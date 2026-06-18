போர்ச்சுகலுக்கு ’ஷாக்’ கொடுத்த காங்கோ - 52 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு உலகக் கோப்பையில் பங்கேற்று அசத்தல்
பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட போர்ச்சுகல் அணியின் கேப்டன் ரொனால்டோ, 19 பாஸ்களை அளித்த நிலையில், ஒரு கோல் கூட போடாதது ரசிகர்களுக்கு ஏமாற்றம் அளித்தது
Published : June 18, 2026 at 8:36 AM IST
ஹைதராபாத்: ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை (FIFA 2026) தொடரில் போர்ச்சுகல், காங்கோ மோதிய போட்டி, 1-1 என்ற கோல் கணக்கில் டிராவில் முடிந்தது.
ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தொடர் அமெரிக்கா, மெக்சிகோ, கனடா ஆகிய நாடுகளில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த தொடரில் மொத்தம் 48 அணிகள் பங்கேற்கும் நிலையில், பிரிவிற்கு 4 அணிகள் விதம் 12 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
அமேரிக்காவின் ஹஸ்டன் நகரில் நடைபெற்ற ’K’ பிரிவு ஆட்டத்தில் போர்ச்சுகல், காங்கோ அணிகள் மோதின. காங்கோ அணி கடைசியாக கடந்த 1974ஆம் ஆண்டு உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரில் பங்கேற்ற நிலையில், தற்போது 52 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் களமிறங்கியுள்ளது.
It all ends square 🤝#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 17, 2026
முதல் போட்டியிலேயே நட்சத்திர வீரர் ரொனால்டோ தலைமையிலான போர்ச்சுகல் அணியை எதிர்கொண்டது. போட்டி தொடங்கிய 6ஆவது நிமிடத்தில் காங்கோ அணிக்கு அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. போர்ச்சுகல் அணியின் ஜோவா நீவ்ஸ் பெட்ரோ நெடோ உதவியுடன் முதல் கோலை பதிவு செய்தார்.
இதன் பிறகு காங்கோ அணி தங்களது முதல் கோல் அடிக்க தீவிர முயற்சி மேற்கொண்டது. அதற்கு ஏற்றார் போல் தாக்குதல் ஆட்டத்தை கையாண்டது. ஆனால் முதல் பாதியில் கோல் அடிக்காத நிலையில், கூடுதல் நேரத்தில் காங்கோ அணியின் யோன் விசா தனது தலையால் கோல் போஸ்டின் இடது பக்கத்தில் முதல் கோல் அடித்தார்.
இதன்மூலம் 1-1 என போட்டி சமன் ஆன நிலையில், அதன் பிறகு இரு அணிகளும் முன்னிலை பெற மும்முரமாக ஆடினர். ஆனால் காங்கோ அணியின் அசத்தலான தற்காப்பு ஆட்டத்தால் போட்டி ’டிரா’ ஆனது.
ரொனால்டோ ஏமாற்றம்
இப்போட்டியில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட போர்ச்சுகல் அணியின் கேப்டன் ரொனால்டோ ஏமாற்றம் அளித்தார். அவர் 19 பால் பாஸ்களை அளித்த நிலையில், ஒரு கோல் கூட போடவில்லை.
நட்சத்திர வீரர்கள் மெஸ்ஸி, எம்பாப்பே ஆகியோர் முதல் போட்டியில் கோல்கள் அடித்த நிலையில், ரொனால்டோ கோல் அடிக்காதது குறிப்பிடத்தக்கது.
குரோஷியாவை வீழ்த்திய இங்கிலாந்து
டெல்லாஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்ற ’L’ பிரிவு போட்டியில் இங்கிலாந்து குரோஷியா அணிகள் மோதின. இரு அணிகளும் பலத்துடன் காட்சியளித்ததால் ரசிகர்கள் மத்தியில் இந்த போட்டிக்கு நல்ல எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. போட்டி தொடங்கியவுடன் இங்கிலாந்து அணி ஆதிக்கம் செலுத்தியது. 11-ஆவது நிமிடத்தில் அந்த அணியின் ஹேரி கேன் கிடைத்த பெனால்டி வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்தி கொண்டார்.
Three points for the Three Lions 🏴#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 17, 2026
அதன்மூலம் முதல் கோலை பதிவு செய்தார். பின்னர் 35வது நிமிடத்தில் குரோஷியா அணி பதிலடி கொடுத்தது. கோல் போஸ்டின் இடது பக்கத்தில் மார்டின் படுரினா முதல் கோலை பதிவு செய்தார்.
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தொடர்ந்து படு வேகமாக செயல்பட்ட ஹேரி கேன் இங்கிலாந்து அணிக்காக 42வது நிமிடத்தில் 2வது கோலை பதிவு செய்தார். அப்போதும் தொய்வின்றி ஆடிய குரோஷியா மீண்டும் 2வது கோல் அடித்து ஆட்டத்தை சமன் செய்தது.
இரண்டாம் பாதியில் போட்டி தொடங்கியது முதல் இங்கிலந்து அணி தாக்குதலை தொடங்கியது. 47வது நிமிடத்தில் ஜூட் பெலிங்கம் எலியாட் ஆண்டர்சன் உதவியுடன் 3வது கோலை அடித்தார். தொடர்ந்து குரோஷியா அணியின் கோல் அடிக்கும் முயற்சிகள் தோல்வி அடைந்தது. கடைசி கட்டத்தில் 85வது நிமிடத்தில் இங்கிலாந்து அணியின் மார்கஸ் ராஷ்ஃபோர்டு கோல் அடிக்க 4-2 என்ற கோல் கணக்கில் இங்கிலாந்து அபார வெற்றி பெற்றது.