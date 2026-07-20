ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026: நடப்பு சாம்பியன் அர்ஜென்டினாவை வீழ்த்தி வரலாறு படைத்தது ஸ்பெயின்!
ஒரே நேரத்தில் ஆடவர் மற்றும் மகளிர் பிரிவில் உலகக் கோப்பையைத் தன் வசம் வைத்துள்ள முதல் நாடு என்ற வரலாற்றுப் பெருமையையும் ஸ்பெயின் பெற்றுள்ளது.
Published : July 20, 2026 at 6:45 AM IST
ஹைதராபாத்: ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை இறுதிப்போட்டியில், பலம் வாய்ந்த அர்ஜென்டினாவை வீழ்த்தி ஸ்பெயின் அணி சாம்பியன் பட்டம் வென்று வரலாறு படைத்துள்ளது.
கால்பந்து உலகின் மிக உயரிய திருவிழாவான 2026 ஃபிஃபா உலகக் கோப்பைத் தொடர் கோலாகலமாக நிறைவடைந்துள்ளது. நியூஜெர்சியில் உள்ள புகழ்பெற்ற மெட்லைஃப் மைதானத்தில் நடைபெற்ற மாபெரும் இறுதிப்போட்டியில், நடப்பு சாம்பியனான அர்ஜென்டினாவும், முன்னாள் சாம்பியனான ஸ்பெயினும் நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இப்போட்டியின் தொடக்கம் முதலே இரு அணிகளும் ஆதிக்கம் செலுத்தியதுடன், எதிரணியின் கோலடிக்கும் முயற்சிகளையும் முறியடித்தன.
இதன் காரணமாக, ஆட்டத்தின் முதல் பாதியின் முடிவில் எந்த அணியாலும் கோல் அடிக்க முடியவில்லை. தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் இரு அணிகளின் டிஃபென்ஸும் மிக வலுவாக இருந்ததால், வழக்கமான 90 நிமிட முடிவில் இரு அணிகளும் கோல் எதுவும் அடிக்காமல் சமநிலை வகித்தன. இதனால் ஆட்டம் கூடுதல் நேரத்திற்கு நகர்ந்ததுடன், சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லப்போவது யார் என்ற சுவாரசியமும் ரசிகர்களிடையே அதிகரித்தது.
Spain have added another star above their crest 🌟#FIFAWorldCup pic.twitter.com/sFvm9NE2Lz— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
கூடுதல் நேரத்தில் ஆக்ரோஷமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய அர்ஜென்டினா அணி கோலடிக்கப் பல முயற்சிகளை மேற்கொண்டது. இருப்பினும், ஆட்டத்தின் 90+3ஆவது நிமிடத்தில் அர்ஜென்டினா அணியின் முன்னணி மிட்பீல்டர் என்சோ பெர்னாண்டஸ், ஸ்பெயின் வீரர் பாவ் குபார்சி மீது ஆக்ரோஷமாக மோதியதை அடுத்து, இரண்டாவது மஞ்சள் அட்டையுடன் சிவப்பு அட்டை பெற்று ஆட்டத்திலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டார்.
இதனால், கடைசி 30 நிமிடங்கள் 10 வீரர்களுடன் மட்டுமே விளையாட வேண்டிய கட்டாயத்திற்குத் தள்ளப்பட்ட அர்ஜென்டினா அணியால், ஸ்பெயினின் பலமான டிஃபென்ஸை மீறி கோல் அடிக்க முடியவில்லை. அதேசமயம், ஆட்டத்தின் கூடுதல் நேரமான 106ஆவது நிமிடத்தில், ஸ்பெயின் அணியின் மாற்று ஆட்டக்காரர் பெர்ரான் டோரஸ் ஒரு அபாரமான கோலை அடித்து அணியை முன்னிலைப்படுத்தினார். இந்த ஒரே ஒரு வரலாற்று கோல் ஸ்பெயின் அணியின் உலகக் கோப்பை கனவை நனவாக்கியது.
Andrés Iniesta in 2010. Ferran Torres in 2026.— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
Two golden Spain moments in the #FIFAWorldCup Final ⌚️ pic.twitter.com/mMsVI0Y6EI
இதன் மூலம், கூடுதல் நேர முடிவில் ஸ்பெயின் அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் அர்ஜென்டினாவை வீழ்த்தி, த்ரில் வெற்றியுடன் உலகக் கோப்பையைக்கைப்பற்றி சாதனை படைத்தது. மேலும் 2010ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு ஸ்பெயின் அணி வெல்லும் 2ஆவது உலகக் கோப்பை இதுவாகும். அண்மையில் 2024 யூரோ கோப்பையை வென்ற கையோடு, தற்போது 2026 உலகக் கோப்பையையும் கைப்பற்றி கால்பந்து உலகின் அசைக்க முடியாத சக்தியாக ஸ்பெயின் உருவெடுத்துள்ளது.
Shining bright ✨#FIFAWorldCup pic.twitter.com/AsY4wkN7rJ— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
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அத்துடன், ஒரே நேரத்தில் ஆடவர் மற்றும் மகளிர் பிரிவில் உலகக் கோப்பையைத் தன் வசம் வைத்துள்ள முதல் நாடு என்ற வரலாற்றுப் பெருமையையும் ஸ்பெயின் பெற்றுள்ளது. மறுபக்கம், நடப்பு சாம்பியனான அர்ஜென்டினா அணி இந்தத் தோல்வியால் பெரும் ஏமாற்றமடைந்தது. அதிலும் குறிப்பாக, 39 வயதான நட்சத்திர வீரர் லியோனல் மெஸ்ஸியின் கடைசி உலகக் கோப்பைத் தொடர் ஏமாற்றத்துடன் முடிவடைந்தது கால்பந்து ரசிகர்களைப் பெரும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.