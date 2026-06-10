48 அணிகள்... 104 ஆட்டங்கள்... பிரமிக்க வைக்கும் பரிசுத்தொகை: நாளை தொடங்கும் ஃபிஃபா உலகக்கோப்பை திருவிழா - முழு விவரம் இதோ!
கால்பந்து உலகின் இரு பெரும் நட்சத்திர வீரர்களாக அறியப்படும் மெஸ்ஸி மற்றும் ரொனால்டோவின் இறுதி உலகக் கோப்பை போட்டிகளை காண ஒட்டுமொத்த உலகமும் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறது.
Published : June 10, 2026 at 5:56 PM IST
ஹைதராபாத்: ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தொடரில் பங்கேற்கும் அணிகளின் விவரங்கள், பரிசுத்தொகை மற்றும் தங்களின் இறுதி உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாடவிருக்கும் நட்சத்திர வீரர்கள் என அனைத்து முக்கியத் தகவல்களையும் இந்த பதிவில் விரிவாகக் காண்போம்.
ஃபிஃபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் நாளை (ஜூன் 11) முதல் கோலாகலமாக தொடங்கவுள்ளது. இந்த முறை கால்பந்து உலகைக் கைப்பற்ற மொத்தம் 48 அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. கனடா, அமெரிக்கா மற்றும் மெக்சிகோ ஆகிய நாடுகள் இணைந்து நடத்தும் இந்தத் தொடரில், உலகக் கோப்பை வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக 48 அணிகள் பங்கேற்கின்றன. இதன் காரணமாக இந்தத் தொடரில் மொத்தம் 104 போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளன.
இதன் மூலம், உலகக் கோப்பை வரலாற்றிலேயே மிக அதிகமான போட்டிகளைக் கொண்ட தொடராக இது அமையவுள்ளது. மேலும், கடந்த உலகக் கோப்பை தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் பிரான்ஸ் அணியைப் பெனால்டி ஷூட்-அவுட் முறையில் வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டம் வென்ற அர்ஜென்டினா அணி, நடப்பு சாம்பியன் என்ற அந்தஸ்துடன் இந்தத் தொடரை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. இவர்களுடன், ரசிகர்கள் பெரிதும் எதிர்பார்க்கும் பிரான்ஸ், ஸ்பெயின், பிரேசில், போர்ச்சுகல், மொராக்கோ உள்ளிட்ட முன்னணி அணிகளும் இந்த முறை கோப்பையை வெல்லும் முனைப்புடன் விளையாடவுள்ளன.
Heading to the FIFA World Cup 2026™? 📲— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 9, 2026
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போட்டிகள் நடைபெறும் இடங்கள்
- மெக்சிகோ: மொன்டேரி, குவாடலஜாரா மற்றும் மெக்சிகோ சிட்டி
- கனடா: டொராண்டோ மற்றும் வான்கூவர்
- அமெரிக்கா: அட்லாண்டா, ஹூஸ்டன், கன்சாஸ் சிட்டி, பாஸ்டன், டல்லாஸ், மியாமி, லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ், சான் பிரான்சிஸ்கோ, நியூயார்க்/நியூ ஜெர்சி, பிலடெல்பியா மற்றும் சியாட்டில்
குழுக்கள்
- குழு A: செக்கியா, மெக்சிகோ, தென்னாப்பிரிக்கா, தென்கொரியா
- குழு B: போஸ்னியா & ஹெர்சகோவினா, கனடா, கத்தார், சுவிட்சர்லாந்து
- குழு C: பிரேசில், மொராக்கோ, ஹைட்டி, ஸ்காட்லாந்து
