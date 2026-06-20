ஹைதி அணியை பந்தாடிய பிரேசில் - ஃபிஃபா உலகக் கோப்பையில் முதல் வெற்றி
போட்டியின் 40வது நிமிடத்தில் பிரேசில் அணியின் நட்சத்திர வீரர் ரஃபின்ஹா, ஹைதி வீரருடன் பந்தை அடிக்க முயன்ற போது ஏற்பட்ட மோதலில், காயம் அடைந்தார்
Published : June 20, 2026 at 9:39 AM IST
ஹைதராபாத்: ஹைதி அணிக்கு எதிரான போட்டியில் 3-0 என்ற கோல் கணக்கில் பிரேசில் அணி அபார வெற்றி பெற்றது.
23வது ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடர் கடந்த 11ஆம் தேதி தொடங்கி அமெரிக்கா, மெக்சிகோ, கனடா ஆகிய நாடுகளில் நடைபெற்று வருகிறது. மொத்தம் இந்த உலகக் கோப்பை தொடரில் 48 அணிகள் பங்கேற்கும் நிலையில், வரும் ஜூலை 19ஆம் தேதி இறுதிப் போட்டி நடைபெறுகிறது.
இந்நிலையில் ஃபிளடெல்ஃபியா மாகாணத்தில் நடைபெற்ற குரூப் C பிரிவு போட்டியில் பலம் வாய்ந்த பிரேசில், ஹைதி அணியுடன் மோதியது. இப்போட்டியில் ஆரம்பம் முதலே பிரேசில் ஆதிக்கம் செலுத்தியது. இரு அணிகளும் முதல் கோல் அடிப்பதில் தீவிரம் காட்டியது. இந்நிலையில், பிரேசில் அணி வீரர் மேத்யூஸ் குன்ஹா 22வது நிமிடத்தில் முதல் கோல் அடித்தார். தொடர்ந்து மீண்டும் 35வது நிமிடத்தில் மேத்யூஸ் குன்ஹா முதல் கோல் அடித்த இடது பக்கத்தில் இருந்து இரண்டாவது கோல் அடித்தார்.
Three goals and three points for Brazil! 👏#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 20, 2026
பின்னர் 40வது நிமிடத்தில் பிரேசில் அணியின் நட்சத்திர வீரர் ரஃபின்ஹா ஹைதி வீரருடன் பந்தை அடிக்க முயன்ற போது ஏற்பட்ட மோதலில் காயம் அடைந்தார். பின்னர் அவரால் ஆட்டத்தில் தொடர முடியாமல் வெளியேறினார். அதனைத்தொடர்ந்து முதல் பாதியில் பிரேசில் முன்னிலை பெற்றது. இரண்டாவது பாதியில் முதல் கோல் அடிக்க முற்பட்டு ஹைதி தாக்குதல் ஆட்டத்தை கையில் எடுத்தது.
ஆனால் பிரேசில் அணியின் தற்காப்பு ஆட்டம் காரணமாக கோல் அடிக்க முடியானல் ஹைதி அணி திணறியது. பின்னர் 47வது நிமிடத்தில் பிரேசில் வீரர் வினிஷியஸ் ஜூனியர் 3வது கோல் அடித்த நிலையில், அந்த அணி 3-0 என்ற கோல் கணக்கில் அபார வெற்றி பெற்றது. மேலும் இந்த உலகக் கோப்பை தொடரில் 2 போட்டிகளில் தோற்ற ஹைதி அணி வெளியேறியது. இதனிடையே நெய்மார் கால்பகுதியில் ஏற்பட்டுள்ள காயம் காரணமாக இன்னும் உலகக் கோப்பை தொடரில் ஒரு போட்டியில் கூட பங்கேற்கவில்லை. மேலும் மற்றொரு நட்சத்திர வீரர் ரஃபின்ஹா காயம் அடைந்துள்ளது ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.