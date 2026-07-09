ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026: கோல்டன் பூட்டை வென்று வரலாறு படைப்பாரா லியோனல் மெஸ்ஸி?
ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 கால்பந்து தொடரின் முதல் காலிறுதி ஆட்டத்தில் பிரான்ஸ் மற்றும் மொராக்கோ அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
Published : July 9, 2026 at 5:07 PM IST
ஹைதராபாத்: ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தொடரில் அதிக கோல் அடிக்கும் வீரருக்கான 'கோல்டன் பூட்' விருதை வெல்வதில், தற்போதைய நிலவரப்படி அர்ஜென்டினாவின் லியோனல் மெஸ்ஸி 8 கோல்களுடன் முதலிடத்தில் நீடிக்கிறார்.
ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடர் 2026 தற்போது இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. மொத்தம் 48 அணிகள் பங்கேற்ற இந்த பிரம்மாண்ட தொடரில், லீக் மற்றும் நாக்-அவுட் சுற்றுகளின் முடிவில் 40 அணிகள் வெளியேறியுள்ளன. தற்போது நடப்பு சாம்பியன் அர்ஜென்டினா உட்பட 8 பலம் வாய்ந்த அணிகள் மட்டுமே காலிறுதிக்குத் தகுதி பெற்றுள்ளன. இதையடுத்து, இந்த தொடரின் காலிறுதிப் போட்டிகள் நாளை (ஜூலை 10) முதல் தொடங்கவுள்ளன.
கோல்டன் பூட் பந்தயம்
ஒருபுறம் போட்டிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் சூழ்நிலையில், இந்த உலகக் கோப்பையில் அதிக கோல்கள் அடிக்கும் வீரருக்கு வழங்கப்படும் 'கோல்டன் பூட்' (Golden Boot) விருதை வெல்வதற்கான போட்டியும் உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில், அர்ஜென்டினா அணியின் கேப்டன் லியோனல் மெஸ்ஸி 8 கோல்கள் மற்றும் ஒரு அசிஸ்டுடன் தற்போது முதலிடத்தில் உள்ளார்.
The adidas Golden Boot race continues...#FIFAWorldCup pic.twitter.com/tnz3pZuLpv— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 8, 2026
அவருக்கு அடுத்தபடியாக, பிரான்ஸ் நட்சத்திரம் கிலியன் எம்பாப்பே 7 கோல்கள் மற்றும் 2 அசிஸ்டுகளுடன் இரண்டாம் இடத்திலும், நார்வேயின் எர்லிங் ஹாலண்ட் 7 கோல்களுடன் மூன்றாவது இடத்திலும் நெருக்கடி கொடுத்து வருகின்றனர். அதேசமயம், இங்கிலாந்து அணியின் கேப்டன் ஹாரி கேன் 6 கோல்களுடன் நான்காவது இடத்தில் இந்த ரேஸில் நீடித்து வருகிறார். இதனால், தொடரின் முடிவில் யார் இந்த கோல்டன் பூட்டை வெல்வார் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
வரலாறு படைப்பாரா மெஸ்ஸி?
கால்பந்து உலகின் ஜாம்பவானாகக் கருதப்படும் லியோனல் மெஸ்ஸி, தனது நீண்டகால சர்வதேச கால்பந்து வாழ்க்கையில் இதுவரை உலகக் கோப்பை தொடர்களில் கோல்டன் பூட் விருதை வென்றதில்லை. கடந்த 2022 உலகக் கோப்பையில் 7 கோல்களுடன் அவர் இரண்டாம் இடத்தையே பிடித்தார். அப்போது 8 கோல்கள் அடித்த எம்பாப்பே இவ்விருதைக் கைப்பற்றினார். தற்போது மெஸ்ஸி முதலிடத்தில் இருப்பதால், இந்த முறை அவர் கோல்டன் பூட் விருதை வென்று புதிய சாதனை படைப்பார் என்ற பெரும் எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே எழுந்துள்ளது.
அதிக கோல்களை அடித்த வீரர்கள்
- லியோனல் மெஸ்ஸி (அர்ஜென்டினா): 8 கோல்கள், 1 அசிஸ்ட்
- கிலியன் எம்பாப்பே (பிரான்ஸ்): 7 கோல்கள், 2 அசிஸ்ட்கள்
- எர்லிங் ஹாலாண்ட் (நார்வே): 7 கோல்கள், 0 அசிஸ்ட்
- ஹாரி கேன் (இங்கிலாந்து): 6 கோல்கள், 1 அசிஸ்ட்
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காலிறுதி போட்டிகள்
ஃபிஃபா உலகக் கோப்பைத் தொடரின் காலிறுதிப் போட்டிக்கு நார்வே, சுவிட்சர்லாந்து, அர்ஜென்டினா, பிரான்ஸ், இங்கிலாந்து, பெல்ஜியம், மொராக்கோ மற்றும் ஸ்பெயின் ஆகிய 8 அணிகள் முன்னேறியுள்ளன. இவற்றிலிருந்து எந்த நான்கு அணிகள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது. இதன் முதல் காலிறுதி ஆட்டத்தில் பிரான்ஸ் மற்றும் மொராக்கோ அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
Next: Quarter-finals#FIFAWorldCup pic.twitter.com/To50MPa0Ye— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 8, 2026
காலிறுதி போட்டி அட்டவணை
- பிரான்ஸ் vs மொராக்கோ (ஜூலை 10, அதிகாலை 1:30 மணி)
- ஸ்பெயின் vs பெல்ஜியம் (ஜூலை 11, நள்ளிரவு 12:30 மணி)
- நார்வே vs இங்கிலாந்து (ஜூலை 12, அதிகாலை 2:30 மணி)
- அர்ஜென்டினா vs சுவிட்சர்லாந்து (ஜூலை 12, அதிகாலை 6:30 மணி)