- குழு D: ஆஸ்திரேலியா, பராகுவே, துருக்கி, அமெரிக்கா
- குழு E: ஈக்வடார், குராசோ, ஜெர்மனி, ஐவரி கோஸ்ட்
- குழு F: ஜப்பான், ஸ்வீடன், நெதர்லாந்து, துனிசியா
- குழு G: பெல்ஜியம், எகிப்து, ஈரான், நியூசிலாந்து
- குழு H: சவுதி அரேபியா, கேப் வெர்டே, ஸ்பெயின், உருகுவே
- குழு I: பிரான்ஸ், நார்வே, ஈராக், செனகல்
- குழு J: அல்ஜீரியா, ஆஸ்திரேலியா, அர்ஜென்டினா, ஜோர்டான்
- குழு K: கொலம்பியா, போர்ச்சுகல், காங்கோ, உஸ்பெகிஸ்தான்
- குழு L: குரோஷியா, கானா, இங்கிலாந்து, பனாமா
இறுதிப் போட்டிக்கான வழிமுறை
Who will reach the Round of 32 ? 🏆 #FIFA pic.twitter.com/xikynyZQsA— FIFA World Cup 2026 (@FIFAWC26Updates) June 10, 2026
பங்கேற்கும் அணிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளதால், இந்தத் தொடரின் வடிவம் முந்தைய சீசன்களை காட்டிலும் சற்று மாறுபட்டுள்ளது. ஏனெனில் இந்த முறை 48 அணிகள் 12 குழுக்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு குழுவிலும் முதல் இரண்டு இடங்களைப் பிடிக்கும் அணிகளுடன், புள்ளிகள் அடிப்படையில் சிறந்த 3-ம் இடம் பிடிக்கும் 8 அணிகளும் 'சுற்று 32' நிலைக்குத் தகுதி பெறும்.
அனைத்துக் குழுக்களையும் சேர்த்து மொத்தம் 12 அணிகள் மூன்றாம் இடத்தைப் பிடிக்கும் என்பதால், அவற்றில் சிறந்த 8 அணிகளைத் தீர்மானிக்க சில அளவுகோல்கள் பின்பற்றப்படும். அதன்படி, அணிகள் பெற்ற புள்ளிகளின் எண்ணிக்கை, கோல் வித்தியாசம் மற்றும் அடித்த கோல்களின் எண்ணிக்கை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் அந்த 8 அணிகள் தேர்வு செய்யப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது.
நேரலை ஒளிபரப்பு விவரங்கள்
எதிர்வரும் ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 போட்டிகளை, ஜீ என்டர்டெய்ன்மென்ட் நிறுவனம் புதிதாகத் தொடங்கியுள்ள யுனைட்8 ஸ்போர்ட்ஸ் (Unite8 Sports) தொலைக்காட்சியில் இந்திய ரசிகர்கள் நேரலையில் காணலாம். அதிலும் குறிப்பாக, யுனைட்8 ஸ்போர்ட்ஸ் 1 (Unite8 Sports 1) சேனலில் இந்தி வர்ணனையிலும், யுனைட்8 ஸ்போர்ட்ஸ் 2 (Unite8 Sports 2) சேனலில் ஆங்கில வர்ணனையிலும் ரசிகர்கள் போட்டிகளைக் கண்டு களிக்கலாம்.
அதே சமயம், ஆன்லைன் வழியில் போட்டிகளைக் காண விரும்பும் ரசிகர்கள், ஜீ5 (ZEE5) செயலி மற்றும் இணையதளத்தின் வாயிலாக இந்த கால்பந்து உலகக் கோப்பைத் தொடரின் அனைத்துப் போட்டிகளையும் குறிப்பிட்ட சந்தாக்கட்டணத்தைச் செலுத்தி நேரலையாகக் கண்டு மகிழலாம். மேலும், ஆன்லைனில் போட்டிகளை காணும் ரசிகர்கள் தங்களுக்கு விருப்பமான மொழி வர்ணனையைத் தேர்வு செய்து கொள்ளலாம் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
🏆 FIFA World Cup 2026 Prize Money Breakdown— FIFA World Cup 2026 (@FIFAWC26Updates) June 9, 2026
💰 Total Prize Pool: $655 Million
🥇 Champions - $50M
🥈 Runners-up - $33M
🥉 3rd Place - $29M
4️⃣ 4th Place - $27M
📈 Every team will earn at least $9M just for participating.
