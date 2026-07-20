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ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026: உலக சாதனைகளுடன் மகுடம் சூடியது ஸ்பெயின்!

அர்ஜென்டினாவின் கேப்டன் லியோனல் மெஸ்ஸி, உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் 3 இறுதிப்போட்டிகளுக்கு கேப்டனாக இருந்த முதல் வீரர் என்ற வரலாற்று சாதனையைப் படைத்தார்.

உலக சாதனைகளுடன் மகுடம் சூடியது ஸ்பெயின்
உலக சாதனைகளுடன் மகுடம் சூடியது ஸ்பெயின் (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 20, 2026 at 7:36 AM IST

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ஹைதராபாத்: இறுதிப்போட்டியில் அர்ஜென்டினாவை வீழ்த்திய ஸ்பெயின் அணி, தொடர்ந்து 38 போட்டிகளில் தோல்வியடையாமல் புதிய உலக சாதனை படைத்து இத்தாலியின் முந்தைய சாதனையை முறியடித்தது.

உலக கால்பந்து ரசிகர்களின் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் நிறைவடைந்த ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில், அர்ஜென்டினா அணியை 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி ஸ்பெயின் அணி சாம்பியன் பட்டம் வென்று வரலாறு படைத்துள்ளது. நியூஜெர்சியில் உள்ள மெட்லைஃப் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில், வழக்கமான 90 நிமிட ஆட்ட நேர முடிவில் இரு அணிகளாலும் எந்தவொரு கோலையும் அடிக்க முடியவில்லை.

இதன் காரணமாக ஆட்டம் கூடுதல் நேரத்தை நோக்கி நகர்ந்தது. அதில், ஆட்டத்தின் 106ஆவது நிமிடத்தில் ஸ்பெயின் அணியின் மாற்று வீரர் ஃபெர்ரான் டோரஸ் ஓர் அசத்தலான கோலை அடித்து அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தார். மறுபக்கம் இறுதிவரை போராடிய அர்ஜென்டினா அணியால், எதிரணியின் பலமான டிஃபென்ஸைத் தகர்த்து கோல் எதுவும் அடிக்க முடியாமல் போனதால் தோல்வியைத் தழுவ நேரிட்டது.

அதிலும் குறிப்பாக, இப்போட்டியின் போது அர்ஜென்டினா வீரர் என்சோ பெர்னாண்டஸ் ரெட் கார்டு பெற்று வெளியேற்றப்பட்டதால், இறுதியில் அர்ஜென்டினா அணி 10 வீரர்களுடன் மட்டுமே விளையாட வேண்டிய கட்டாயத்திற்குத் தள்ளப்பட்டது. இந்தத் தோல்வியின் மூலம், தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக உலகக் கோப்பையை வெல்ல வேண்டும் என்ற லியோனல் மெஸ்ஸியின் கனவும் தகர்க்கப்பட்டது. அதேசமயம், இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க போட்டியின் மூலம் பல புதிய உலக சாதனைகளும் படைக்கப்பட்டுள்ளன.

தோல்வியறியாத ஸ்பெயின்

இப்போட்டியில் வென்றதன் மூலம், சர்வதேச கால்பந்து வரலாற்றில் தொடர்ந்து 38 போட்டிகளில் தோல்வியடையாத புதிய உலக சாதனையை ஸ்பெயின் படைத்துள்ளது. இதற்கு முன், இத்தாலி தேசிய அணி தொடர்ந்து 37 போட்டிகளில் தோல்வியடையாமல் இருந்ததே உலக சாதனையாக இருந்தது. தற்சமயம் அந்த வரலாற்றுச் சாதனையை ஸ்பெயின் அணி முறியடித்து அசத்தியுள்ளது

