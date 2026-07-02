ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026: போஸ்னியாவை வீழ்த்தி 'ரவுண்ட் ஆஃப் 16' சுற்றுக்கு முன்னேறியது அமெரிக்கா
இந்த போட்டியின் 64ஆவது நிமிடத்தில், எதிரணி வீரர் மீது ஆபத்தான முறையில் மோதியதற்காக ஃபோலரின் பாலோகுனுக்கு ரெட் கார்ட் வழங்கப்பட்டு, மைதானத்தை விட்டு வெளியேற்றப்பட்டார்
Published : July 2, 2026 at 12:40 PM IST
ஹைதராபாத்: ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரின் நாக் அவுட் சுற்றில், போஸ்னியா மற்றும் ஹெர்சகோவினா அணியை 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்திய அமெரிக்க அணி அபார வெற்றி பெற்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளது.
அமெரிக்கா, மெக்சிகோ மற்றும் கனடாவில் நடைபெற்று வரும் ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 கால்பந்து தொடர், தற்போது 'ரவுண்ட் ஆஃப் 32' நாக்அவுட் சுற்றை எட்டியுள்ளது. இதில், கலிபோர்னியாவின் சாண்டா கிளாராவில் உள்ள சான் பிரான்சிஸ்கோ பே ஏரியா மைதானத்தில் நடைபெற்ற விறுவிறுப்பான போட்டியில் அமெரிக்கா அணி, போஸ்னியா மற்றும் ஹெர்சகோவினா அணியை எதிர்கொண்டது.
ஆட்டத்தின் தொடக்கம் முதலே இரு அணிகளும் கோல் அடிக்க தீவிரமாகப் போராடின. முதல் பாதியின் இறுதி நிமிடமான 45ஆவது நிமிடத்தில் அமெரிக்க அணியின் நட்சத்திர வீரர் ஃபோலரின் பாலோகுன் ஒரு அபாரமான கோலை அடித்து அசத்தினார். இதனால் முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் அமெரிக்க அணி 1-0 என முன்னிலை பெற்றது. தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதியிலும், அமெரிக்க அணி தனது சிறப்பான ஆட்டத்தைத் தொடர்ந்தது.
The USA are bound for the next round! 🇺🇸#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 2, 2026
ஆனால், ஆட்டத்தின் 64ஆவது நிமிடத்தில் எதிரணி வீரர் மீது ஆபத்தான முறையில் மோதியதற்காக, அமெரிக்க வீரர் ஃபோலரின் பாலோகுனுக்கு நடுவர் ரெட் கார்டு காட்டி வெளியேற்றினார். இதனால் எஞ்சிய ஆட்டத்தை 10 வீரர்களுடன் மட்டுமே எதிர்கொள்ளும் நெருக்கடிக்கு அமெரிக்கா தள்ளப்பட்டது. இருப்பினும், தங்கள் டிஃபென்ஸை பலப்படுத்திய அமெரிக்க அணி, போஸ்னியாவின் கோலடிக்கும் முயற்சிகளை முறியடித்தது.
அதன்பின் ஆட்டத்தின் 82ஆவது நிமிடத்தில் அமெரிக்க அணிக்கு ஒரு ஃப்ரீ-கிக் வாய்ப்பு கிடைத்தது. இதனைச் சரியாகப் பயன்படுத்திய மாலிக் டில்மேன், கோலடித்து அமெரிக்காவின் வெற்றியையும் உறுதி செய்தார். மறுபுறம், இறுதி நிமிடம் வரை போராடிய போஸ்னியா அணியால், அமெரிக்காவின் டிஃபென்ஸைத் தகர்த்து எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியாமல் ஏமாற்றமடைந்தது.
இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் அமெரிக்க அணி 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் போஸ்னியா மற்றும் ஹெர்சகோவினா அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றான ரவுண்ட் ஆஃப் 16 சுற்றுக்கும் அமெரிக்க அணி முன்னேறி அசத்தியுள்ளது. இதனையடுத்து, சியாட்டிலில் நடைபெறவிருக்கும் ரவுண்ட் ஆஃப் 16 சுற்று ஆட்டத்தில் பலம் வாய்ந்த பெல்ஜியம் அணியை அமெரிக்கா எதிர்கொள்ளவுள்ளது.
Round of 32 ✔️ Round of 16 🔜— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 2, 2026
Canada, Mexico and USA move on at the #FIFAWorldCup! pic.twitter.com/tvOnfXPQSn
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மறுபுறம், இந்த தோல்வியின் மூலம் போஸ்னியா மற்றும் ஹெர்சகோவினா அணியின் உலகக் கோப்பை கனவு முடிவுக்கு வந்தது. இதற்கிடையே, இன்று நடைபெற்ற மற்ற நாக் அவுட் சுற்று ஆட்டங்களில், காங்கோ குடியரசு அணியை 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் இங்கிலாந்தும், செனகல் அணியை 3-2 என்ற கோல் கணக்கில் பெல்ஜியமும் வீழ்த்தி, காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றான ரவுண்ட் ஆஃப் 16 சுற்றுக்கு தகுதி பெற்று அசத்தியுள்ளன.