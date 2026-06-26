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ஜெர்மனியை வீழ்த்திய ஈக்வடார் - ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தொடரில் மிகப்பெரிய ’அப்செட்’

ஃபிஃபா உலகக் கோப்பைத் தொடரில், நெதர்லாந்து மற்றும் ஐவரி கோஸ்ட் அணிகள் நாக் அவுட் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றுள்ளன.

ஜெர்மனி அணியை வீழ்த்திய ஈக்வடார்
ஜெர்மனி அணியை வீழ்த்திய ஈக்வடார் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 26, 2026 at 7:58 AM IST

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ஹைதராபாத்: ஜெர்மனி அணியை 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்திய ஈக்வடார் அணி நாக் அவுட் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றது.

நான்கு முறை சாம்பியனான ஜெர்மனி அணியை ஈக்வடார் அணி வீழ்த்தியது, இந்த ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தொடரில் மிகப்பெரும் ஏமாற்றமாக அமைந்துள்ளது. அதே நேரத்தில் இந்த வெற்றியின் மூலம், ஈக்வடார் அணி ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் இரண்டாவது முறையாக நாக் அவுட் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது.

ஐந்தாவது முறையாக ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தொடரில் பங்கேற்கும் ஈக்வடார் அணி. ஜெர்மனியை முதல்முறையாக வீழ்த்தியுள்ளது. முன்னதாக கடந்த 2006 ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்த இரு அணிகளும் மோதிய போட்டியில் ஜெர்மனி அணி 3-0 என்ற கோல் கணக்கில் வென்றது. ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தொடரில் 115 போட்டிகளில் பங்கேற்றுள்ள ஜெர்மனி அணிக்கு இது 24-ஆவது தோல்வி ஆகும்.

இந்த போட்டியின் தொடக்கத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்திய ஜெர்மனி அணி 2வது நிமிடத்தில் முதல் கோல் அடித்தது. இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக 9வது நிமிடத்தில் ஈக்வடார் அணியின் நில்சன் அன்குலோ பெட்ரோ விட் உதவியுடன் கோல் அடித்து போட்ட்யிஅ சமன் செய்தார்.

அதன்பிறகு இரு அணிகளும் சிறப்பான தாக்குதல் ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது. இதனால் போட்டி டிராவில் முடிவடையும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், 77-ஆவது நிமிடத்தில் ஈக்வடார் அணியின் கொன்சலோ பிளாடா கெவின் ரோட்ரிகஸ் உதவியுடன் 2-ஆவது கோல் அடித்து அசத்தினார். இதன்மூலம் 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் ஈக்வடார் அணி வெற்றி பெற்று வரலாறு படைத்தது.

துனிசியாவை வீழ்த்திய நெதர்லாந்து

துனிசியாவை வீழ்த்திய நெதர்லாந்து அணி நாக் அவுட் சுற்றுக்கு எளிதாக தகுதி பெற்றது. 'E' உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடர் கடந்த ஜூன் 11ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. நேற்று நடைபெற்ற E பிரிவு போட்டியில் நெதர்லாந்து, துனிசியா அணிகள் மோதின.

இப்போட்டியில் ஆரம்பத்தில் துனிசியா வீரர் எஇல்லீஸ் கிரி ஓன் கோல் அடித்து அதிர்ச்சி அளித்தார். பின்னர் 7வது நிமிடத்தில் நெதர்லாந்து வீரர் பிரியன் பிராபி கோல் அடித்ததன் மூலம் அந்த அணி 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது.

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பின்னர் துனிசியா அணி முதல் கோல் அடிக்க போராடிய நிலையில், 54வது நிமிடத்தில் துனிசியா அணியின் ஹசிம் மஸ்தவுரி முதல் கோல் அடித்தார். இதனையடுத்து தாக்குதல் ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய நெதர்லாந்து அணி 62வது நிமிடத்தில் முதல் கோல் அடித்தது. பின்னர் இரு அணிகளும் கோல் அடிக்காத நிலையில், நெதர்லாந்து அணி 3-1 என்ற கோல் கணக்கில் வென்று நாக் அவுட் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றது.

ஐவரி கோஸ்ட் அணி ’நாக் அவுட்’ சுற்றுக்கு தகுதி

'E' பிரிவில் நடைபெற்ற மற்றொரு போட்டியில் குரோசோ, ஐவரி கோஸ்ட் அணிகள் மோதின. இந்த போட்டியில் ஐவரி கோஸ்ட் அணி 7 மற்றும் 64வது நிமிடங்களில் கோல் அடித்தது.

இந்த நேரத்தில், குரோசோ கோல் அடிக்காத நிலையில், ஐவரி கோஸ்ட் 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்று நாக் அவுட் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றது.

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