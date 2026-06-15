ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026: மைதானத்தை சுத்தம் செய்து மீண்டும் கவனம் ஈர்த்த ஜப்பானிய ரசிகர்கள்
உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் ஜப்பானிய ரசிகர்கள் மைதானத்தைச் சுத்தம் செய்வது இது முதல் முறையல்ல. ஒவ்வொரு உலகக்கோப்பைத் தொடரிலும் அவர்கள் இந்தச் செயலைத் தங்களின் ஒரு கடமையாகவே செய்து வருகின்றனர்.
Published : June 15, 2026 at 2:33 PM IST
ஹைதராபாத்: ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரில் நெதர்லாந்து அணிக்கு எதிரான விறுவிறுப்பான போட்டிக்கு பின்பு, ஜப்பானிய கால்பந்து ரசிகர்கள் பார்வையாளர் அரங்கில் இருந்த குப்பைகளை அகற்றிய காணொலி இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் ஃபிஃபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் கடந்த ஜூன் 11 முதல் அமெரிக்கா, கனடா மற்றும் மெக்சிகோ நாடுகளில் கோலாகலமாக தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. உலகக் கோப்பை வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக 48 அணிகள் பங்கேற்றுள்ளதன் காரணமாக, இதில் எந்த அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
இதில் இன்று நடைபெற்ற குரூப் சுற்று ஆட்டம் ஒன்றில் ஜப்பான் மற்றும் நெதர்லாந்து அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியில் தொடக்கத்தில் இருந்தே இரு அணி வீரர்களும் சிறப்பாக செயல்பட, போட்டி மீதான எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்தது. இறுதிவரை நீடித்த கடுமையான போராட்டத்தின் முடிவில், இரு அணிகளும் தலா 2 கோல்களைப் பதிவு செய்ததன் காரணமாக, இந்த போட்டியில் டிராவில் முடிவடைந்தது.
Japan fans doing what they do 🙌🇯🇵— FIFA (@FIFAcom) June 15, 2026
Following their incredible 2-2 draw with Netherlands, @jfa_samuraiblue supporters once again demonstrated their impeccable manners, tidying the stands before departing Dallas Stadium. pic.twitter.com/clODmtsH2w
இந்நிலையில், போட்டி முடிந்த கையோடு மைதானத்தில் இருந்த ரசிகர்கள் கலைந்து சென்றனர். ஆனால், ஜப்பானிய ரசிகர்கள் மைதானத்தில் இருந்த குப்பைகளை அகற்றினர். குறிப்பாக அவர்கள் அமர்ந்திருந்த பகுதி மட்டுமின்றி, மைதானத்தின் அனைத்து பகுதிகளிலும் சிதறிக்கிடந்த பிளாஸ்டிக் பாட்டில்கள், உணவுப் பொட்டலங்கள் மற்றும் காகிதங்கள் உள்ளிட்டவற்றை முழுமையாக சேகரித்து சுத்தம் செய்தனர்.
விளையாட்டு உலகில் ஜப்பானிய ரசிகர்கள் இதுபோல் மைதானத்தை சுத்தம் செய்வது ஒன்றும் புதிதல்ல. ஏனெனில், கடந்த உலகக்கோப்பை தொடர்களிலும் மைதானத்தில் இருந்த குப்பைகளை ஜப்பானிய ரசிகர்கள் அகற்றிய காணொளிகள் இணையத்தில் வைரலாகின. அதிலும் குறிப்பாக ஜப்பான் அணி போட்டியில் வென்றாலும், தோற்றாலும் மைதானத்தை சுத்தமாக ஒப்படைப்பது தங்களின் கடமை என ஜப்பானியர்கள் கருதுகின்றனர்.
The reason Japan fans clean the stadium after each game. Respect. 🤝🇯🇵 pic.twitter.com/o9qJUOLefY— FIFA (@FIFAcom) June 15, 2026
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விளையாட்டில் வெற்றி, தோல்வியைக் கருத்தில் கொள்ளாமல், ஜப்பானிய ரசிகர்கள் மைதானத்தில் காட்டிய இந்த சுய ஒழுக்கம் குறித்த காணொளிகள் இணையத்தில் வைரலாகி வருவதுடன், உலகெங்கிலும் உள்ள விளையாட்டு ரசிகர்களால் பெரிதும் பாராட்டப்பட்டு வருகிறது. அதிலும் இந்த காணொளியைத் தொடரை நடத்தும் ஃபிஃபா அமைப்பே தங்களின் அதிகாரப்பூர்வ சமூக வலைதளப்பக்கத்தில் வெளியிட்டிருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.