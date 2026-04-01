ETV Bharat / sports

ஃபிஃபா உலக கோப்பை அணிகளின் பட்டியல் தயார்: போஸ்னியா, ஈராக் சாதனை

முன்னாள் சாம்பியன்களான இத்தாலி அணி அடுத்தடுத்த தோல்விகளின் காரணமாக தொடர்ச்சியாக 3-வது முறையாக உலகக் கோப்பைத் தொடருக்குத் தகுதி பெற முடியாமல் வெளியேறி ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

போஸ்னியா கால்பந்து அணி (GETTY)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 1, 2026 at 5:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: ஃபிஃபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை தொடருக்கு போஸ்னியா மற்றும் ஈராக் அணிகள் தகுதி பெற்று சாதனையை படைத்துள்ளன.

ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் ஃபிஃபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை தொடரானது இந்தாண்டு ஜூன் மாதம் நடைபெறவுள்ளளது. அதன்படி அமெரிக்கா, கனடா மற்றும் மெக்ஸிகோ ஆகிய நாடுகள் இணைந்த இந்த உலகக் கோப்பை தொடரை நடத்தவுள்ளன. மேலும் இந்த தொடர் வரலாற்றிலேயே முதல் முறையாக லீக் சுற்றில் 48 அணிகள் பங்கேற்கவுள்ளன.

இந்த நிலையில் இந்த ஃபிஃபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை தொடருக்கான 48 அணிகளின் இறுதிப் பட்டியல் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியாகியுள்ளது. அந்த வகையில், நேற்று நடைபெற்ற தகுதிச் சுற்று ஆட்டங்களின் முடிவில் போஸ்னியா மற்றும் ஈராக் அணிகள் அபாரமான வெற்றியை பதிவு செய்தது மட்டுமின்றி, ஜாம்பவான் அணிகளை பின்னுக்குத் தள்ளி கால்பந்து உலகக் கோப்பை தொடருக்கு தகுதிபெற்று அசத்தியுள்ளன.

அந்த வகையில், ஐரோப்பிய தகுதிச் சுற்று ஆட்டத்தில், நான்கு முறை உலக சாம்பியனான இத்தாலி அணியானது போஸ்னியா அணியிடம் தோல்வியைச் சந்தித்ததன் காரணமாக உலகக் கோப்பை வாய்ப்பை இழந்தது. குறிப்பாக போஸ்னியாவுக்கு எதிரான அபோட்டியில் இத்தாலி அணியானது பெனால்டி ஷூட் அவுட்டில் 4-1 என்ற கணக்கில் மோசமான தோல்வியைத் தழுவியது.

மறுபக்கம் இத்தாலியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்ற போஸ்னியா, கடந்த 2014 ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு மீண்டும் ஃபிஃபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாட தகுதி பெற்றுள்ளது. அதேசமயம், முன்னாள் சாம்பியன்களான இத்தாலி அணி அடுத்தடுத்த தோல்விகளின் காரணமாக தொடர்ச்சியாக 3ஆவது முறையாக உலகக் கோப்பைத் தொடருக்குத் தகுதி பெற முடியாமல் வெளியேறி ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

மறுபக்கம், ஆசிய அணிகளுக்கான தகுதிச்சுற்றில் களம் கண்ட ஈராக் அணியானது பொலிவியாவை 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன், உலகக் கோப்பை தொடருக்கும் தகுதிப்பெற்று அசத்தியுள்ளது. இதன் மூலம் 1986ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு, சுமார் 40 ஆண்டுகளுக்கு பின் ஈராக் அணி ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தொடருக்கு தகுதி பெற்று வரலாற்று சாதனையை படைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை அணிகள் & குழுக்கள்

  • குழு A: செக் குடியரசு, மெக்சிகோ, தென்னாப்பிரிக்கா, தென் கொரியா
  • குழு B: கனடா, போஸ்னியா, கத்தார், சுவிட்சர்லாந்து
  • குழு C: பிரேசில், ஹைட்டி, மொராக்கோ, ஸ்காட்லாந்து
  • குழு D: ஆஸ்திரேலியா, பராகுவே, துருக்கி, அமெரிக்கா
  • குழு E: குராசோ, ஈக்வடார், ஜெர்மனி, ஐவரி கோஸ்ட்
  • குழு F: நெதர்லாந்து, ஜப்பான், ஸ்வீடன், துனிசியா
  • குழு G: பெல்ஜியம், எகிப்து, ஈரான், நியூசிலாந்து
  • குழு H: கேப் வெர்டே, சவுதி அரேபியா, ஸ்பெயின், உருகுவே
  • குழு I: பிரான்ஸ், நார்வே, செனகல், ஈராக்
  • குழு J: அல்ஜீரியா, அர்ஜென்டினா, ஆஸ்திரியா, ஜோர்டான்
  • குழு K: கொலம்பியா, ஜமைக்கா, போர்ச்சுகல், உஸ்பெகிஸ்தான்
  • குழு L: குரோஷியா, இங்கிலாந்து, கானா, பனாமா

இந்த ஃபிஃபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை தொடரின் முதல் லீக் போட்டியானது ஜூன் 11ஆம் தேதி மெக்ஸிகோவில் உள்ள புகழ்பெற்ற எஸ்டேடியோ அஸ்டெகா (Estadio Azteca) மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. அதே சமயம் இந்த உலகக் கோப்பை தொடரின் இறுதிப் போட்டி அமெரிக்காவில் உள்ள நியூ ஜெர்ஸியில் ஜூலை 19ஆம் தேதி நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
BOSNIA AND HERZEGOVINA VS ITALY
WORLD CUP QUALIFIERS
ITALY NATIONAL FOOTBALL TEAM
ITALY VS BOSNIA

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.