வரலாறு படைத்த மெஸ்ஸி

அர்ஜென்டினாவின் கேப்டன் லியோனல் மெஸ்ஸி, உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் மூன்று இறுதிப்போட்டிகளில் (2014, 2022 மற்றும் 2026) விளையாடிய முதல் வீரர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையைப் படைத்துள்ளார். இதுதவிர, உலகக் கோப்பை வரலாற்றிலேயே இறுதிப்போட்டியில் களமிறங்கிய மிக வயதான அவுட்ஃபீல்டு வீரர் என்ற சாதனையையும் மெஸ்ஸி (39 வயது 25 நாட்கள்) தன்வசப்படுத்தியுள்ளார். முன்னதாக, 1958 உலகக் கோப்பை இறுதிப்போட்டியில் பிரேசிலுக்கு எதிராக ஸ்வீடன் அணிக்காக விளையாடிய கன்னர் கிரேனின் (37 வயது 241 நாட்கள்) சாதனையைத் தற்சமயம் மெஸ்ஸி முறியடித்துள்ளார்.

வயது வித்தியாசம்

இறுதிப்போட்டியில் எதிரெதிர் அணிகளில் களம் கண்ட அர்ஜென்டினாவின் லியோனல் மெஸ்ஸி (39) மற்றும் ஸ்பெயினின் லாமின் யமால் (19) ஆகிய இருவருக்கும் இடையே 20 ஆண்டுகள் வயது வித்தியாசம் இருந்தது. இதன் மூலம் உலகக் கோப்பை இறுதிப்போட்டி வரலாற்றிலேயே, எதிரெதிர் அணிகளில் தொடக்க வீரர்களாக களம் கண்ட இரு வீரர்களுக்கு இடையே 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் வயது வித்தியாசம் இருந்தது இதுவே முதல் முறையாகும்.

உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் புதிய சாதனை

இந்தத் தொடர் முழுவதும் எதிரணிகளுக்குச் சிம்ம சொப்பனமாக விளங்கிய ஸ்பெயின் அணியின் டிஃபென்ஸ், ஒட்டுமொத்த தொடரிலும் சேர்த்து ஒரே ஒரு கோலை மட்டுமே எதிரணிக்கு விட்டுக்கொடுத்துள்ளது. இதன் மூலம் உலகக் கோப்பை வரலாற்றிலேயே, மிகக் குறைந்த கோல்களை மட்டுமே விட்டுக்கொடுத்துச் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற அணி என்ற வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க புதிய சாதனையை ஸ்பெயின் அணி படைத்துள்ளது

மாற்று வீரரின் மேஜிக்

இப்போட்டியில் கோல் அடித்த ஸ்பெயின் வீரர் ஃபெர்ரான் டோரஸ், உலகக் கோப்பை இறுதிப்போட்டி வரலாற்றில் மாற்று வீரராகக் களமிறங்கி, வெற்றியைத் தீர்மானிக்கும் கோலை அடித்த இரண்டாவது வீரர் என்ற பெருமையைப் பெற்றுள்ளார். இதற்கு முன், கடந்த 2014 உலகக் கோப்பை இறுதிப்போட்டியில் ஜெர்மனி வீரர் மரியோ கோட்சே, இதேபோல் அர்ஜென்டினாவுக்கு எதிராக மாற்று வீரராக வந்து கூடுதல் நேரத்தில் வெற்றிக் கோலை அடித்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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எமிலியானோ மார்டினெஸ்

ஸ்பெயின் அணிக்கு எதிரான இந்த விறுவிறுப்பான இறுதிப்போட்டியில், அர்ஜென்டினா அணியின் கோல்கீப்பர் எமிலியானோ மார்டினெஸ் எதிரணியின் 11 கோல் முயற்சிகளைத் தடுத்து நிறுத்தினார். இதன் மூலம், உலகக் கோப்பை இறுதிப்போட்டி வரலாற்றிலேயே ஒரு கோல்கீப்பரால் ஒரே போட்டியில் செய்யப்பட்ட அதிகபட்ச 'சேவ்ஸ்' என்ற புதிய உலக சாதனையை அவர் படைத்துள்ளார்.

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
FERRAN TORRES
LAMINE YAMAL
ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026
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