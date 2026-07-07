ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026: காலிறுதியில் நேருக்கு நேர் மோதும் ஸ்பெயின், பெல்ஜியம் அணிகள்
எதிர்வரும் ஜூலை 11ஆம் தேதி கலிபோர்னியாவின் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெறும் காலிறுதி ஆட்டத்தில் ஸ்பெயின் மற்றும் பெல்ஜியம் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
Published : July 7, 2026 at 9:53 AM IST
ஹைதராபாத்: நடப்பு ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரின் ரவுண்ட் ஆஃப்16 சுற்றில் அபார வெற்றி பெற்ற ஸ்பெயின் மற்றும் பெல்ஜியம் அணிகள், காலிறுதிச் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றுள்ளன.
ஃபிஃபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை 2026 தொடரின் நடப்பு சீசன் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்று நடைபெற்ற காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்று ஆட்டத்தில் போர்ச்சுகல் மற்றும் ஸ்பெயின் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. டெக்சாஸின் டல்லாஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில், தொடக்கம் முதலே இரு அணிகளும் கோல் அடிக்கக் கடுமையான போராட்டத்தை வெளிப்படுத்தின.
போர்ச்சுகல் ஏமாற்றம்
இருப்பினும், இரு அணிகளின் டிஃபென்ஸும் வலுவாக இருந்ததால், நிர்ணயிக்கப்பட்ட 90 நிமிடங்கள் வரை எந்தவொரு கோலும் அடிக்கப்படவில்லை. பின்னர், ஆட்டத்தின் கூடுதல் நேரமான 90+1 நிமிடத்தில், ஸ்பெயின் அணியின் மிகைல் மெரினோ கோல் அடித்து போர்ச்சுகல் அணிக்கு அதிர்ச்சி அளித்தார். அதன் பின் எஞ்சிய சில நிமிடங்களில் போர்ச்சுகல் அணி கோல் அடிக்க எடுத்த முயற்சிகள் அனைத்தையும் ஸ்பெயின் அணியினர் முறியடித்தனர்.
A late winner to secure a spot in the quarter-finals! 🇪🇸#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 6, 2026
இதனால் இறுதிவரை போராடியும் போர்ச்சுகல் அணியால் கோல் எதையும் அடிக்க முடியவில்லை. இறுதியில், ஸ்பெயின் அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் போர்ச்சுகலை வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு கம்பீரமாக முன்னேறியது. இந்தத் தோல்வியின் மூலம் போர்ச்சுகல் அணியின் உலகக் கோப்பை கனவு தகர்ந்ததுடன், நட்சத்திர வீரர் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவின் உலகக் கோப்பை பயணமும் கண்ணீருடன் முடிவுக்கு வந்தது
பெல்ஜியம் அபார வெற்றி
இன்று நடைபெற்ற மற்றொரு ஆட்டத்தில் பெல்ஜியம் மற்றும் அமெரிக்க அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. சியாட்டில் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இப்போட்டியின் தொடக்கத்திலேயே பெல்ஜியம் அணி தனது ஆதிக்கத்தை செலுத்தத் தொடங்கியது. ஆட்டத்தின் 9ஆவது நிமிடத்தில் பெல்ஜியத்தின் இளம் நட்சத்திர வீரர் சார்லஸ் டி கெட்டேலேரே முதல் கோலை அடித்து அணியை முன்னிலைப்படுத்தினார்.
Belgium's ticket to the Quarter-finals has been punched 🎟️#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 7, 2026
தொடர்ந்து பதிலடி கொடுக்க முயன்ற அமெரிக்க அணிக்கு, 31ஆவது நிமிடத்தில் மாலிக் டில்மேன் கோல் அடித்து உதவ, ஆட்டம் 1-1 என்ற கணக்கில் சமநிலையை எட்டியது. இருப்பினும், ஆட்டத்தின் 33ஆவது நிமிடத்திலேயே சார்லஸ் டி கெட்டேலேரே மீண்டும் ஒரு கோலை பதிவு செய்தார். இதன் மூலம் முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் பெல்ஜியம் அணி 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் முன்னிலை வகித்தது.
காலிறுதியில் மோதும் பெல்ஜியம் - ஸ்பெயின்
தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது பாதியிலும் பெல்ஜியத்தின் அதிரடி ஆதிக்கம் தொடர்ந்தது. ஆட்டத்தின் 57-ஆவது நிமிடத்தில் ஹான்ஸ் வனகென் ஒரு கோல் அடித்து அணியின் வெற்றியை மேலும் வலுப்படுத்தினார். இறுதியாக, ஆட்டத்தின் கூடுதல் நேரமான 90+3, நட்சத்திர வீரர் ரொமேலு லுகாகு தனது பங்கிற்கு ஒரு கோல் அடிக்க, பெல்ஜியம் 4-1 என்ற கோல் கணக்கில் அமெரிக்காவை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.
🇧🇪 Belgium have qualified for the Quarter-finals!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 7, 2026
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இந்த அதிர்ச்சித் தோல்வியின் மூலம், நடப்பு உலகக் கோப்பைத் தொடரை கூட்டாக நடத்தும் வட அமெரிக்க நாடுகளான அமெரிக்கா, கனடா மற்றும் மெக்சிகோ ஆகிய மூன்று நாடுகளுமே தொடரிலிருந்து அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியேறியுள்ளன. இதனையடுத்து, எதிர்வரும் ஜூலை 11ஆம் தேதி கலிபோர்னியாவின் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ள காலிறுதி ஆட்டத்தில் ஸ்பெயின் மற்றும் பெல்ஜியம் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.