ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026: பிரான்ஸை வீழ்த்தி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியது ஸ்பெயின்!
இந்த வெற்றியின் மூலம், கடந்த 2010ஆம் ஆண்டு உலகக் கோப்பை வெற்றிக்குப் பிறகு, ஸ்பெயின் அணி முதன்முறையாக உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டிக்குத் தகுதி பெற்றுள்ளது.
Published : July 15, 2026 at 9:20 AM IST
ஹைதராபாத்: ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரின் முதலாவது அரையிறுதிப் போட்டியில், பிரான்ஸ் அணியை 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி ஸ்பெயின் அணி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளது.
ஃபிஃபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் அமெரிக்காவின் டல்லாஸ் நகரில் இன்று நடைபெற்ற விறுவிறுப்பான அரையிறுதி ஆட்டத்தில், முன்னாள் சாம்பியன்களான ஸ்பெயின் மற்றும் பிரான்ஸ் அணிகள் நேருக்கு நேர் மோதின. இந்த போட்டியின் ஆரம்பம் முதலே ஆட்டத்தை தங்களது கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்த ஸ்பெயின் அணி, பிரான்ஸ் வீரர்களுக்கு கடுமையான அழுத்தத்தைக் கொடுத்தது.
அதன் பயனாக, போட்டியின் 22ஆவது நிமிடத்தில் ஸ்பெயின் அணிக்குக் கிடைத்த பெனால்டி வாய்ப்பைச் சரியாகப் பயன்படுத்திய மிக்கேல் ஓயர்சபால், அதனை கோலாக மாற்றி அணிக்கு முன்னிலை தந்தார். அதேசமயம், பிரான்ஸ் அணியின் கோலடிக்கும் முயற்சிகளையும் ஸ்பெயின் அணியின் டிஃபென்ஸ் மிகச் சிறப்பாகத் தடுத்து நிறுத்தியது. இதனால், முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் ஸ்பெயின் அணி 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை வகித்தது.
Spain are one step closer to glory 🇪🇸#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 14, 2026
இதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதியிலும் ஸ்பெயின் அணியின் ஆதிக்கம் தொடர்ந்தது. இதில் ஆட்டத்தின் 58ஆவது நிமிடத்தில் ஸ்பெயின் அணியின் நட்சத்திர வீரர் பெட்ரோ போரோ ஒரு அருமையான கோல் அடிக்க, ஸ்பெயின் அணி 2-0 என வலுவான முன்னிலையைப் பெற்றது. அதேசமயம், பிரான்ஸ் அணி கோல் அடிக்க எடுத்த அனைத்து முயற்சிகளையும் ஸ்பெயினின் தற்காப்பு அரண் தவிடுபொடியாக்கியது.
குறிப்பாக, பிரான்ஸ் அணியின் முன்னணி நட்சத்திர வீரர்களான கிலியன் எம்பாப்பே மற்றும் உஸ்மானே டெம்பேலே ஆகியோர் கோலடிக்க இறுதிவரை கடுமையாகப் போராடிய நிலையிலும், பிரான்ஸ் அணியால் எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியவில்லை. இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் ஸ்பெயின் அணி 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் பிரான்ஸ் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது
🇪🇸 Spain have qualified for the Final!#FIFAWorldCup pic.twitter.com/1RUndt34uf— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 14, 2026
இதன் மூலம், கடந்த 2010ஆம் ஆண்டு உலகக் கோப்பை வெற்றிக்குப் பிறகு, ஸ்பெயின் அணி முதன்முறையாக உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டிக்குத் தகுதி பெற்றுள்ளது. மறுபுறம், தொடர்ச்சியாக மூன்றாவது முறையாக உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறும் பிரான்ஸ் அணியின் கனவு தகர்ந்தது. மேலும், முக்கிய சர்வதேச நாக் அவுட் போட்டிகளில் கிலியன் எம்பாப்பேவுக்கு எதிரான தனது தோல்வியறியாச் சாதனையை லமின் யமால் மீண்டும் நீட்டித்துள்ளார்.
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இதனையடுத்து இன்று நடைபெறும் மற்றொரு விறுவிறுப்பான அரையிறுதி ஆட்டத்தில், நடப்பு சாம்பியன் அர்ஜென்டினா அணியை எதிர்த்து இங்கிலாந்து அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. இந்தப்போட்டியில் வெற்றிபெறும் அணி, வருகிற ஜூலை 20ஆம் தேதி நியூ ஜெர்சி மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ள உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் ஸ்பெயின் அணியை எதிர்கொள்ளும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது