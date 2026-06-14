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ஃபிபா உலகக் கோப்பை: தலா 1 கோலுடன் பிரேசில் Vs மொராக்கோ போட்டி டிரா

பிரேசில் Vs மொராக்கோ விளையாடிய போட்டியின் 2-ஆம் பகுதியில் கோல்கீப்பர்கள் யாசின் போனோ, அலிசன் பெக்கர் ஆகியோரின் திறமையான தடுப்புமுறை, இரு அணிகளையும் புதிய கோல் அடிக்க விடாமல் கட்டுப்படுத்தியது.

பிரேசில், மொராக்கோ ஆகிய அணிகளுக்கு இடையே நடைபெற்ற 2026 உலகக் கோப்பை கால்பந்து போட்டியின் 'குரூப் சி' ஆட்டத்தின்போது, ​​மொராக்கோவின் தடுப்பாட்ட வீரர் அஷ்ரஃப் ஹகிமியைத் தாண்டிச் செல்லும்போது பிரேசிலின் தடுப்பாட்ட வீரர் டக்ளஸ் சாண்டோஸ் (எண் 16) தரையில் விழுகிறார்.
பிரேசில், மொராக்கோ ஆகிய அணிகளுக்கு இடையே நடைபெற்ற 2026 உலகக் கோப்பை கால்பந்து போட்டியின் 'குரூப் சி' ஆட்டத்தின்போது, ​​மொராக்கோவின் தடுப்பாட்ட வீரர் அஷ்ரஃப் ஹகிமியைத் தாண்டிச் செல்லும்போது பிரேசிலின் தடுப்பாட்ட வீரர் டக்ளஸ் சாண்டோஸ் (எண் 16) தரையில் விழுகிறார். (AFP)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 14, 2026 at 10:50 AM IST

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ஹைதராபாத்: பிரேசில், மொராக்கோ ஆகிய அணிகள் மோதிய ஃபிபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து (குரூப் சி) லீக் போட்டியில், இரு அணிகளும் தலா ஒரு கோல் அடித்ததால், போட்டி டிராவில் முடிவடைந்தது.

உலக கால்பந்து ரசிகர்களின் கரவொலியுடன் ஃபிபா உலகக் கோப்பை (FIFA 2026) போட்டிகள் கடந்த வியாழக்கிழமை (ஜூன் 11) அமெரிக்காவில் தொடங்கியது. இதில் ஏ முதல் எல் வரையிலான 12 குரூப்-களில் 48 அணிகள் களம்காண்கின்றன. நேற்றைய தினம் (ஜூன் 14) நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் ‘குரூப் சி’ பிரிவில் உள்ள பிரேசில், மொராக்கோ ஆகிய அணிகள் மோதின.

உலகளவில் அதிகபடியான ரசிகர்களை கொண்ட பிரேசில் அணியின் முன்னணி வீரரான நெய்மர் காயம் காரணமாக இந்த போட்டியில் விளையாடாதது ரசிகர்களுக்கு பெரும் ஏமாற்றத்தை அளித்திருந்தாலும், நியூஜெர்சியின் மெட்லைஃப் மைதானத்தில் நடந்த இந்த போட்டியை காண ரசிகர்கள் காத்திருந்தனர். விறுவிறுப்பாக தொடங்கிய இந்த போட்டியில் களம்கண்ட இரு அணி வீரர்களும், அதிரடியான தடுப்புமுறை ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர். இறுதியாக, இரு அணிகளும் தலா ஒரு கோல் அடித்து போட்டியை டிராவில் முடித்தது.

ஃபிபா 2026: பிரேசில் Vs மொராக்கோ

போட்டி தொடங்கிய 21-ஆவது நிமிடத்தில் மொராக்கோ வீரர் இஸ்மாயில் சைபாரி பிரேசிலின் தடுப்பாட்ட வீரர்களை கடந்து, ஒரு கோல் அடித்தார். பிரேசில் கோல்கீப்பர் அலிசனுக்கு மேலாக பந்தை சிப் செய்த இஸ்மாயில், போட்டியின் அற்புதமான முதல் கோலை பதிவு செய்தார். இந்த கோலை அவர் அடிக்க, பிராஹிம் டயஸ் உறுதுணையாக இருந்தார்.

கோல் எதுவும் இல்லாமல் இருந்த பிரேசில் அணி, பல ஷார்டுகளை மொராக்கோ கோல்கீப்பர் பக்கம் திருப்பியது. இதனால் போட்டி விறுவிறுப்படைந்ததுடன், பிரேசில் ரசிகர்களுக்கும் உற்சாகத்தைத் தூண்டியது. இறுதியில் போட்டியின் 32-ஆவது நிமிடத்தில் பிரேசில் அணியின் நட்சத்திர வீரர் வின்சியஸ் ஜூனியர், உலகத்தரம் வாய்ந்த ஒரு கர்லிங் ஷாட் மூலம் கோல் அடித்து போட்டியை சமன் செய்தார்.

இது பிரேசில் அணிக்காக அவர் விளையாடும் 50-ஆவது போட்டி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆட்டத்தில் 2-ஆம் பாதியில் பிரேசில், மொராக்கோ ஆகிய இரு அணி வீரர்களும் கோல் அடிக்க பல முறை முயற்சித்தனர். ஆனால், மொராக்கோவின் கோல்கீப்பர் யாசின் போனோ, பிரேசிலின் அலிசன் பெக்கர் ஆகியோரின் திறமையான தடுப்புமுறை, இரு அணிகளையும் புதிய கோல் அடிக்க விடாமல் கட்டுப்படுத்தியது.

சுமார் 96 நிமிடங்கள் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் இறுதியாக பிரேசில், மொராக்கோ ஆகிய இரு அணிகளும் தலா 1 கோல் மட்டுமே அடித்து சமநிலையில் இருந்தன. இதனால், போட்டி டிராவில் முடிவடைந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டது.

ஃபிபா 2026: குரூப் சி புள்ளிப்பட்டியல்

குரூப் சி பிரிவில், ஸ்காட்லாந்து அணி ஹெய்தி அணியுடனான போட்டியில் 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றிபெற்று 3 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் உள்ளது. இரண்டாம் இடத்தில் ஒரு புள்ளி உடன் உள்ள மொராக்கோ அணி, அடுத்ததாக ஸ்காட்லாந்து அணியை ஜூன் 19 அன்று எதிர்கொள்ள உள்ளது.

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முறையே பட்டியலில் ஒரு புள்ளியுடன் அடுத்த இடத்தில் இருக்கும் பிரேசில் அணி, 4-ஆவது இடத்தில் இருக்கும் ஹெய்தி அணியுடன் அதே தினத்தில் பலப்பரிட்சை நடத்துகிறது.

TAGGED:

FIFA 2026
FOOTBALL WORLD CUP 2026
ISMAEL SAIBARI
ஃபிபா 2026
BRAZIL VS MOROCCO

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