் மதியாஸ் சுவான்பெர்க், யாசின் அயாரி அடுத்தடுத்து கோல் அடிக்க 5-1 என்ற கோல் கணக்கில் அபார வெற்றி பெற்றது, இதன்மூலம் சுவீக்டன் அணி 3 புள்ளிகளுடன் F பிரிவில் முதலிடம் பிடித்தது.

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து
NETHERLAND VS JAPAN
IVORY COAST VS ECUADOR
FIFA 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.