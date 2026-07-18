ETV Bharat / sports

ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 இறுதிப்போட்டி: டிரம்ப், டாம் குரூஸ் மற்றும் உலக நட்சத்திரங்கள் பங்கேற்கும் பிரம்மாண்ட நிறைவு விழா!

இசை, பொழுதுபோக்கு மற்றும் அரசியல் ஜாம்பவான்களின் வருகையோடு அமையவுள்ள ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை இறுதிப்போட்டியில் நிறைவு விழாவில், உலகப் புகழ்பெற்ற சர்வதேச நட்சத்திரங்கள் பலரும் பங்கேற்கவுள்ளனர்.

ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026
ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 18, 2026 at 12:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 இறுதிப்போட்டியின் நிறைவு விழாவில் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், ஹாலிவுட் நடிகர் டாம் குரூஸ் உள்ளிட்ட உலகளாவிய பிரபலங்கள் பலரும் பங்கேற்கவுள்ளனர்.

ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 கால்பந்து திருவிழா தற்போது அதன் உச்சகட்ட இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. மொத்தம் 48 அணிகளுடன் பிரம்மாண்டமாகத் தொடங்கிய இந்தத் தொடர், குரூப், நாக்-அவுட் மற்றும் விறுவிறுப்பான அரையிறுதிச் சுற்றுகளைக் கடந்து தற்சமயம் மாபெரும் இறுதிப்போட்டிக்குத் தயாராகி வருகிறது. நியூ ஜெர்சி மைதானத்தில் நாளை நள்ளிரவு நடைபெறும் இறுதிப்போட்டியில், நடப்பு உலக சாம்பியனான அர்ஜென்டினா மற்றும் முன்னாள் சாம்பியனான ஸ்பெயின் அணிகள் உலகக் கோப்பை மகுடத்திற்காகப் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.

இதில் எந்த அணி சாம்பியன் மகுடத்தைச் சூடும் என்ற பெரும் எதிர்பார்ப்பில் உலகெங்கிலும் உள்ள கால்பந்து ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர். இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க போட்டிக்கு முன்னதாக, உலகெங்கிலும் உள்ள ரசிகர்களைக் கவரும் வகையில் ஃபிஃபா ஒரு பிரம்மாண்டமான நிறைவு விழாவிற்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளது. இசை, பொழுதுபோக்கு மற்றும் அரசியல் ஜாம்பவான்களின் வருகையோடு அமையவுள்ள இந்த விழாவில், உலகப் புகழ்பெற்ற சர்வதேச நட்சத்திரங்கள் பலரும் பங்கேற்கவுள்ளனர்.

அரசியல் மற்றும் ஹாலிவுட் ஜாம்பவான்கள் வருகை

அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் இந்த இறுதிப்போட்டியை நேரில் காணச் சிறப்பு விருந்தினராகப் பங்கேற்கிறார் என வெள்ளை மாளிகை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. உலகக் கோப்பை அமெரிக்காவில் நடக்கும் வேளையில், அவரது வருகை இந்த சர்வதேச விளையாட்டு நிகழ்வின் முக்கியத்துவத்தை அரசியல் ரீதியாகவும் உலக அரங்கில் பேசுபொருளாக மாற்றியுள்ளது.

அதே சமயம், ஹாலிவுட்டின் முன்னணி சூப்பர் ஸ்டார்களில் ஒருவரான டாம் குரூஸ் இந்த நிறைவு விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராகப் பங்கேற்கிறார். அவர்களுடன் உலகப் புகழ்பெற்ற பாப் இசை பாடகரான ராபி வில்லியம்ஸ், சர்வதேச அளவில் புகழ்பெற்ற இத்தாலிய பாடகியான லாரா பாசினி, பிரபல அமெரிக்க பாடகியும் நடனக் கலைஞருமான நிக்கோல் ஷெர்சிங்கர், மற்றும் பிரபல யூடியூபர் ஐ ஷோ ஸ்பீட் ஆகியோரும் இந்த விழாவில் பங்கேற்கவுள்ளனர்.

