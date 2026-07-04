ETV Bharat / sports

ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026: இன்று தொடங்கும் ரவுண்ட் ஆஃப் 16; நாக்-அவுட் சுற்றின் முழு அட்டவணை

ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தொடரின் ரவுண்ட் ஆஃப் 16 சுற்றின் முதல் ஆட்டத்தில் கனடா மற்றும் மொராக்கோ அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றன.

ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026
ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 4, 2026 at 4:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: கொலம்பியா மற்றும் கானா அணிகளுக்கு இடையிலான ஆட்டத்துடன் ரவுண்ட் ஆஃப் 32 முடிவுக்கு வந்த நிலையில், ஃபிஃபா உலகக் கோப்பையின் ரவுண்ட் ஆஃப் 16 போட்டிகள் இன்று தொடங்குகின்றன.

உலகக் கால்பந்து ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில், ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. கொலம்பியா - கானா போட்டியுடன் ரவுண்ட் ஆஃப் 32 சுற்று நிறைவடைந்த நிலையில், 'ரவுண்ட் ஆஃப் 16' நாக்-அவுட் சுற்று ஆட்டங்கள் இன்று முதல் தொடங்குகின்றன. இதில் வெற்றி பெறும் அணிகள் நேரடியாகக் காலிறுதிக்கு முன்னேறும் என்பதால் ஆட்டங்கள் இப்போதே சூடுபிடித்துள்ளன.

அதேசமயம், ரவுண்ட் ஆஃப் 32 சுற்றில் கால்பந்து உலகின் ஜாம்பவான்களான ஜெர்மனி மற்றும் நெதர்லாந்து அணிகள் அதிர்ச்சித் தோல்வியடைந்து தொடரை விட்டு வெளியேறியுள்ளன. இதில் ஜெர்மனி அணி பராகுவேவிடமும் (பெனால்டி ஷூட் அவுட்டில் 4-3), நெதர்லாந்து அணி மொராக்கோவிடமும் (பெனால்டி ஷூட் அவுட்டில் 3-2) தோல்வியடைந்து அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பை இழந்தன.

வெளியேறிய அணிகள்

தென்னாப்பிரிக்கா, ஜப்பான், ஜெர்மனி, நெதர்லாந்து, ஐவரி கோஸ்ட், ஸ்வீடன், ஈக்வடார், காங்கோ குடியரசு (DR Congo), செனகல், போஸ்னியா மற்றும் ஹெர்சகோவினா, ஆஸ்திரியா, குரோஷியா, அல்ஜீரியா, கேப் வெர்டே, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் கானா.

அடுத்த சுற்றுக்கு தகுதி பெற்ற அணிகள்

கனடா, பிரேசில், பராகுவே, மொராக்கோ, நார்வே, பிரான்ஸ், மெக்சிகோ, இங்கிலாந்து, பெல்ஜியம், அமெரிக்கா, ஸ்பெயின், போர்ச்சுகல், சுவிட்சர்லாந்து, எகிப்து, அர்ஜென்டினா மற்றும் கொலம்பியா ஆகிய 16 அணிகள் அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளன.

ரவுண்ட் ஆஃப் 16 அட்டவணை

  • ஜூலை 4 (இரவு 10:30): கனடா vs மொராக்கோ
  • ஜூலை 5 (அதிகாலை 2:30): பராகுவே vs பிரான்ஸ்
  • ஜூலை 6 (அதிகாலை 1:30): பிரேசில் vs நார்வே
  • ஜூலை 6 (அதிகாலை 5:30): மெக்சிகோ vs இங்கிலாந்து
  • ஜூலை 7 (நள்ளிரவு 12:30): போர்ச்சுகல் vs ஸ்பெயின்
  • ஜூலை 7 (அதிகாலை 5:30): அமெரிக்கா vs பெல்ஜியம்
  • ஜூலை 7 (இரவு 9:30): அர்ஜென்டினா vs எகிப்து
  • ஜூலை 8 (அதிகாலை 1:30): சுவிட்சர்லாந்து vs கொலம்பியா

இதையும் படிக்கவும்

கோல்டன் பூட் பந்தயம்

உலகக் கோப்பை தொடரில் தொடரில் அதிக கோல்கள் அடிக்கும் வீரருக்கான கோல்டன் பூட் பந்தயத்தில் அர்ஜென்டினாவின் நட்சத்திர வீரர் லியோனல் மெஸ்ஸி 7 கோல்களுடன் தற்போது முதலிடத்தில் உள்ளார். அவரைத் தொடரின் பிரான்சின் கிலியன் எம்பாப்பே 6 கோல்களுடன் இரண்டாம் இடத்திலும், நார்வேயின் எர்லிங் ஹாலாண்ட் மற்றும் இங்கிலாந்தின் ஹாரி கேன் ஆகியோர் தலா 5 கோல்களுடன் அடுத்தடுத்த இடங்களிலும் உள்ளனர்.

  • லியோனல் மெஸ்ஸி (அர்ஜென்டினா) - 7 கோல்கள்
  • கிலியன் எம்பாப்பே (பிரான்ஸ்) - 6 கோல்கள்
  • எர்லிங் ஹாலாண்ட் (நார்வே) - 5 கோல்கள்
  • ஹாரி கேன் (இங்கிலாந்து) - 5 கோல்கள்
  • ஒஸ்மானே டெம்பேலே (பிரான்ஸ்) - 4 கோல்கள்

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
WORLD CUP 2026 SCHEDULE
FIFA WORLD CUP FIXTURES
ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026
FIFA 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.