Which nation do you think will take home the $50M… pic.twitter.com/SPQanptexa
பரிசுத் தொகை
இந்த 2026 ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தொடரில், உலகக் கோப்பை வரலாற்றிலேயே இல்லாத அளவாக சாதனை படைக்கும் வகையில் மொத்தம் 655 மில்லியன் டாலர் (இந்திய மதிப்பில் தோராயமாக ரூ.6,237 கோடி) பரிசுத் தொகையாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பரிசுத்தொகையானது தொடரில் பங்கேற்கும் 48 அணிகளுக்கும், அவர்களுடைய நிலைக்கேற்ப பிரித்து வழங்கப்படவுள்ளது.
அதன்படி, உலகக் கோப்பை தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றும் அணிக்கு 50 மில்லியன் டாலர் பரிசாகக் கிடைக்கும். அடுத்தபடியாக, இறுதிப் போட்டியில் தோல்வியடைந்து இரண்டாம் இடத்தைப் பிடிக்கும் அணிக்கு 33 மில்லியன் டாலர் வழங்கப்படவுள்ளது.
பரிசுத் தொகை விவரம் (டாலர்களில்)
- சாம்பியன்: 50 மில்லியன் டாலர்கள்
- இரண்டாம் இடம்: 33 மில்லியன் டாலர்கள்
- 3ஆம் இடம்: 29 மில்லியன் டாலர்கள்
- 4ஆம் இடம்: 27 மில்லியன் டாலர்கள்
- காலிறுதிக்கு முன்னேறிய அணிகள்: தலா 19 மில்லியன் டாலர்கள்
- சுற்று 16-க்கு முன்னேறிய அணிகள்: தலா 15 மில்லியன் டாலர்கள்
- சுற்று 32-க்கு முன்னேறிய அணிகள்: தலா 11 மில்லியன் டாலர்கள்
- குழு நிலை: தலா 9 மில்லியன் டாலர்கள்
தங்களின் கடைசி உலகக் கோப்பையில் விளையாடவிருக்கும் முக்கிய வீரர்கள்
லியோனல் மெஸ்ஸி - அர்ஜென்டினா அணியின் கேப்டனான லியோனல் மெஸ்ஸி, இந்த முறை தனது 6ஆவது உலகக் கோப்பைத் தொடரில் விளையாட உள்ளார். முன்னதாக, கடந்த 2022 உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் இவரது தலைமையிலான அர்ஜென்டினா அணி, பிரான்ஸை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றி அசத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது.
கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ - இந்தப் பட்டியலில் அடுத்த இடத்தைப் பிடிக்கும் வீரர், போர்ச்சுகல் அணியின் நட்சத்திர வீரரான கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ ஆவார். தற்போது 41 வயதை எட்டியுள்ள ரொனால்டோ, தனது 6ஆவது உலகக் கோப்பைத் தொடரில் பங்கேற்க உள்ளார். ஒருவேளை இந்த உலகக் கோப்பைத் தொடரில் போர்ச்சுகல் அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் பட்சத்தில், உலகக் கோப்பையை வென்ற மிக வயதான வீரர் என்ற வரலாற்றுப் பெருமையையும் ரொனால்டோ பெறுவார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
கில்ஹெர்மோ ஒச்சோவா - கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ மற்றும் லியோனல் மெஸ்ஸி ஆகியோரின் உலக சாதனையைச் சமன் செய்து, கில்ஹெர்மோ ஒச்சோவாவும் தனது 6ஆவது உலகக் கோப்பைத் தொடரில் பங்கேற்கத் தயாராகி வருகிறார். மெக்சிகோ அணியின் முதன்மை கோல்கீப்பரான லுயிஸ் ஏஞ்சல் மலகானுக்கு ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக இவருக்கு இந்த உலகக் கோப்பை அணியில் இடம் கிடைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
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லூகா மோட்ரிச் - குரோஷிய அணியின் நட்சத்திர மிட்பீல்டரான லூகா மோட்ரிச், அந்த அணியின் மிக முக்கிய வீரராகப் பார்க்கப்படுகிறார். ஏனெனில், கடந்த 2018 ஃபிஃபா உலகக் கோப்பைத் தொடரில் குரோஷியாவை இறுதிப் போட்டி வரை வழிநடத்திய இவர், அந்தத் தொடரின் சிறந்த வீரருக்கான 'கோல்டன் பால்' விருதையும் வென்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.