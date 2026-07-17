அர்ஜென்டினா vs ஸ்பெயின்: இறுதிப் போட்டிக்கான நடுவர்களை அறிவித்த ஃபிஃபா; மகிழ்ச்சியில் ஸ்பெயின், கவலையில் அர்ஜென்டினா!
ஸ்லாவ்கோ வின்சிக்-ன் கடந்த கால வரலாறு காரணமாக ஸ்பெயின் ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ள நிலையில், அர்ஜென்டினா ரசிகர்கள் கவலையில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.
Published : July 17, 2026 at 3:29 PM IST
ஹைதராபாத்: ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 கால்பந்து தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கு ஸ்லோவேனியாவைச் சேர்ந்த அனுபவமிக்க நடுவர் ஸ்லாவ்கோ வின்சிக் (Slavko Vincic) முதன்மை நடுவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
அமெரிக்கா, மெக்சிகோ மற்றும் கனடா ஆகிய நாடுகள் இணைந்து நடத்தி வரும் ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக மொத்தம் 48 அணிகள் பங்கேற்ற இந்த உலகளாவிய கால்பந்து திருவிழாவின் இறுதிப் போட்டிக்கு, நடப்பு சாம்பியனான அர்ஜென்டினாவும், முன்னாள் சாம்பியனான ஸ்பெயினும் தகுதி பெற்றுள்ளன.
சாம்பியன் பட்டத்திற்கான இந்தப் போட்டி, இந்திய நேரப்படி வரும் ஜூலை 20ஆம் தேதி (இந்திய நேரப்படி நள்ளிரவு) நியூஜெர்சியில் உள்ள மெட்லைஃப் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இந்தப் போட்டியில் எந்த அணி வெற்றிபெற்று மகுடம் சூடும் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது. இந்த நிலையில், இந்த போட்டிக்கு முன்னதாக நடுவர்களின் பட்டியலை ஃபிஃபா நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ளது.
Introducing your referee for the @FIFAWorldCup 2026 Final....🥁— FIFA (@FIFAcom) July 17, 2026
Congratulations, Slavko Vinčić! 👏 pic.twitter.com/OMLJ3oA31p
நடுவர்கள் குழு விவரம்
அதன்படி, இந்தப் போட்டிக்கான முதன்மை நடுவராக ஸ்லோவேனியாவைச் சேர்ந்த ஸ்லாவ்கோ வின்சிச் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவருடன் இணைந்து அவரது சக நாட்டவர்களான டோமாஸ் கிளான்ஸ்னிக் மற்றும் ஆண்ட்ராஸ் கோவாசிச் ஆகியோர் உதவி நடுவர்களாகச் செயல்படுவர் என்றும், ஜோர்டானைச் சேர்ந்த அதாம் மகத்மே நான்காவது நடுவராகச் செயல்படுவார் என்றும் ஃபிஃபா அமைப்பு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
ஃபிஃபாவின் இந்த அறிவிப்பு கால்பந்து ரசிகர்களிடையே வரவேற்பைப் பெற்றிருந்தாலும், அர்ஜென்டினா ரசிகர்களிடையே ஒருவித கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. வின்சிச் அர்ஜென்டினா விளையாடிய போட்டிகளுக்கு நடுவராக இருந்தது மிகக் குறைவுதான் என்றாலும், அவர் நடுவராக இருந்த 2022 உலகக் கோப்பை தொடக்க ஆட்டத்தில் அர்ஜென்டினா அணி சவுதி அரேபியாவிடம் 2-1 என்ற கணக்கில் அதிர்ச்சித் தோல்வியடைந்தது இதற்குக் காரணமாகும்.
மகிழ்ச்சியும், சோகமும்
அந்தப் போட்டியில் மெஸ்ஸிக்கு பெனால்டி வாய்ப்பை வின்சிச் வழங்கியிருந்தாலும், அவரது நடுவர் கண்காணிப்பில் அர்ஜென்டினா தோற்ற அந்த ஒற்றைப் போட்டி, தற்போதைய இறுதிப் போட்டியில் தங்களுக்குப் பாதகமாக அமைந்துவிடுமோ என்று அந்நாட்டு ரசிகர்கள் அஞ்சுகின்றனர். மறுபுறம், ஸ்பெயின் அணியின் பல முக்கியப் போட்டிகளை வின்சிச் வெற்றிகரமாக வழிநடத்தியுள்ளார்.
யூரோ 2020-ல் ஸ்வீடனுக்கு எதிரான போட்டி, 2023 யு.இ.எஃப்.ஏ நேஷன்ஸ் லீக் அரையிறுதி மற்றும் ஸ்பெயின் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற யூரோ 2024 தொடரின் அரையிறுதியில் பிரான்சுக்கு எதிரான போட்டி என ஸ்பெயின் அணியின் பல வரலாற்று வெற்றிகளின் போது இவரே நடுவராக இருந்துள்ளார். அதனால், இது ஸ்பெயின் அணி ரசிகர்களைப் பெருமகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
The match officials for @FIFAWorldCup Bronze Final have been appointed. 🤝— FIFA (@FIFAcom) July 16, 2026
உலகக் கோப்பை 2026
இந்த உலகக் கோப்பைத் தொடரில் வின்சிச் 3 போட்டிகளில் நடுவராகச் செயல்பட்டுள்ளார். குறிப்பாக, மெக்சிகோ - ஈக்வடார் அணிகள் மோதிய விறுவிறுப்பான நாக்-அவுட் போட்டியின் போது, எதிரணி வீரருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டவாறே தனது வாயை மூடி மறைத்து நடத்தை விதியை மீறியதற்காக, ஈக்வடார் வீரர் பியரோ ஹின்காபிக்குச் சிவப்பு அட்டை வழங்கி களத்தை விட்டு வெளியேற்றினார்.
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அப்போது வின்சிச்சின் முடிவு ஏற்புடையதல்ல என்ற விமர்சனங்களையும் அவர் எதிர்கொண்டிருந்தார். இதுதவிர, நாக்-அவுட் சுற்றுகளில் கள நடுவர்களின் முடிவுகள் ஒருதலைப்பட்சமாக இருந்ததாகப் பெரும் விவாதம் நடைபெற்று வரும் நிலையில், ஒட்டுமொத்த கால்பந்து உலகின் பார்வையும் இறுதிப் போட்டியில் வின்சிச் மீதே இருக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.