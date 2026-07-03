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ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026: மீண்டும் வெடித்த வி.ஏ.ஆர் சர்ச்சை; விளக்கமளித்த ஃபிஃபா

போர்ச்சுகல் அணிக்கு எதிரான உலகக் கோப்பை நாக் அவுட் போட்டியில் குரோஷியா அணி 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் தோல்விடைந்து தொடரில் இருந்து வெளியேறியது.

குரோஷியா அணி
குரோஷியா அணி (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 3, 2026 at 3:56 PM IST

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ஹைதராபாத்: கடைசி நிமிடத்தில் நடுவரால் வழங்கப்பட்ட சர்ச்சைக்குரிய வி.ஏ.ஆர் முடிவினால் குரோஷியா உலகக் கோப்பை நாக் அவுட் போட்டியில் தோல்வியைத் தழுவியது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஃபிஃபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் இன்று கனடாவின் டொராண்டோ மைதானத்தில் நடைபெற்ற விறுவிறுப்பான ஆட்டத்தில் போர்ச்சுகல் மற்றும் குரோஷியா அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியின் முதல் பாதி ஆட்டத்தில் எந்தவொரு அணியும் கோலடிக்காமல் சமநிலையில் முடித்தன. அதன்பின் நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் போர்ச்சுகல் அணி கம்பேக் கொடுத்தது.

அணியின் நட்சத்திர வீரர் ரொனால்டோ 68ஆவது நிமிடத்திலும், கோன்சாலோ ராமோஸ் 90+4ஆவது நிமிடத்திலும் கோலடித்து அணியை முன்னிலை படுத்தினர். இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் போர்ச்சுகல் அணி 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் குரோஷியா அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் போர்ச்சுகல் அணி காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றான 'ரவுண்ட் ஆஃப் 16' சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.

இந்நிலையில், இப்போட்டியின் இறுதிக்கட்டத்தில் குரோஷியா அணி தோல்வியைத் தவிர்க்க கடுமையாக போராடியது. ஆட்டத்தின் 103ஆவது நிமிடத்தில் குரோஷியாவின் ஜோஸ்கோ குவார்டியோல் ஹெட்டர் மூலம் கோலடித்து அசத்தினார். இதனால் இந்த போட்டியில் குரோஷியா அணி 2-2 என்ற கணக்கில் சமன் செய்தது என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் அதேசமயம் நடுவர்கள் வீடியோ உதவி நடுவர் (வி.ஏ.ஆர்) சோதனையை நாடினர்.

அதில், குரோஷிய வீரர் இகோர் மடானோவிக் பந்தைத் தொட்டாரா இல்லையா என்பதை ஆராய இந்த சோதனை நடத்தப்பட்டது. இறுதியில், மடானோவிக் பந்தைத் லேசாகத் தொட்டதாகவும், அதன் காரணமாக பந்தைப் பெற்ற மரியோ பாசலிக் ஆஃப்சைடு பொசிஷனில் இருந்ததாகவும் கூறி, குவார்டியோல் அடித்த அந்த கோலை ரத்து செய்வதாக போட்டி நடுவர்கள் அறிவித்தனர்.

இதனால், கோபமடைந்த குரோஷிய ரசிகர்கள் மைதானத்திற்குள் பிளாஸ்டிக் பாட்டில்களை வீசி எறிந்து தங்களது கடுமையான எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தினர். இதனால் போட்டியின் முடிவில் போர்ச்சுகல் அணி 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் குரோஷிய அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், குரோஷிய அணியின் உலகக் கோப்பை பயணமும் முடிவுக்கு வந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டது.

2026 ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தொடரின் அதிகாரப்பூர்வ மேட்ச் பந்தான 'அடிடாஸ் ட்ரையோண்டா' (Adidas Trionda) உள்ளே பொருத்தப்பட்டுள்ள 'கனெக்டெட் பால்' தொழில்நுட்பத் தரவுகளின்படி, போர்ச்சுகல் அணிக்கு எதிரான கோல் முயற்சியின் போது குரோஷியாவின் இகோர் மடானோவிக் பந்தைத் தொட்டது உறுதியாக தெரியவந்துள்ளது. இதிலிருக்கும் நவீன ஐஎம்யு சென்சார்கள், பந்தின் மீது ஏற்படும் மிகச்சிறிய தொடுதலையும் துல்லியமாகக் கண்டறியும் திறன் கொண்டவை ஆகும்.

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இது நேரடி ஒளிபரப்பின்போதும் ரசிகர்களுக்கு வரைபடக் காட்சி' திரையில் காட்டப்பட்டது. இந்தத் தொழில்நுட்பத் தரவுகளின் துணையோடு, ஆஃப்சைடு விதிமீறலை நடுவர் மிகச் சரியாகக் கண்டறிந்து, அந்த சர்ச்சைக்குரிய கோலை ரத்து செய்யும் இறுதி முடிவை துரிதமாகவும் துல்லியமாகவும் எடுத்துள்ளார்" என்று விளக்கமளித்துள்ளது. இதையடுத்து கால்பந்து ரசிகர்கள் இந்த முடிவு குறித்த விவாதங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.

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FIFA WORLD CUP 2026
CROATIA VS PORTUGAL
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VAR OFFSIDEஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026
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