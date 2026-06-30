ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026: பெனால்டி ஷூட்-அவுட்டில் நெதர்லாந்தை வீழ்த்தி மொராக்கோ அணி அபார வெற்றி!
ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரின் ரவுண்ட் ஆஃப் 16 சுற்றில் மொராக்கோ அணி, அடுத்ததாக தொடரை நடத்தும் நாடுகளில் ஒன்றான கனடா அணியை எதிர்கொள்ள உள்ளது.
Published : June 30, 2026 at 1:18 PM IST
ஹைதராபாத்: நெதர்லாந்து அணிக்கு எதிரான உலகக் கோப்பை நாக் அவுட் போட்டியில், மொராக்கோ அணி பெனால்டி ஷூட்-அவுட் முறையில் 3-2 என்ற கணக்கில் த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளது.
அமெரிக்கா, மெக்சிகோ மற்றும் கனடாவில் நடைபெற்று வரும் ஃபிஃபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை தொடரின் குரூப் சுற்று ஆட்டங்கள் முடிவடைந்து, ரவுண்ட் ஆஃப் 32 போட்டிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் இன்று மெக்சிகோவின் மான்டெர்ரி மைதானத்தில் நடைபெற்ற நாக் அவுட் போட்டியில் நெதர்லாந்து மற்றும் மொராக்கோ அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின.
பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில், இரு அணிகளும் தொடக்கத்தில் இருந்தே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி எதிரணியின் கோலடிக்கும் முயற்சிகளைத் தடுத்தன. இதன் காரணமாக முதல் பாதி முடிவில் இரு அணிகளும் கோல்கள் ஏதுமின்றி சமநிலையில் இருந்தன. தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தின் 72ஆவது நிமிடத்தில் நெதர்லாந்து வீரர் கோடி கக்போ கோலடித்துத் தன் அணியை முன்னிலைப்படுத்தினார்.
Morocco make their way into the Round of 16! 🇲🇦 #FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 30, 2026
அதேவேளையில், மொராக்கோ அணி இரண்டாம் பாதியின் இறுதி நிமிடம் வரை கோல் அடிக்க முடியாமல் தடுமாறியது. அதன்பின் ஆட்டத்தின் கூடுதல் நேரமான 90+1 ஆவது நிமிடத்தில் மொராக்கோ அணியின் இசா தியோப் கோலடிக்க, போட்டி 1-1 என்ற சமநிலையை எட்டியது. இதனால் ஆட்டம் கூடுதல் நேரத்திற்குச் சென்றது. கூடுதல் நேரத்திலும் இரு அணிகளாலும் கோல் அடிக்க முடியாததால், வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கப் பெனால்டி ஷூட்-அவுட் முறை கொண்டு வரப்பட்டது.
பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற பெனால்டி ஷூட்-அவுட்டில், நெதர்லாந்து தரப்பில் டென் கோப்மெய்னர்ஸ், வௌட் வெகோர்ஸ்ட் ஆகியோர் கோல் அடித்தனர். ஆனால், மறுபக்கம் மொராக்கோ அணியின் நட்சத்திர வீரர்களான சோஃபியான் ரஹிமி, கெம்ஸ்டைன் தால்பி மற்றும் இஸ்மாயில் சைபாரி ஆகியோர் கோலடித்து அசத்தினர். இதன் மூலம் மொராக்கோ அணி 3-2 என்ற கணக்கில் நெதர்லாந்து அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.
The summer of Saibari 🇲🇦#FIFAWorldCup pic.twitter.com/v9Mlo63eI6— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 30, 2026
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இந்த வெற்றியின் மூலம் மொராக்கோ அணி நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரின் காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்று (சுற்று 16) ஆட்டத்திற்குத் தகுதி பெற்று அசத்தியுள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து மொராக்கோ அணி, அடுத்ததாக உலகக் கோப்பையை நடத்தும் நாடுகளில் ஒன்றான கனடா அணியை எதிர்கொள்ள உள்ளது. மறுபக்கம், தோல்வியடைந்த நெதர்லாந்து அணி நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரிலிருந்து ஏமாற்றத்துடன் வெளியேறியது.