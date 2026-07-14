ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026: இறுதிப் போட்டிக்குச் செல்லப்போவது யார்? ஸ்பெயின் vs பிரான்ஸ் இன்று பலப்பரீட்சை!
கிலியன் எம்பாப்பேவுக்கு எதிரான எந்தவொரு நாக் அவுட் போட்டியிலும் லமின் யமால் இதுவரை தோல்வியடைந்ததே இல்லை என்பதால், தனது அந்த வெற்றிப் பயணத்தை இப்போட்டியிலும் தொடரும் முனைப்பில் களம் காண்கிறார்.
Published : July 14, 2026 at 5:09 PM IST
ஹைதராபாத்: சர்வதேசப் போட்டிகளில் இரு அணிகளும் இதுவரை 38 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் ஸ்பெயின் அணி 18 முறையும், பிரான்ஸ் அணி 13 முறையும் வெற்றிபெற்றுள்ள நிலையில், 7 போட்டிகள் டிராவில் முடிவடைந்துள்ளன.
ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரானது இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் நாளை (இன்று நள்ளிரவு 12:30 மணி) நடைபெறும் முதலாவது அரையிறுதி ஆட்டத்தில், சர்வதேச கால்பந்து தரவரிசையில் முன்னிலையில் இருக்கும் ஸ்பெயின் மற்றும் பிரான்ஸ் அணிகள் நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி டெக்சாஸில் உள்ள டல்லாஸ் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
ஸ்பெயின் அணி
உலகக் கோப்பைத் தொடரிலேயே மிகச் சிறந்த டிஃபென்ஸ் ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய அணியாக ஸ்பெயின் உள்ளது. இந்தத் தொடரில் இதுவரை விளையாடிய 6 போட்டிகளில், அந்த அணிக்கு எதிராக எதிரணிகளால் ஒரே ஒரு கோல் மட்டுமே அடிக்கப்பட்டுள்ளது. அதுவும் கடைசியாக நடைபெற்ற பெல்ஜியத்திற்கு எதிரான காலிறுதிப் போட்டியில்தான் அடிக்கப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும், இன்றைய போட்டியிலும் ஸ்பெயின் அணி தோல்வியடையாமல் தப்பினால், சர்வதேச கால்பந்து வரலாற்றில் தொடர்ந்து 37 போட்டிகளில் தோல்வியே காணாத இத்தாலியின் உலகச் சாதனையை அந்த அணி சமன் செய்யும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
Semi-final number one coming up in Dallas. 📍#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 14, 2026
பிரான்ஸ் அணி
மறுபுறம், நடப்பு உலகக் கோப்பைத் தொடரில் விளையாடிய 6 போட்டிகளிலும் தொடர் வெற்றிகளைப் பெற்று, அசுர பலத்துடன் பிரான்ஸ் அணி அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளது. குறிப்பாக, இந்தத் தொடரில் மற்ற அனைத்து அணிகளையும் விட மிக அதிகமாக 16 கோல்களை அடித்து, தங்களது ஆதிக்கத்தையும் அந்த அணி நிரூபித்துள்ளது. கடந்த முறை இறுதிப்போட்டி வரை முன்னேறி கோப்பையைத் தவறவிட்ட பிரான்ஸ் அணி, இந்த முறை இறுதிப்போட்டிக்குச் செல்வதுடன் கோப்பையைக் கைப்பற்றும் முனைப்புடன் இப்போட்டியை எதிர்கொள்கிறது.
எம்பாப்பே vs லமின் யமால்
கால்பந்து உலகின் தற்போதைய சூப்பர் ஸ்டாராக திகழும் கிலியன் எம்பாப்பே மற்றும் ஸ்பெயின் அணியின் 19 வயது இளம் புயல் லமின் யமால் ஆகிய இருவருக்கு இடையேயான போட்டியாகவே இது பார்க்கப்படுகிறது. காலிறுதிச் சுற்றின் போது காயத்தைச் சந்தித்த எம்பாப்பே, போட்டிக்கு முன்னதாக முழு உடற்தகுதியை நிரூபித்துள்ளார். இதனால், இப்போட்டியிலும் அவர் தனது ஆதிக்கத்தைத் தொடர்வார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மேலும், இந்த உலகக் கோப்பைத் தொடரில் கிலியன் எம்பாப்பே இதுவரை 8 கோல்கள் மற்றும் 2 அசிஸ்டுகளுடன் 'கோல்டன் பூட்' (Golden Boot) பந்தயத்திலும் முதலிடத்தில் உள்ளார். மறுபுறம், இளம் நட்சத்திர வீரர் லமின் யமாலும் இந்த உலகக் கோப்பைத் தொடரில் அற்புதமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறார். குறிப்பாக, கிலியன் எம்பாப்பேவுக்கு எதிரான எந்தவொரு நாக் அவுட் போட்டியிலும் லமின் யமால் இதுவரை தோல்வியடைந்ததே இல்லை என்பதால், தனது அந்த வெற்றி பயணத்தை இப்போட்டியிலும் தொடரும் முனைப்பில் அவர் களம் காண்கிறார்.
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச போட்டிகளில் இரு அணிகளும் இதுவரை 38 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் ஸ்பெயின் அணி 18 முறையும், பிரான்ஸ் அணி 13 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில், 7 போட்டிகள் டிராவில் முடிவடைந்துள்ளன. எனினும், கடந்த 2024 யூரோ கோப்பை மற்றும் 2025 நேஷன்ஸ் லீக் அரையிறுதிப் போட்டிகளில் பிரான்ஸை ஸ்பெயின் வீழ்த்தியிருந்தது, அந்த அணிக்குக் கூடுதல் சாதகமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
நேரலை விவரங்கள்
இந்திய கால்பந்து ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சியளிக்கும் விதமாக, நடப்பு உலகக் கோப்பைத் தொடரின் எஞ்சியுள்ள அனைத்துப் போட்டிகளையும் டிடி ஸ்போர்ட்ஸ் (DD Sports) தொலைக்காட்சியில் எவ்வித கட்டணமுமின்றி இலவசமாகக் காணலாம். இதுதவிர, யுனைட்8 ஸ்போர்ட்ஸ் (Unite8 Sports) தொலைக்காட்சியிலும், ஜீ5 (ZEE5) செயலியிலும் ரசிகர்கள் இத்தொடரைக் குறிப்பிட்ட சந்தா செலுத்தி நேரலையில் காணலாம் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
அணி விவரம்
பிரான்ஸ் அணி
- கோல்கீப்பர்கள்: மைக் மைக்னன், ராபின் ரிஸ்ஸர், பிரைஸ் சம்பா
- டிஃபெண்டர்கள்: லூகாஸ் டிக்னே, மாலோ கஸ்டோ, லூகாஸ் ஹெர்னாண்டஸ், தியோ ஹெர்னாண்டஸ், இப்ராஹிமா கொனாடே, ஜூல்ஸ் கவுண்டே, மேக்சென்ஸ் லாக்ரோயிக்ஸ், வில்லியம் சலிபா, தயோட் உபமேகானோ
- மிட்ஃபீல்டர்கள்: என்'கோலோ காண்டே, மனு கோனே, அத்ரியன் ராபியோட், ஆரேலியன் சூவாமேனி, வாரன் ஜைர்-எமரி
- ஃபார்வர்ட்ஸ்: மேக்னஸ் அக்லியோச், பிராட்லி பார்கோலா, ரேயன் செர்கி, உஸ்மான் டெம்பேலே, டிசையர் டூ, ஜீன்-பிலிப் மாடெட்டா, கிலியன் எம்பாப்பே, மைக்கேல் ஆலிஸ், மார்கஸ் துரம்.
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ஸ்பெயின் அணி
- கோல்கீப்பர்கள்: உனை சைமன், டேவிட் ராயா, ஜோன் கார்சியா
- டிஃபெண்டர்கள்: பெட்ரோ போரோ, மார்கோஸ் லொரெண்டே, அய்மெரிக் லபோர்ட், பாவ் குபார்சி, மார்க் பபில், எரிக் கார்சியா, மார்க் குகுரெல்லா, அலெஜான்ட்ரோ கிரிமால்டோ
- மிட்ஃபீல்டர்கள்: ரோட்ரிகோ ஹெர்னாண்டஸ், மார்ட்டின் ஜூபிமெண்டி, பெட்ரி கோன்சாலஸ், ஃபேபியன் ரூயிஸ், மைக்கேல் மெரினோ, பாப்லோ பேஸ் 'கவி', அலெக்ஸ் பேனா
- ஃபார்வர்ட்ஸ்: மைக்கேல் ஓயர்சபால், லாமைன் யமல், ஃபெரான் டோரஸ், போர்ஜா இக்லேசியாஸ், டானி ஓல்மோ, விக்டர் முனோஸ், நிகோ வில்லியம்ஸ், யெரெமி பின்