ETV Bharat / sports

சவுதி அரேபியா அணியை எளிதாக வென்ற ஸ்பெயின்; ஒயர்சாபல், யமால் அபாரம்

சவுதி அரேபியா பதிலடி கொடுக்க முயன்ற நிலையில், 21வது நிமிடத்தில் ஸ்பெயின் அணியின் மிகெல் ஒயர்சாபல் 2வது கோலை பதிவு செய்தார்.

சவுதி அரேபியா அணியை எளிதாக வென்ற ஸ்பெயின்
சவுதி அரேபியா அணியை எளிதாக வென்ற ஸ்பெயின் (ANI)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 22, 2026 at 11:21 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: சவுதி அரேபியா அணிக்கு எதிரான உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரில் ஸ்பெயின் அணி 4-0 என்ற கோல் கணக்கில் அபார வெற்றி பெற்றது.

23வது உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடர் கடந்த ஜூன் 11ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. 48 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த தொடரில், H பிரிவு ஆட்டத்தில் நேற்று ஸ்பெயின் மற்றும் சவுதி அரேபியா ஆகிய இரு பலம் வாய்ந்த அணிகள் மோதின. இந்த போட்டி தொடங்கிய 10வது நிமிடத்தில் ஸ்பெயின் அணி கோல் கணக்கை தொடங்கியது. அந்த அணியின் நட்சத்திர வீரர் லமின் யமால் முதல் கோலை அடித்தார்.

பின்னர் சவுதி அரேபியா பதிலடி கொடுக்க முயன்ற நிலையில், 21வது நிமிடத்தில் ஸ்பெயின் அணியின் மிகெல் ஒயர்சாபல் 2வது கோலை பதிவு செய்தார். களத்தில் பம்பரமாக சுழன்ற ஸ்பெயின் வீரர் மிக்கல் ஒயர்சாபல், மீண்டும் 24வது நிமிடத்தில் 3வது கோலை பதிவு செய்தனர். ஸ்பெயின் அணியின் தாக்குதல் ஆட்டத்தை சமாளிக்க முடியாமல் சவுதி அரேபியா அணி திணறிய நிலையில், முதல் பாதி முடிவில் 3-0 என முன்னிலை பெற்றது. இரண்டாம் பாதியில் தொடக்கத்தில் பெரும் அளவிலான அழுத்தத்தில் சவுதி அணி களமிறங்கியது.

இந்த நேரத்தில் அந்த அணியின் ஹசன் அல்டம்பக்டி ஓன் கோல் (own goal) அடித்து அதிர்ச்சி அளித்தார். இதன் பின்னர் சவுதி அரேபியா அணி கோல் அடிக்காத நிலையில், 4-0 என்ற கோல் கணக்கில் ஸ்பெயின் அபார வெற்றி பெற்றது. இப்போட்டியில் ஸ்பெயின் அணியின் மிக்கல் ஒயர்சாபல் உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் 24 நிமிடங்களில் 2 கோல்கள் அடித்து, 1 பாஸ் செய்த முதல் வீரர் என்ற தனித்துவமான சாதனையை படைத்தார்.

பெல்ஜியம், ஈரான் போட்டி ’டிரா’

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்ற மற்றொரு போட்டியில் பெல்ஜியம், ஈரான் அணிகள் மோதின. இரு அணிகளும் தங்களது முதல் போட்டி டிராவில் முடிந்த நிலையில், முதல் வெற்றியை பெறும் முனைப்பில் களமிறங்கியது. இரு அணிகளும் கோல் அடிக்க எடுத்த முயற்சிகள் தோல்வியில் முடிந்தது.

இதையும் படிங்க: கருப்பனாக நின்று அணியை காத்த கோல்கீப்பர் - உலகக்கோப்பை தொடரில் தனது முதல் புள்ளியை பெற்ற குராசோ

முதல் பாதியில் கோல்கள் அடிக்கப்படாத நிலையில், இரண்டாம் பாதியில் 67வது நிமிடத்தில் பெல்ஜியம் வீரர் நாதன் எங்காய்க்கு ரெட் கார்டு கொடுக்கப்பட்டு வெளியேற்றப்பட்டார். இதனால் 10 வீரர்களுடன் ஜெர்மனி அணி விளையாடிய நிலையில், கடைசி வரை கோல்கள் அடிக்கவில்லை. கூடுதல் நேரத்திலும் இரண்டு அணிகளும் கோல் அடிக்காத நிலையில், போட்டி ’டிரா’வில் முடிந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டது. இதன் காரணமாக பெல்ஜியம் அணி அடுத்ததாக நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான போட்டியில் வெல்ல வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது.

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
SPAIN WON AGAINST SAUDI ARABIA
ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை
BELGIUM VS IRAN
FIFA 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.