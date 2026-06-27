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டெம்பெலே அசத்தல் ’ஹாட்ரிக்’ - நார்வே அணியை அசால்டாக வீழ்த்திய பிரான்ஸ்

செனகல் அணி, பிரான்ஸ் மற்றும் நார்வே அணிகளுக்கு எதிராக தோல்வி அடைந்த நிலையில், ஒரே போட்டியில் அதிக கோல்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று ’நாக் அவுட்’ சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது.

நார்வே அணியை அசால்டாக வீழ்த்திய பிரான்ஸ்
நார்வே அணியை அசால்டாக வீழ்த்திய பிரான்ஸ் (ANI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 27, 2026 at 8:02 AM IST

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ஹைதராபாத்: நார்வே அணிக்கு எதிரான ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து போட்டியில் பிரான்ஸ் அணி 4-1 என்ற கோல் கணக்கில் எளிதாக வெற்றி பெற்றது.

இந்த உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட போட்டிகளில் ஒன்றான, பிரான்ஸ், நார்வே அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டி, அமெரிக்காவின் பாஸ்டன் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. நார்வே அணியின் எர்லிங் ஹாலண்ட், பிரான்ஸ் அணியின் எம்பாப்பே ஆகியோர் மீதான கால்பந்து ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பே இதற்கு காரணம்.

ஆனால், நார்வே அணியின் நட்சத்திர வீரர் ஹாலண்ட் அணியின் சேர்க்கப்பட்டவில்லை. நாக் அவுட் சுற்றை முன்னிட்டு நார்வே பயிற்சியாளர் சொல்பக்கென் முடிவுக்கு ஏற்ப, ஹாலண்ட் மற்றும் ஒடேகார்ட் ஆகியோர் அணியின் சேர்க்கப்படவில்லை.

ரசிகர்களுக்கு பெரிதும் ஏமாற்றமளித்த இந்த செய்தி, நார்வே அணியை பலமிழந்ததாக காட்டியது. அதன்படி, பிரான்ஸ் அணி போட்டி தொடங்கிய 7-ஆவது நிமிடத்தில் அந்த அணியின் டெம்பெலே, எம்பாப்பே உதவியுடன் முதல் கோல் அடித்தார்.

டெம்பெலே 'ஹாட்ரிக்'

அதே கூட்டணியில், டெம்பெலே மீண்டும் தலையால் அடித்து 20-ஆவது நிமிடத்தில் 2-ஆவது கோலை பதிவு செய்தார். உடனடியாக இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக 21-ஆவது நிமிடத்தில் ஆஸ்கார்டு, நார்வே அணிக்காக முதல் கோலை பதிவு செய்தார்.

ஆனால், பிரானஸ் அணியின் டெம்பெலேவின் கோல் கணக்கு அதோடு நிற்கவில்லை. 32-ஆவது நிமிடத்தில் 3-ஆவது கோலை போட்டு ஹாட்ரிக் எடுத்து சாதனை படைத்தார்.

இதன்மூலம் உலகக் கோப்பையில் முதல் பாதியில் குறுகிய நேரத்தில் (32 நிமிடங்கள்) ஹாட்ரிக் கோல் அடித்த வீரர்கள் பட்டியலில் 2-ஆவது இடத்தை டெம்பெலே பிடித்தார். முதலிடத்தில் ஆஸ்திரியா அணியின் எரிச் பிரோப்ஸ் (24 நிமிடங்கள்) உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தொடர்ந்து நார்வே அணி கோல் அடிக்க முடியாமல் திணறிய நிலையில், போட்டியின் கூடுதல் நேரத்தில் பிரான்ஸ் அணியின் டிசயர் டௌ 4-ஆவது கோல் அடித்தார். இதன்மூலம் அந்த அணி 4-1 என்ற கோல் கணக்கில் எளிதாக வென்றது. எம்பாப்பே கோல் மழை பொழிவார் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்த நிலையில், டெம்பெலேவின் அபாரமான ஆட்டம் மூலம் பிரான்ஸ் அணி எளிதாக வென்றது.

உருகுவே அணியை வீழ்த்திய ஸ்பெயின்

மெக்சிகோவில் நடைபெற்ற H பிரிவு போட்டியில் பலம் வாய்ந்த ஸ்பெயின் உருகுவே அணிகள் மோதின. இந்த போட்டியில் ஆரம்பம் முதல் இரு அணிகளும் கோல் அடிக்காத நிலையில், முதல் பாதியின் முடிவில் ஸ்பெயின் அணியின் அலெக்ஸ் பயெனா முதல் கோலை அடித்தார்.

அதன்பிறகு இரு அணிகளும் கோல் அடிக்காத நிலையில், 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் வென்று ஸ்பெயின் அணி நாக் அவுட் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றது.

செனகல் ’நாக் அவுட்’ சுற்றுக்கு தகுதி

கனடாவின் டொரண்டோ மைதானத்தில் நடைபெற்ற மற்றொரு போட்டியில், செனகல் - ஈராக் அணிகள் மோதின. இந்த போட்டி தொடங்கியது முதல் செனகல் அணி ஆதிக்கம் செலுத்தியது. 4-ஆவது நிமிடத்தில் அந்த அணியின் ஹபிப் தயாரா, முதல் கோல் அடித்தார். பின்னர், இஸ்மாஇலா சர்ர் 56-ஆவது நிமிடத்தில் 2-ஆவது கோலை பதிவு செய்தார்.

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பின்னர், ஈராக் அணி கோல் அடிக்கும் முயற்சிகள் தோல்வியில் முடிந்தன. இதனால் செனகல் அணி ஆட்டத்தை தீவிரப்படுத்தி, அடுத்தடுத்து இரண்டு கோல்களை அடித்தது. அந்த அணியின் பாபே குவே 59 மற்றும் 71-ஆவது நிமிடங்களில் இந்த கோல்களை அடித்தார்.

பின்னர், டியாயே 5-ஆவது கோல் அடிக்க, செனகல் அணி 5-0 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்று நாக் அவுட் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றது. செனகல் அணி, பிரான்ஸ் மற்றும் நார்வே அணிகளுக்கு எதிராக தோல்வி அடைந்த நிலையில், ஒரே போட்டியில் அதிக கோல்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று ’நாக் அவுட்’ சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

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