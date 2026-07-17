ஃபிஃபா வரலாற்றில் முதல்முறை; உலகக் கோப்பையுடன் சாம்பியன்ஷிப் மோதிரம்!
அமெரிக்க விளையாட்டுத் துறையின் மிகவும் பிரபலமான மரபுகளில் ஒன்றான இந்த மோதிர முறையை, உலகளாவிய கால்பந்து விளையாட்டுக்குக் கொண்டு வரும் வகையில் இந்த சாம்பியன்ஷிப் மோதிரங்கள் வழங்கப்படவுள்ளன.
Published : July 17, 2026 at 10:47 AM IST
ஹைதராபாத்: ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வெல்லும் அணிக்கு, தங்கப் பதக்கங்கள் மற்றும் உலகக் கோப்பையுடன் சேர்த்து, வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாகப் பிரத்யேக சாம்பியன்ஷிப் மோதிரங்கள் வழங்கப்பட உள்ளன.
அமெரிக்கா, மெக்ஸிகோ மற்றும் கனடா ஆகிய நாடுகள் இணைந்து நடத்தி வரும் ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக மொத்தம் 48 அணிகள் பங்கேற்ற இந்த உலகளாவிய கால்பந்து திருவிழாவின் இறுதிப் போட்டிக்கு, நடப்பு சாம்பியனான அர்ஜென்டினாவும், முன்னாள் சாம்பியனான ஸ்பெயினும் தகுதி பெற்றுள்ளன. விறுவிறுப்பான அரையிறுதி ஆட்டத்தில் பலம் வாய்ந்த பிரான்ஸ் அணியை வீழ்த்தி ஸ்பெயின் இறுதிப் போட்டிக்குள் நுழைந்தது.
மறுபுறம், நட்சத்திர வீரர் லியோனல் மெஸ்ஸியின் மிகச்சிறந்த தலைமையின் கீழ் அர்ஜென்டினா தனது 7ஆவது உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டிக்குத் தகுதி பெற்றுள்ளது. உலகக் கோப்பையின் இந்த பிரம்மாண்ட இறுதிப் போட்டியில், ஐரோப்பிய சாம்பியனான ஸ்பெயின் அணி நடப்பு உலக சாம்பியனான அர்ஜென்டினாவை எதிர்கொள்கிறது. சர்வதேச கால்பந்தின் இரு ஜாம்பவான்கள் மோதுவதால், இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க போட்டியில் மகுடம் சூடப்போவது யார் என்ற எதிர்பார்ப்பு உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது.
இந்நிலையில், ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வெல்லும் அணிக்கு, உலகக் கோப்பை மற்றும் தங்கப் பதக்கங்களுடன், வரலாற்றிலேயே முதல்முறையாகப் பிரத்யேக சாம்பியன்ஷிப் மோதிரங்களும் வழங்கப்படும் ஃபிஃபா அறிவித்துள்ளது.
🚨 BREAKING! 🤯— Polymarket FC (@PolymarketFC) July 17, 2026
The 2026 World Cup champions will receive exclusive championship rings for the first time in FIFA competition history. 💍
Inspired by North American sports tradition, 30 rings for the winners, 1,996 numbered limited-edition rings available for fans worldwide. ✨ pic.twitter.com/rP49whydhp
இதுகுறித்து ஃபிஃபா அமைப்பு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "அமெரிக்க விளையாட்டுத் துறையின் மிகவும் பிரபலமான மரபுகளில் ஒன்றான இந்த மோதிர முறையை, உலகளாவிய கால்பந்து விளையாட்டுக்குக் கொண்டு வரும் வகையில் இந்த சாம்பியன்ஷிப் மோதிரங்கள் வழங்கப்படவுள்ளன. இந்த மோதிரத்தின் ஒரு பக்கத்தில் ஃபிஃபா உலகக் கோப்பையின் வடிவமும், மறுபக்கத்தில் வெற்றி பெறும் அணியின் அடையாளத்தைப் பிரதிபலிக்கும் வகையிலும் இது தயாரிக்கப்படவுள்ளது.
இறுதிப் போட்டி முடிந்தவுடன், வெற்றி பெற்ற அணியின் கேப்டன் மற்றும் தலைமைப் பயிற்சியாளருக்குத் தற்காலிக மோதிரங்கள் உடனடியாக வழங்கப்படும். பின்னர், வீரர்களின் சரியான அளவுக்கு ஏற்ப வடிவமைக்கப்பட்ட அசல் மோதிரங்கள், அவற்றின் நம்பகத்தன்மைக்கான சான்றிதழுடன் பிந்தைய தேதியில் வழங்கப்படும். இது அவர்களின் வாழ்நாள் சாதனைக்குக் கச்சிதமாகப் பொருந்தும் வகையில் இருப்பதை உறுதி செய்யும்.
மேலும், இந்த உலகக் கோப்பையைக் குறிக்கும் வகையில் மொத்தம் 2,026 மோதிரங்கள் மட்டுமே பிரத்யேகமாகத் தயாரிக்கப்படும். இதில் 30 மோதிரங்கள் வெற்றி பெறும் அணியினருக்கு வழங்கப்படும். மீதமுள்ள 1,996 மோதிரங்கள் உலகெங்கிலும் உள்ள ரசிகர்களுக்காக அதிகாரப்பூர்வ உரிமம் பெற்ற தயாரிப்பாக விற்பனை செய்யப்படும். இதன் மூலம் ரசிகர்கள் ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 வரலாற்றின் ஒரு தனித்துவமான பகுதியைத் தங்களுக்குச் சொந்தமாக்கிக் கொள்ளலாம்" என்று அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
▶️ LA FIFA DARÁ ANILLOS A LOS CAMPEONES DEL MUNDIAL | 💍🏆— DELPY 📱🎬 (@delpynews) July 16, 2026
La selección que gane el Mundial 2026 recibirá, por primera vez en la historia, anillos oficiales además del trofeo y las medallas.
💎 Cada pieza será personalizada, estará hecha con oro de alta pureza e incrustaciones… pic.twitter.com/Z0MEGgucYY
இதையும் படிங்க:
ஸ்பெயின் மற்றும் அர்ஜென்டினா அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த இறுதிப் போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெற்று சாதனை படைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது. உலகக் கோப்பையோடு சேர்த்து, இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க முதல் சாம்பியன்ஷிப் மோதிரத்தை முத்தமிடப் போவது யார் என்பதை அறிய ஒட்டுமொத்த விளையாட்டு உலகமும் ஆவலுடன் காத்துக்கொண்டிருக்கிறது.