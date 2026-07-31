உலகக் கோப்பை விற்பனைக்கா? ஐரோப்பிய, ஆசிய கூட்டமைப்புகளின் எதிர்ப்புக்கு பதிலளித்த ஃபிஃபா
கால்பந்து விளையாட்டை தனியார் மயமாக்கும் எண்ணம் தங்களுக்குக் கிடையாது என்றும், தவறான ஊடக அறிக்கைகளால் இந்த சர்ச்சை எழுந்துள்ளதாகவும் ஃபிஃபா விளக்கம் அளித்துள்ளது.
Published : July 31, 2026 at 2:15 PM IST
ஹைதராபாத்: உலகக் கோப்பை உள்ளிட்ட சர்வதேச கால்பந்து போட்டிகளின் வணிகப் பங்குகளைத் தனியார் முதலீட்டாளர்களுக்கு விற்கப்போவதாக வெளியான செய்திகளுக்கு உலக கால்பந்து சம்மேளனமான ஃபிஃபா முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது.
சில தினங்களுக்கு முன்பு ஃபிஃபா வெளியிட்ட அறிவிப்பில், தனது ஒளிபரப்பு உரிமம், ஸ்பான்சர்ஷிப், டிக்கெட் விற்பனை போன்ற வணிகச் செயல்பாடுகளை ஒன்றிணைத்து 'ஃபிஃபா ஃபார்வர்ட் எண்டர்பிரைஸ்' (FIFA Forward Enterprise - FFE) என்ற புதிய துணை அமைப்பை உருவாக்கத் திட்டமிட்டிருந்தது. 20 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் மதிப்புடைய இந்த அமைப்பின் சிறுபான்மைப் பங்குகளை வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களுக்கு விற்பதன் மூலம் சுமார் 4.2 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் நிதி திரட்ட ஃபிஃபா திட்டமிட்டது.
இந்த அறிவிப்பு வெளியானதைத் தொடர்ந்து, உலகக் கோப்பையே விற்பனைக்கு வைக்கப்படுவதாகக் கூறி, ஐரோப்பிய கால்பந்து சங்கங்களின் ஒன்றியமான யு.இ.எஃப்.ஏ (UEFA) கடுமையான எதிர்ப்பைப் பதிவு செய்தது. மேலும், இந்த திட்டத்தை எதிர்த்து ஃபிஃபா-வின் உலகக் கோப்பை உள்ளிட்ட அனைத்துப் போட்டிகளையும் புறக்கணிக்கப் போவதாக அதன் 55 உறுப்பு நாடுகள் ஒருமனதாக வாக்களித்தன. இதுதவிர, வட அமெரிக்கா, மத்திய அமெரிக்கா மற்றும் கரீபியன் நாடுகளின் கால்பந்து கூட்டமைப்பான 'கான்காகாஃப்' (CONCACAF) அமைப்பும் இத்திட்டத்தை அதிகாரப்பூர்வமாக நிராகரித்துத் தனது எதிர்ப்பினை தெரிவித்துள்ளது.
Statement on behalf of UEFA and its 55 National Associations— UEFA (@UEFA) July 30, 2026
ஐரோப்பிய மற்றும் வட அமெரிக்க அமைப்புகளைத் தொடர்ந்து, ஆப்பிரிக்கக் கால்பந்து கூட்டமைப்பு (CAF) மற்றும் ஆசியக் கால்பந்து கூட்டமைப்பு (AFC) ஆகியவையும் ஃபிஃபா-வின் இந்த முடிவுக்குத் தங்களுடைய கடுமையான எதிர்ப்பைப் பதிவு செய்திருந்தன. இந்த நிலையில், கால்பந்து விளையாட்டைத் தனியார் மயமாக்கும் எண்ணம் தங்களுக்குக் கிடையாது என்றும், தவறான ஊடக அறிக்கைகளால் மட்டுமே இந்தத் தேவையற்ற சர்ச்சை எழுந்துள்ளதாகவும் ஃபிஃபா அதிகாரப்பூர்வ விளக்கத்தை அளித்துள்ளது.
இதுகுறித்து ஃபிஃபா வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "தவறான ஊடகச் செய்திகளால் எங்களின் திட்டமிட்ட கலந்தாலோசனை நடைமுறை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. எங்களின் நிர்வாகக் கொள்கையோ அல்லது கால்பந்து விளையாட்டின் கண்ணியமோ இதனால் ஒருபோதும் சிதைக்கப்படாது. யாரும் இந்த விளையாட்டை விற்கவில்லை. அத்தகைய எண்ணத்தைப் ஃபிஃபா ஒருபோதும் அனுமதிக்காது" என்று திட்டவட்டமாகக் கூறியுள்ளது.
