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ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை: 96 ஆண்டுகால 'கிளீன் ஷீட்' சாதனையைத் தகர்த்து ஸ்பெயின் வரலாற்று சாதனை

யூரோ சாம்பியனாக இருக்கும்போதே அதிக முறை உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்ற இரண்டாவது அணி என்ற பெருமையை ஸ்பெயின் பெற்றுள்ளது.

ஸ்பெயின் அணி
ஸ்பெயின் அணி (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 15, 2026 at 11:05 AM IST

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ஹைதராபாத்: ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை வரலாற்றில், ஒரே ஒரு தொடரில் அதிக போட்டிகளில் எதிரணியை கோலடிக்க விடாமல் தடுத்த (Most Clean Sheets) வரலாற்றுச் சாதனையை ஸ்பெயின் அணி படைத்துள்ளது.

அமெரிக்கா, கனடா மற்றும் மெக்சிகோவில் நடைபெற்று வரும் ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்று நடைபெற்ற அரையிறுதி ஆட்டத்தில் முன்னாள் சாம்பியன்களான பிரான்ஸ் மற்றும் ஸ்பெயின் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இதில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஸ்பெயின் 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் பிரான்ஸை வீழ்த்தி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியது.

குறிப்பாக, நடப்பு உலகக் கோப்பைத் தொடரில் அதிக கோல்களை அடித்து வலுவான அணியாக வலம் வந்த பிரான்ஸ் அணியை, ஸ்பெயின் அணியின் டிஃபென்ஸ் ஒரு கோல் கூட அடிக்க விடாமல் தடுத்து நிறுத்தினர். அதிலும் இந்த உலகக் கோப்பை தொடரில் அதிக கோல்களை அடித்து கோல்டன் பூட் ரேஸில் முதலிடத்தில் இருக்கும் கிலியன் எம்பாப்பேயால் கூட இந்த போட்டியில் எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியவில்லை.

வரலாற்று சாதனை

இதன் மூலம் 96 ஆண்டுகால ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் இதுவரை எந்தவொரு அணியும் செய்யாத புதிய உலக சாதனையை ஸ்பெயின் படைத்துள்ளது. இந்தத் தொடரில் இதுவரை 7 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள ஸ்பெயின் அணி, ஒவ்வொரு போட்டியிலும் எதிரணியை ஒரு கோல் கூட அடிக்கவிடாமல் (Most Clean Sheets) தடுத்துள்ளது. இதன் மூலம் உலகக் கோப்பை தொடரில் அதிக போட்டிகளில் எதிரணியை கோலடிக்க விடாமல் தடுத்த அணி என்ற சாதனையையும் படைத்துள்ளது.

இதற்கு முன்பு நெதர்லாந்து (1974), இத்தாலி (1990), பிரேசில் (1994), பிரான்ஸ் (1998) மற்றும் ஸ்பெயின் (2010) ஆகிய அணிகள் தலா 5 போட்டிகளில் எதிரணியை கோலடிக்க விடாமல் தடுத்ததே இதுநாள் வரையிலும் சாதனையாக இருந்தது. இந்நிலையில், ஸ்பெயின் அணி இந்த உலகக் கோப்பை தொடரில் அந்த சாதனையை முறியடித்துள்ளதுடன், புதிய உலகச் சாதனையையும் நிகழ்த்தியுள்ளது.

அணிதொடர்கிளீன் ஷீட்கள்கோல்கீப்பர்கள்
ஸ்பெயின்20266உனாய் சிமோன்
நெதர்லாந்து 19745ஜான் ஜோங்ப்ளோட்
இத்தாலி19905வால்டர் ஜெங்கா
பிரேசில் 19945கிளாடியோ டஃபாரல்
பிரான்ஸ்19985ஃபேபியன் பார்தேஸ்
ஸ்பெயின்20105இகர் காஸில்லாஸ்

இரட்டை சாதனை

இதுதவிர, தற்போது யூரோ சாம்பியனாக இருக்கும் ஸ்பெயின் அணி, உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றதன் மூலம் மற்றொரு அரிய சாதனையையும் நிகழ்த்தியுள்ளது. யூரோ சாம்பியனாக இருக்கும்போதே அதிக உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்ற இரண்டாவது அணி என்ற பெருமையை ஸ்பெயின் பெற்றுள்ளது. இதற்கு முன்பு கடந்த 2008ஆம் ஆண்டு யூரோ கோப்பையை வென்று, 2010 உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டிக்கு ஸ்பெயின் தகுதி பெற்றிருந்தது .

கடந்த 26 ஆண்டுகளில் இந்த சாதனையைச் செய்யும் முதல் அணி ஸ்பெயின் ஆகும். இதற்கு முன்பு மேற்கு ஜெர்மனி அணி மட்டுமே முறையே 1972 மற்றும் 1980 ஆம் ஆண்டுகளில் யூரோ சாம்பியன்களாக இருந்தபோது, 1974 மற்றும் 1982 ஆம் ஆண்டு ஃபீஃபா உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டிகளுக்குத் தகுதி பெற்று இந்த சாதனையைச் செய்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதர சாதனைகள்

  • உலகக் கோப்பை நாக்-அவுட் சுற்றுகளில், 1986 அரையிறுதிக்குக் (0-2) பிறகு பிரான்ஸ் அணி சந்தித்த மிகப்பெரிய நாக்-அவுட் தோல்வி இதுவாகும்.
  • உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் அதிக பெனால்டி கோல்கள் (17 கோல்கள்) அடித்த நாடாக ஸ்பெயின் புதிய சாதனை படைத்துள்ளது. இதன் மூலம் இங்கிலாந்து மற்றும் பிரான்ஸ் (16 கோல்கள்) அணிகளின் சாதனை முறியடிக்கப்பட்டுள்ளது.
  • பிரான்ஸ் அணியின் நட்சத்திர வீரர் கிலியன் எம்பாப்பே, தனது கடைசி 9 உலகக் கோப்பை போட்டிகளில் முதல் முறையாக இந்த ஆட்டத்தில் இலக்கை நோக்கி ஒரு ஷாட் கூட அடிக்க முடியாமல் (Shots on Target) தடுமாறியுள்ளார்.

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இறுதிப் போட்டி

இதனையடுத்து இன்று நடைபெறும் மற்றொரு விறுவிறுப்பான அரையிறுதி ஆட்டத்தில், நடப்பு சாம்பியன் அர்ஜென்டினா அணியை எதிர்த்து இங்கிலாந்து அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. இந்தப்போட்டியில் வெற்றிபெறும் அணி, வருகிற ஜூலை 20ஆம் தேதி நியூ ஜெர்சி மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ள உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் ஸ்பெயின் அணியை எதிர்கொள்ளும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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FIFA WORLD CUP 2026
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