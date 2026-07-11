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ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026: பெல்ஜியத்தை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்குள் நுழைந்தது ஸ்பெயின்!

இதனையடுத்து ஜூலை 14ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கும் ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை அரையிறுதி ஆட்டத்தில் ஸ்பெயின் அணி, வலிமை வாய்ந்த ஃபிரான்ஸ் அணிக்கு எதிராக பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.

பெல்ஜியத்தை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்குள் நுழைந்தது ஸ்பெயின்
பெல்ஜியத்தை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்குள் நுழைந்தது ஸ்பெயின் (AAP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 11, 2026 at 9:22 AM IST

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ஹைதராபாத்: ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 கால்பந்து தொடரின் காலிறுதிப் போட்டியில், பலம் வாய்ந்த பெல்ஜியம் அணியை 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி ஸ்பெயின் அணி அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளது.

ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடர் 2026 தற்போது இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. மொத்தம் 48 அணிகள் பங்கேற்ற இந்தத் தொடரில், லீக் மற்றும் நாக்-அவுட் சுற்றுகளின் முடிவில் 40 அணிகள் வெளியேறியுள்ளன. இதனையடுத்து, தற்சமயம் காலிறுதிச் சுற்று போட்டிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் இன்று நடைபெற்ற விறுவிறுப்பான காலிறுதி ஆட்டத்தில் பெல்ஜியம் மற்றும் ஸ்பெயின் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின.

டல்லாஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில், தொடக்கம் முதலே இரு அணிகளும் கோல் அடிக்கத் தீவிரமாகப் போராடின. இதில் ஆட்டத்தின் 30ஆவது நிமிடத்தில் ஸ்பெயின் அணியின் நட்சத்திர வீரர் ஃபேபியன் ரூயிஸ் முதல் கோல் அடித்து, தனது அணியை முன்னிலைப்படுத்தினார். இதற்குப் பதிலடி கொடுக்கும் வகையில், ஆட்டத்தின் 41ஆவது நிமிடத்தில் பெல்ஜியத்தின் சார்லஸ் டி கெட்டேலேரே கோல் அடித்தார்.

இதன் மூலம் நடப்பு உலகக் கோப்பைத் தொடரில் ஸ்பெயின் அணிக்கு எதிராகக் கோல் அடித்த முதல் வீரர் என்ற பெருமையையும் அவர் பெற்றார். மேற்கொண்டு, முதல் பாதி ஆட்ட நேர முடிவில் 1-1 என்ற கணக்கில் இரு அணிகளும் சமநிலையில் இருந்தன. தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதியில் இரு அணிகளும் கோல் அடிக்க எடுத்த முயற்சிகள், எதிரணியின் வலுவான டிஃபென்ஸால் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டன.

இதனால் இந்தப் போட்டி சமனில் முடிந்து கூடுதல் நேரத்திற்குச் செல்லும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், போட்டியின் 88ஆவது நிமிடத்தில் மாற்று வீரராகக் களமிறங்கிய ஸ்பெயினின் மிகேல் மெரினோ கோலடித்து அசத்தி, அணியை முன்னிலைப்படுத்தினார். மறுபக்கம், இறுதிவரை போராடிய நிலையிலும் பெல்ஜியம் அணியால் ஸ்பெயின் அணியின் டிஃபென்ஸைத் தகர்த்து எந்தவொரு கோலையும் அடிக்க முடியவில்லை.

இதன் மூலம் ஆட்ட நேர முடிவில் ஸ்பெயின் அணி 2-1 என்ற கணக்கில் பெல்ஜியம் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், அரையிறுதிக்கும் முன்னேறியுள்ளது. மறுபக்கம், கோப்பையை வெல்லும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட பெல்ஜியம் அணி, இந்த அதிர்ச்சித் தோல்வி காரணமாக நடப்பு உலகக் கோப்பைத் தொடரின் காலிறுதிச் சுற்றுடன் வெளியேறி ஏமாற்றமளித்துள்ளது.

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இதனையடுத்து, ஜூலை 15ஆம் தேதி நடைபெறவிருக்கும் ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை அரையிறுதி ஆட்டத்தில் ஸ்பெயின் அணி, வலிமை வாய்ந்த பிரான்ஸ் அணிக்கு எதிராகப் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்தப் போட்டி ஆர்லிங்டனில் உள்ள டல்லாஸ் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இரு பலம் வாய்ந்த அணிகள் நேருக்கு நேர் மோதவுள்ளதால், எந்த அணி வெற்றி பெற்று சாதனை படைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.

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FIFA WORLD CUP 2026
BELGIUM VS SPAIN
SPAIN VS BELGIUM WORLD CUP 2026
ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026
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