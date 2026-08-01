'ஃபார்வர்ட் என்டர்பிரைஸ்' திட்டத்தை கைவிட்ட ஃபிஃபா - காரணம் என்ன?
தொடர் எதிர்ப்புகள் காரணமாக, 'ஃபிஃபா ஃபார்வர்ட் என்டர்பிரைஸ்' திட்டம் முழுமையாகக் கைவிடப்படுவதாக அமைப்பின் தலைவர் ஜியானி இன்ஃபான்டினோ அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார்.
Published : August 1, 2026 at 11:49 AM IST
ஹைதராபாத்: சர்வதேச கால்பந்து கூட்டமைப்பு முன்மொழிந்திருந்த சர்ச்சைக்குரிய 'ஃபிஃபா ஃபார்வர்ட் என்டர்பிரைஸ்' திட்டம் அதிகாரப்பூர்வமாகத் திரும்பப் பெறப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
உலகக் கோப்பை உட்பட ஃபிஃபாவின் முக்கிய உலகளாவிய போட்டிகளின் வர்த்தகம், ஒளிபரப்பு மற்றும் வணிக உரிமைகளை ஒருங்கிணைத்து, 'ஃபிஃபா ஃபார்வர்ட் எண்டர்பிரைஸ்' என்ற புதிய துணை அமைப்பை உருவாக்க சர்வதேச கால்பந்து கூட்டமைப்பு (ஃபிஃபா) திட்டமிட்டிருந்தது. சுமார் 20 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் சந்தை மதிப்புடைய இந்த புதிய நிறுவனத்தின் சிறுபான்மைப் பங்குகளை வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களுக்கு விற்பனை செய்வதன் மூலம், 4.2 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் நிதியைத் திரட்ட ஃபிஃபா முடிவு செய்திருந்தது.
ஆனால், இந்த அறிவிப்பு வெளியானதைத் தொடர்ந்து, உலகக் கோப்பையே விற்பனைக்கு வைக்கப்படுவதாகக் கூறி, ஐரோப்பிய கால்பந்து சங்கங்களின் ஒன்றியமான யு.இ.எஃப்.ஏ (UEFA) கடுமையான எதிர்ப்பைப் பதிவு செய்தது. மேலும், இத்திட்டத்தை எதிர்த்து ஃபிஃபாவின் உலகக் கோப்பை உள்ளிட்ட அனைத்துப் போட்டிகளையும் புறக்கணிக்கப் போவதாக அதன் 55 உறுப்பு நாடுகள் ஒருமனதாக வாக்களித்தன. இதுதவிர, வட அமெரிக்கா, மத்திய அமெரிக்கா மற்றும் கரீபியன் நாடுகளின் கால்பந்து கூட்டமைப்பான 'கான்காகாஃப்' (CONCACAF) மற்றும் ஆசிய கால்பந்து கூட்டமைப்பு (AFC) ஆகியவையும் தங்களது எதிர்ப்பைத் தெரிவித்திருந்தன.
FIFA Forward Enterprise: What is it? 🤔— FIFA (@FIFAcom) July 30, 2026
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அதே சமயம், கால்பந்து விளையாட்டைத் தனியார்மயமாக்கும் எண்ணம் தங்களுக்குக் கிடையாது என்றும், தவறான ஊடக அறிக்கைகளால் மட்டுமே இந்தத் தேவையற்ற சர்ச்சை எழுந்துள்ளதாகவும் ஃபிஃபா விளக்கம் அளித்தது. மேற்கொண்டு, இத்திட்டத்திற்கான சிறப்பம்சங்கள் என்ன என்பதையும் அந்த அறிக்கையில் விளக்கியிருந்த அமைப்பு, உலகளாவிய கால்பந்து கூட்டமைப்புகளின் கூட்டு முடிவின்படியே இத்திட்டத்தின் இறுதி வடிவம் தீர்மானிக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்திருந்தது.
இருப்பினும், பல்வேறு கால்பந்து கூட்டமைப்புகள், அதன் உறுப்பு நாடுகள், முக்கிய லீக்குகள் மற்றும் வீரர்கள் ஃபிஃபாவின் விளக்கத்தை ஏற்க மறுத்தனர். இந்நிலையில், இத்திட்டத்திற்கு எழுந்த தொடர் எதிர்ப்புகள் காரணமாக, 'ஃபிஃபா ஃபார்வர்ட் என்டர்பிரைஸ்' திட்டம் முழுமையாகக் கைவிடப்படுவதாக அமைப்பின் தலைவர் ஜியானி இன்ஃபான்டினோ அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து பேசிய அவர், "அனைத்துத் தரப்பினரின் கருத்துகளையும் நாங்கள் கேட்டோம். அதில், இத்திட்டம் உலகளாவிய கால்பந்து சமூகத்தில் பெரிய பிரிவினைகளை உருவாக்கியுள்ளது என்பது தெளிவாகத் தெரிகிறது. ஆதரவின் அளவு எதுவாக இருந்தாலும், ஆரம்பத்தில் நாம் நிர்ணயித்த நோக்கத்திற்கு இந்தப் பிரிவினைகள் உகந்ததாக இல்லை. எங்களின் நோக்கம் எப்போதும் ஒற்றுமையை உருவாக்குவதும் மேம்படுத்துவதும் மட்டுமே. எனவே, இத்திட்டம் இனிமேல் அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப்படாது" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
Statement attributable to the FIFA President— FIFA Media (@fifamedia) July 31, 2026
The FIFA Forward Enterprise project was intended to provide a basis for further strengthening our FIFA Member Associations and our sport worldwide, especially in those countries where support is most needed. And more so, as we said…
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'ஃபிஃபா ஃபார்வர்ட் என்டர்பிரைஸ்' திட்டத்தைத் திரும்பப் பெற்ற ஃபிஃபாவின் முடிவை ஐரோப்பிய கால்பந்து சங்கங்களின் ஒன்றியம் (UEFA) மற்றும் ஆசிய கால்பந்து கூட்டமைப்பும் (AFC) ஆகிய கூட்டமைப்புகள் வரவேற்றுள்ளன. அதேசமயம், உலகக் கால்பந்தைப் பாதிக்கும் எதிர்காலத் திட்டங்கள் எவையாக இருந்தாலும், அவை அனைத்தும் வெளிப்படையான ஆலோசனைகள் நடத்தப்பட்ட பிறகே முடிவெடுக்கப்பட வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளன.