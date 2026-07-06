டிரம்பின் தலையீட்டால் பலோகுன் மீதான 'ரெட் கார்டு' தடை நீக்கம்; ஃபிஃபாவின் முடிவிற்கு பெல்ஜியம் கடும் கண்டனம்!
ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தொடரில் நாளை நடைபெறும் காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்று ஆட்டத்தில் அமெரிக்கா மற்றும் பெல்ஜியம் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
Published : July 6, 2026 at 12:26 PM IST
ஹைதராபாத்: அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் நேரடியாகத் தலையிட்டுப் பேசியதைத் தொடர்ந்து, அமெரிக்க வீரர் ஃபோலரின் பலோகுன் மீதான 'ரெட் கார்டு' தடை நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஃபிஃபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை தொடரின் நடப்பாண்டு சீசன் விறுவிறுப்புக்கு பஞ்சமில்லாமல் நடைபெற்று வந்தாலும், மறுபக்கம் இத்தொடர் மீதான சர்ச்சைகளும் விமர்சனங்களும் அதிகரித்து வருகின்றன. குறிப்பாக, போட்டி நடுவர்கள் வழங்கும் 'ரெட் கார்டு' மீதான விமர்சனங்கள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகின்றன. அதில் தற்சமயம் உலகக் கோப்பை தொடரில் அமெரிக்க அதிபரின் தலையீடு இருப்பதும் பெரும் சர்ச்சைக்கு வழிவகுத்துள்ளது.
அதன்படி, கடந்த ஜூலை 2ஆம் தேதி நடைபெற்ற போஸ்னியா மற்றும் ஹெர்சகோவினாவுக்கு எதிரான ஆட்டத்தின் போது, ஆட்டத்தின் 64ஆவது நிமிடத்தில் எதிரணி வீரர் மீது ஆபத்தான முறையில் மோதியதற்காக, அமெரிக்க வீரர் ஃபோலரின் பலோகுனுக்கு நடுவர் 'ரெட் கார்டு' காட்டி வெளியேற்றினார். அதேசமயம், தற்செயலாக நடந்த இந்த ஃபவுலுக்கு 'ரெட் கார்டு' வழங்கப்பட்டது கடுமையான முடிவு என விமர்சனங்கள் எழுந்தன.
டிரம்பின் தலையீடு
மேலும், நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரில் 'ரெட் கார்டு' தடையை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்ய முடியாது என்ற விதியும் இருக்கிறது. இதனால் ஃபோலரின் பலோகுன் எதிர்வரும் காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்று ஆட்டத்தில் விளையாட தடை விதிக்கப்பட்டது. இச்சூழலில்தான், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், ஃபிஃபா தலைவர் கியானி இன்ஃபான்டினோவை தொலைபேசியில் தொடர்புகொண்டு அமெரிக்க வீரர் மீதான தடை குறித்து பேசியுள்ளார்.
அதனைத் தொடர்ந்து, ஃபிஃபா ஒழுங்குமுறைக் குழு தனது சிறப்பு விதியைப் பயன்படுத்தி, பலோகுனின் தடையை ஓராண்டு காலத்திற்கு நன்னடத்தை அடிப்படையில் நிறுத்தி வைப்பதாக அறிவித்தது. இதன் மூலம், பெல்ஜியம் அணிக்கு எதிரான காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்று ஆட்டத்தில் ஃபோலரின் பலோகுன் விளையாடும் வாய்ப்பைப் பெற்றுள்ளார் . இது அமெரிக்க அணிக்குக் கூடுதல் பலத்தை வழங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
NEW: President Trump personally called FIFA President Gianni Infantino to ask him to review the suspension of U.S. player Folarin Balogun, according to the NYT.— Collin Rugg (@CollinRugg) July 5, 2026
Balogun was given a red card against Bosnia and Herzegovina on Wednesday and was suspended for the next game.
FIFA… pic.twitter.com/svJl6f4N3g
நன்றி தெரிவித்த டிராம்ப்
இதனையடுத்து, அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் தனது 'ட்ரூத் சோஷியல்' சமூக ஊடகத் தளத்தில் ஃபிஃபா அமைப்புக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளார். அந்தப் பதிவில் அவர், "சரியானதைச் செய்ததற்கும், மிகப்பெரிய அநீதியை மாற்றியமைத்ததற்கும் ஃபிஃபாவுக்கு நன்றிகள்!" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். டிரம்பின் இந்தப் பதிவு வைரலானதைத் தொடர்ந்து, பெல்ஜியம் உள்ளிட்ட பல்வேறு தரப்பினர் ஃபிஃபாவின் இந்த முடிவுக்குத் தங்களின் எதிர்ப்புகளையும், கண்டனங்களையும் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
பெல்ஜியம் கடும் எதிர்ப்பு
அதிலும் குறிப்பாக, உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் 1962ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு 'ரெட் கார்டு' தடை இவ்வாறு நீக்கப்படுவது இதுவே முதல்முறை என்பதால், எதிரணியான பெல்ஜியம் கடும் அதிருப்தி அடைந்துள்ளது. மேலும், ஃபிஃபா தனது சொந்த விதிகளை மீறிச் செயல்பட்டுள்ளதாகக் குற்றம் சாட்டியுள்ள பெல்ஜியம் கால்பந்து கூட்டமைப்பு, இதற்கு எதிராகச் சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கை எடுக்க ஆலோசித்து வருகிறது.
இதுகுறித்து பெல்ஜியம் அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் ரூடி கார்சியா கூறுகையில், "ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் ஜூலை 5ஆம் தேதி என்பது ஐரோப்பாவில் ஏப்ரல் 1ஆம் தேதியாக (முட்டாள்கள் தினம்) மாற்றப்பட்டுவிட்டது என்று எனக்குத் தெரியாது. தங்களின் இந்த எதிர்ப்பு வெறும் பெல்ஜியம் தேசிய அணிக்காகவோ அல்லது தங்களது கால்பந்து கூட்டமைப்பிற்காகவோ மட்டுமானது அல்ல. மாறாக, ஒட்டுமொத்த கால்பந்து விளையாட்டின் ஒருமைப்பாடு, நேர்மை மற்றும் அதன் விதிகளைப் பாதுகாப்பதற்காகவே தாங்கள் குரல் எழுப்புகிறோம்" என்று சாடியுள்ளார்.
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இருப்பினும், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்பின் தலையீடு குறித்தோ அல்லது இந்த விவகாரத்தைச் சர்வதேச விளையாட்டு நடுவர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்வது குறித்தோ செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விகளுக்குப் பதிலளிக்க ரூடி கார்சியா மறுத்துவிட்டார். இச்சூழலில், ஃபிஃபாவின் இந்த நிலைப்பாட்டை கால்பந்து ரசிகர்களும் சமூக வலைத்தளங்களில் கடுமையாக விமர்சித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.