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பிரேசில் vs மொராக்கோ: காயத்தால் உலகக் கோப்பை முதல் போட்டியில் இருந்து விலகிய நெய்மர்

நெய்மர் இல்லாத நிலையில் அவருடைய இடத்தை வினிசியஸ் ஜூனியர் மற்றும் ரஃபின்ஹா உள்ளிட்ட இளம் வீரர்கள் பூர்த்தி செய்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

நெய்மர் ஜூனியர்
நெய்மர் ஜூனியர் (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 13, 2026 at 1:49 PM IST

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ஹைதராபாத்: மொராக்கோ அணிக்கு எதிரான உலகக் கோப்பை கால்பந்து லீக் போட்டியில், பிரேசில் அணியின் நட்சத்திர வீரர் நெய்மர் ஜூனியர் விளையாட மாட்டார் என்பது உறுதியாகியுள்ளது.

ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில், 2026 ஃபீஃபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடர் கோலாகலமாகத் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நாளைய தினம் நடைபெறவிருக்கும் குரூப் சி பிரிவிற்கான லீக் போட்டியில், பலம் வாய்ந்த பிரேசில் மற்றும் மொராக்கோ அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இப்போட்டி, நியூஜெர்சியில் உள்ள மெட்லைஃப் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

இரு பெரும் பலம் வாய்ந்த அணிகள் நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளதால், இப்போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது. இந்த நிலையில்தான், போட்டி தொடங்குவதற்கு முன்பே பிரேசில் ரசிகர்களுக்குப் பேரதிர்ச்சியைத் தரும் செய்தி ஒன்று வெளியாகியுள்ளது.

பிரேசில் அணியின் நட்சத்திர வீரரான நெய்மர் ஜூனியர், காயம் (Calf Injury) காரணமாக மொராக்கோவுக்கு எதிரான உலகக் கோப்பை லீக் போட்டியில் இருந்து அதிகாரப்பூர்வமாக விலகியுள்ளார். இந்த உலகக் கோப்பைத் தொடரே தனது சர்வதேச கால்பந்து வாழ்க்கையின் கடைசித் தொடர் என்று நெய்மர் ஏற்கனவே அறிவித்திருந்த நிலையில், முதல் போட்டியிலேயே அவர் விளையாட முடியாமல் போனது அவரது ரசிகர்களைப் பெரும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

முன்னதாக, கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு உருகுவே அணிக்கு எதிரான போட்டியின்போது, நெய்மருக்கு ஏற்பட்ட கடுமையான முழங்கால் காயம் மற்றும் அதனைத் தொடர்ந்த அறுவை சிகிச்சைகள் காரணமாக, அவரால் எந்தவொரு சர்வதேசப் போட்டியிலும் விளையாட முடியாமல் போனது. இதன் காரணமாக, கிட்டத்தட்ட 2.5 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தற்போதுதான் அவர் பிரேசில் தேசிய அணிக்கு மீண்டும் கம்பேக் கொடுத்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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மொராக்கோ அணிக்கு எதிரான போட்டியில் நெய்மர் இல்லாதது பிரேசில் அணிக்குப் பின்னடைவை ஏற்படுத்தினாலும், அவர் கூடிய விரைவில் முழுமையாகக் குணமடைந்து பயிற்சியில் இணைவார் என்று அந்த அணியின் பயிற்சியாளர் கார்லோ அன்செலோட்டி நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார். அதேசமயம், நெய்மர் இல்லாத நிலையில் அவருடைய இடத்தை வினிசியஸ் ஜூனியர் மற்றும் ரஃபின்ஹா உள்ளிட்ட இளம் வீரர்கள் பூர்த்தி செய்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

TAGGED:

BRAZIL VS MOROCCO
FIFA WORLD CUP 2026
NEYMAR JR INJURY
NEYMAR JR
FIFA 2026

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