மேலும் அந்த அறிக்கையில், "எங்களின் இந்த புதிய திட்டத்திற்குத் தங்கள் எதிர்ப்பைத் தெரிவிக்கவும், இதுகுறித்துக் கூடுதல் விளக்கம் கேட்கவும் அனைத்துக் கூட்டமைப்புகளுக்கும் முழு உரிமை உண்டு. ஆனால், எந்தவொரு தனி அமைப்பும் உலகிலுள்ள ஒட்டுமொத்த 211 உறுப்பு நாடுகளையும் தாங்களே முழுமையாகப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதாகக் கூற முடியாது. ஒவ்வொரு உறுப்பு நாடும் இந்தத் திட்டத்தை ஆழமாக ஆய்வு செய்து, தங்களின் எதிர்காலத்தைத் தாங்களே தீர்மானிக்க அனுமதிக்கப்பட வேண்டும். இதுவே ஃபிஃபா பின்பற்றும் ஜனநாயகக் கொள்கையாகும்
AFC now against Infantino— Miguel Delaney (@MiguelDelaney) July 31, 2026
It’s not an outright rejection like Uefa/Concacaf but sources on it say to me it’s very strong language for Asia - especially “unacceptable” pic.twitter.com/Ro02op5L8C
முக்கிய அம்சங்கள்
- புதிதாக உருவாக்கப்படும் 'ஃபிஃபா ஃபார்வர்ட் எண்டர்பிரைஸ்' (FFE) அமைப்பு, நிரந்தரமாக ஃபிஃபாவிற்குச் சொந்தமான மற்றும் அதன் முழுமையான கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் ஒரு துணை அமைப்பாக மட்டுமே செயல்படும்.
- இந்தத் திட்டத்தின் மூலம், உலகில் உள்ள 211 உறுப்பு நாடுகளுக்கும் அடுத்த நான்கு ஆண்டுகளில் (2027-2030) தலா 20 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் மேம்பாட்டு நிதி கூடுதலாக வழங்கப்படும். மேலும் இந்தத் திட்டத்திற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நாடு தனது தனிப்பட்ட ஆதரவைத் தெரிவிக்காவிட்டாலும் கூட, இந்த அடிப்படை நிதி அந்த நாட்டிற்குத் தடையின்றி முழுமையாகக் கிடைக்கும்
- 'ஃபிஃபா ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் திட்டம்' மூலம் 20 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் கூடுதல் நிதியைப் பெறவும் வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்தத் திட்டத்தில் பங்கேற்பதும், பங்கேற்காமல் இருப்பதும் உறுப்பு நாடுகளின் விருப்பத்திற்கு உட்பட்டது. இந்த கூடுதல் நிதியானது வெளிநாட்டு முதலீடுகள் மூலம் மட்டுமே திரட்டப்படும்.
July 31, 2026
- இந்த எஃப்.எஃப்.இ திட்டமும் நடைமுறைக்கு வர வேண்டுமானால், ஃபிஃபா வின் பெரும்பான்மையான உறுப்பு நாடுகளின் ஆதரவு கட்டாயமாகும். ஒருவேளை பெரும்பான்மை நாடுகளின் ஆதரவு கிடைக்காமல் போனால், இந்த புதிய திட்டம் முழுமையாக ரத்து செய்யப்படும். அவ்வாறு ரத்து செய்யப்படும் பட்சத்தில், ஃபிஃபா வின் தற்போதைய வணிகச் செயல்பாடுகள் எவ்வித மாற்றமும் இன்றி அப்படியே தொடரும்.
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ஃபிஃபா தனது உறுப்பு நாடுகளுக்கு வழங்கத் திட்டமிட்டுள்ள இந்த புதிய மாற்று நிதி உதவித் திட்டங்கள் அனைத்தும், முதற்கட்டக் கலந்தாலோசனைக்கான ஒரு தொடக்கப் புள்ளி மட்டுமே ஆகும். அதனால், உலகளாவிய கால்பந்து கூட்டமைப்புகளின் கூட்டு முடிவின்படியே இந்தத் திட்டத்தின் இறுதி வடிவம் தீர்மானிக்கப்படும்" என்று ஃபிஃபா தனது விளக்க அறிக்கையில் கூறி இந்த சர்ச்சைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது.