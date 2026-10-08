ஃபிஃபா தரவரிசைப் பட்டியல்: முதலிடத்தில் நீடிக்கும் ஸ்பெயின்; 5-ஆம் இடத்திற்கு முன்னேறியது போர்ச்சுகல்!
இந்த தரவரிசைப் பட்டியலில் போர்ச்சுகல் மற்றும் சுவிட்சர்லாந்து ஆகிய அணிகள் தலா இரண்டு இடங்கள் முன்னேறி முறையே 5ஆவது மற்றும் 12ஆவது இடங்களைப் பிடித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : October 8, 2026 at 3:23 PM IST
ஹைதராபாத்: சர்வதேச கால்பந்து கூட்டமைப்பு (FIFA) வெளியிட்டுள்ள உலக நாடுகளுக்கான புதிய தரவரிசைப் பட்டியலில் ஸ்பெயின் கால்பந்து அணி முதலிடத்தைத் தக்கவைத்துக் கொண்டுள்ளது.
கடந்த ஜூலை மாதம் நடைபெற்ற 2026 பிபா உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் அர்ஜென்டினாவை 1-0 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி ஸ்பெயின் அணி சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றி அசத்தியது. இந்த வெற்றியின் மூலம் ஃபிஃபா தரவரிசைப் பட்டியலிலும் அர்ஜென்டினா அணியைப் பின்னுக்குத் தள்ளி ஸ்பெயின் அணி முதலிடத்திற்கு முன்னேறி அசத்தியது.
இந்நிலையில், சர்வதேச கால்பந்து கூட்டமைப்பு அணிகளுக்கான புதுப்பிக்கப்பட்ட தரவரிசைப் பட்டியலை இன்று வெளியிட்டுள்ளது. இதில் நேஷன்ஸ் லீக் தொடரில் தொடர் வெற்றிகளைக் குவித்து வரும் ஸ்பெயின் அணி பட்டியலில் முதலிடத்தைத் தக்கவைத்துள்ளது. ஸ்பெயினைத் தொடர்ந்து அர்ஜென்டினா அணி இரண்டாம் இடத்திலும், பிரான்ஸ் அணி மூன்றாம் இடத்திலும் நீடித்து வருகின்றன.
World champions Spain top the men's FIFA International rankings after the new extended international break 📈🏆🇪🇸 https://t.co/zJ6A9OKMHt— 005 (@Onlybest_005) October 8, 2026
அதே சமயம், நேஷன்ஸ் லீக் தொடரில் பலம் வாய்ந்த நார்வே, டென்மார்க் அணிகளை வீழ்த்தியதுடன் தொடர்ச்சியாக 4 வெற்றிகளைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ள போர்ச்சுகல் அணி இரண்டு இடங்கள் முன்னேறி 5ஆம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளது. இதன் காரணமாக பிரேசில் அணி 6-ஆம் இடத்திற்கும், மொராக்கோ அணி 7-ஆம் இடத்திற்கும் தள்ளப்பட்டுள்ளன. அதேபோல் சுவிட்சர்லாந்து அணியும் இரண்டு இடங்கள் முன்னேறி 12ஆம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளது.
இதனால் ஜெர்மனி மற்றும் குரோஷியா அணிகள் பின்னடைவைச் சந்தித்துள்ளன. இதுதவிர, ஆஸ்திரேலியா (26ஆவது இடம்), கனடா (27ஆவது இடம்), கோட் டிவார் (29ஆவது இடம்), ஸ்வீடன் (34ஆவது இடம்) ஆகிய அணிகள் தரவரிசையில் முன்னேற்றம் கண்டுள்ளன. குறிப்பாக, ஜெர்மனியை 1-0 என வீழ்த்திய கிரீஸ் அணி 5 இடங்கள் முன்னேறி 41ஆவது இடத்தைப் பிடித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Portugal on the march in October’s FIFA/Coca-Cola Men’s World Ranking 🇵🇹 Read more: https://t.co/9mg60TOyjC https://t.co/drw5GYcMMs— FIFA (@FIFAcom) October 7, 2026
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அதே சமயம், ஆசிய கண்டத்தைச் சார்ந்த அணிகளில் ஜப்பான் உலகத் தரவரிசையில் 17ஆம் இடத்தைப் பிடித்து அசத்தியுள்ளது. அதைத் தொடர்ந்து, ஈரான் அணி 23ஆம் இடத்தையும், தென்கொரிய அணி 32ஆவது இடத்தையும், சவூதி அரேபியா அணி 55ஆவது இடத்தையும் பெற்றுள்ளன. இந்த உலகளாவிய தரவரிசைப் பட்டியலில் இந்திய அணி 138ஆம் இடத்தில் நீடிப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.