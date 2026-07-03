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ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026: ஸ்பெயின், போர்ச்சுகல் அணிகள் அபார வெற்றி; அடுத்த சுற்றில் நேருக்கு நேர் மோதல்!

ரவுண்ட் ஆஃப் 16 சுற்றில் ஸ்பெயின் மற்றும் போர்ச்சுகல் அணிகள் நேருக்கு நேர் மோதவுள்ளதால், இந்த உலகக் கோப்பை போட்டியானது தற்போதே உலக அளவில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ
கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 3, 2026 at 9:56 AM IST

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ஹைதராபத்: ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தொடரின் 'ரவுண்ட் ஆஃப் 32' நாக்-அவுட் சுற்றில் ஸ்பெயின் மற்றும் போர்ச்சுகல் அணிகள் தங்களது ஆட்டங்களில் வெற்றி பெற்று அடுத்த சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றுள்ளன.

அமெரிக்கா, மெக்சிகோ மற்றும் கனடா ஆகிய நாடுகளில் ஃபிஃபா கால்பந்து உலகக் கோப்பைத் தொடர் 2026 விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதன் குரூப் சுற்று போட்டிகள் நிறைவடைந்த நிலையில், நாக்-அவுட் சுற்றான 'ரவுண்ட் ஆஃப் 32' ஆட்டங்கள் தற்சமயம் நடந்து வருகின்றன. இதில் நேற்று நடைபெற்ற விறுவிறுப்பான ஆட்டம் ஒன்றில், ஸ்பெயின் மற்றும் ஆஸ்திரியா அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின.

ஆதிக்கம் செலுத்தும் ஸ்பெயின்

அமெரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில், ஆஸ்திரிய அணி தொடக்கம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த முயன்றது. எனினும், ஆட்டத்தின் 36ஆவது நிமிடத்தில் ஸ்பெயின் அணியின் மைக்கேல் ஓயார்சாபால் முதல் கோலை பதிவு செய்து அணிக்கு முன்னிலை தந்தார். இதன் மூலம் முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் ஸ்பெயின் அணி 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை வகித்தது.

தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் அதிரடியைத் தொடர்ந்த ஸ்பெயின் அணிக்கு, 66ஆவது நிமிடத்தில் பெட்ரோ போர்ரோவும், 89ஆவது நிமிடத்தில் மீண்டும் மைக்கேல் ஓயார்சாபாலும் கோலடித்து அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தனர். மறுபுறம், இறுதிவரை போராடிய ஆஸ்திரிய அணியால் ஸ்பெயின் அணியின் டிஃபென்ஸைத் தாண்டி எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியாமல் ஏமாற்றமளித்தது.

இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் ஸ்பெயின் அணி 3-0 என்ற கோல் கணக்கில் ஆஸ்திரிய அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது. இந்த வெற்றியின் மூலம், நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரின் காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றான 'ரவுண்ட் ஆஃப் 16' சுற்றுக்கு முன்னேறி ஸ்பெயின் அணி சாதனை படைத்துள்ளது.

குரோஷியாவை வீழ்த்திய போர்ச்சுகல்

இன்று நடைபெற்ற மற்றொரு பரபரப்பான ஆட்டத்தில் போர்ச்சுகல் அணி, குரோஷியா அணியை எதிர்கொண்டது. கனடாவின் டொராண்டோ மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில், ஆரம்பம் முதலே இரு அணி வீரர்களும் கோலடிக்கும் முயற்சியில் தீவிரமாக இறங்கினர். இருப்பினும், இரு அணியின் டிஃபென்ஸும் வலிமையாக இருந்ததால், முதல் பாதியில் எந்த அணியாலும் கோல் பதிவு செய்ய முடியவில்லை.

அதன்பின் நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில், குரோஷியா அணியின் இவான் பெரிசிச் 53ஆவது நிமிடத்தில் முதல் கோலடித்து அணியை முன்னிலைப்படுத்தினார். அதன்பின் பலமான கம்பேக்கை கொடுத்த போர்ச்சுகல் அணிக்கு 68ஆவது நிமிடத்தில் பெனால்டி வாய்ப்பு கிடைத்தது. அந்த வாய்ப்பைச் சரியாகப் பயன்படுத்திய நட்சத்திர வீரர் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ கோல் அடித்து ஆட்டத்தைச் சமன் செய்தார்.

தொடர்ந்து ஆட்டத்தின் கூடுதல் நேரமான 90+4ஆவது நிமிடத்தில், கோன்சாலோ ராமோஸ் போர்ச்சுகல் அணிக்காக இரண்டாவது கோலைப் பதிவு செய்து வெற்றியை உறுதி செய்தார். இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் போர்ச்சுகல் அணி 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் குரோஷியா அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் போர்ச்சுகல் அணி காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றான 'ரவுண்ட் ஆஃப் 16' சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.

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இந்த வெற்றிகளின் மூலம் உலகக் கோப்பையின் காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றான 'ரவுண்ட் ஆஃப் 16' போட்டிக்குச் ஸ்பெயின் மற்றும் போர்ச்சுகல் அணிகள் தகுதி பெற்றுள்ளன. ஐபீரிய தீபகற்பத்தின் (Iberian Peninsula) அண்டை நாடுகளான ஸ்பெயின் மற்றும் போர்ச்சுகல் அணிகள் அடுத்ததாக நேருக்கு நேர் மோதவுள்ளதால், இந்த உலகக் கோப்பை போட்டியானது தற்போதே உலக அளவில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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