'சூப்பர் பவுல்' பாணி இடைவேளை

இந்த விழாவின் தொடக்க நிகழ்ச்சியாக உலகப் புகழ்பெற்ற பாடகியும், மதிப்புமிக்க 'EGOT' (Emmy, Grammy, Oscar, Tony) விருதுகளை வென்ற சாதனையாளருமான ஜெனிஃபர் ஹட்சன், அமெரிக்க தேசிய கீதத்தைப் பாடி இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க இறுதிப் போட்டியைத் தொடங்கி வைக்கவுள்ளார். அதன்பின், அர்ஜென்டினாவும் ஸ்பெயினும் உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் களமிறங்கவுள்ளன.

ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் முதல் முறையாக, இந்த ஆண்டு இறுதிப் போட்டியில் அமெரிக்காவின் 'சூப்பர் பவுல்' (Super Bowl) பாணியிலான பிரம்மாண்டமான இடைவேளை நிகழ்ச்சி (Halftime Show) அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது. வழக்கமான இடைவேளை நேரத்தைவிட நீட்டிக்கப்பட்டு, மொத்தம் 25 நிமிடங்கள் நடைபெறவுள்ள இந்தச் சிறப்பு நிகழ்ச்சி ஒரு சிறப்பான நோக்கத்திற்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

சர்வதேச நட்சத்திரங்கள்

ஃபிஃபா உலகளாவிய குடிமக்கள் கல்வி நிதிக்கு (FIFA Global Citizen Education Fund) நிதி திரட்டுவதே இந்த இடைவேளை நிகழ்ச்சியின் முக்கிய நோக்கமாகும். உலகெங்கிலும் உள்ள பின்தங்கிய குழந்தைகளுக்குத் தரமான கல்வியை வழங்குவதற்கும், அவர்கள் கால்பந்து விளையாட்டில் ஈடுபடுவதற்கான அதிக வாய்ப்புகளை உருவாக்குவதற்கும் இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் 100 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களைத் திரட்ட ஃபிஃபா இலக்கு.

இந்த இடைவேளை நிகழ்ச்சியில், சர்வதேச பாப் நட்சத்திரம் மடோனா, உலகக் கோப்பை கால்பந்து ரசிகர்களின் விருப்பமான ஷகிரா, சர்வதேச பாப் நட்சத்திரம் ஜஸ்டின் பீபர் மற்றும் உலகப் புகழ்பெற்ற கொரிய பாப் இசைக்குழுவான பி.டி.எஸ் (BTS) ஆகியோருடன் உலகப் புகழ்பெற்ற 'கோல்ட்பிளே' (Coldplay) இசைக்குழுவின் முன்னணிப் பாடகரான கிறிஸ் மார்ட்டின் பங்கேற்று இசை மற்றும் நடன நிகழ்ச்சிகளை வழங்கவுள்ளனர்.

இதையும் படிங்க:

குழந்தைகளின் கல்வி மற்றும் கால்பந்து வளர்ச்சிக்காக நிதி திரட்டும் நோக்கில் நடத்தப்படும் இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சி, உலகெங்கிலும் உள்ள லட்சக் கணக்கான பார்வையாளர்களுக்கு நேரலையாக ஒளிபரப்பப்படவுள்ளது. விளையாட்டு மற்றும் பொழுதுபோக்குத் துறையுடன் உலக அரசியல் தலைவர்களும் இணைவதால், இந்த உலகக் கோப்பை நிறைவு விழா கால்பந்து வரலாற்றில் ஒரு புதிய மைல்கல்லாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

TAGGED:

FIFA WORLD CUP CLOSING CEREMONY
TOM CRUISE
DONALD TRUMP
FIFA WORLD CUP 2026
FIFA 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.