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விதியால் தீர்மானிக்கப்பட்டதா உலகக்கோப்பை இறுதிப் போட்டி? அன்று கைகளில் ஏந்திய குழந்தையுடன் மோதவிருக்கும் மெஸ்ஸி!

ஜூலை 19 அன்று நியூ ஜெர்சியில் நடைபெறும் ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில், நடப்பு சாம்பியன் அர்ஜென்டினாவும், முன்னாள் சாம்பியன் ஸ்பெயினும் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.

18 வருடங்களுக்கு முந்தைய யுனிசெஃப் புகைப்படம்
18 வருடங்களுக்கு முந்தைய யுனிசெஃப் புகைப்படம் (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 17, 2026 at 2:48 PM IST

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ஹைதராபாத்: 18 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு யுனிசெஃப் புகைப்படப்பிடிப்பில் மெஸ்ஸியின் கைகளில் குழந்தையாகத் தவழ்ந்த லாமின் யமால், தற்போது உலகக்கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் அவருக்கு எதிராகவே விளையாடவுள்ள நிகழ்வு ரசிகர்களை நெகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

சர்வதேச கால்பந்து ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில், வரும் ஜூலை 19ஆம் தேதி நியூ ஜெர்சியில் நடைபெறவுள்ள ஃபீஃபா உலகக்கோப்பை 2026 இறுதிப் போட்டியில், நடப்பு சாம்பியன் அர்ஜென்டினாவும் பலம் வாய்ந்த ஸ்பெயினும் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இப்போட்டியில் கால்பந்து உலகின் ஜாம்பவான் லியோனல் மெஸ்ஸியும், இளம் நட்சத்திரம் லாமின் யமாலும் முதன்முறையாக மைதானத்தில் நேருக்கு நேர் மோதவுள்ளனர்.

தற்போது இறுதிப் போட்டியில் எதிரெதிர் அணிகளாக மோதவிருக்கும் இந்த இரு வீரர்களுக்கும் இடையே, 18 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான ஒரு நெகிழ்ச்சியான வரலாற்றுத் தொடர்பு உள்ளது. அதனைச் சித்தரிக்கும் ஒரு புகைப்படமும் தற்போது இணையத்தில் காட்டுத்தீயாகப் பரவி வருகிறது. அது, கடந்த 2007ஆம் ஆண்டு பார்சிலோனாவைச் சேர்ந்த 'டயாரியோ ஸ்போர்ட்' நாளிதழ் மற்றும் யுனிசெஃப் (UNICEF) அமைப்பு இணைந்து ஏற்பாடு செய்த தொண்டு நிறுவனப் புகைப்படப் பிடிப்பின் போது, புகைப்படக் கலைஞர் ஜோன் மான்ஃபோர்ட் என்பவரால் எடுக்கப்பட்டதாகும்.

அப்போது 20 வயதான மெஸ்ஸி, பார்சிலோனாவின் வளர்ந்து வரும் நட்சத்திரமாகவும், அர்ஜென்டினா தேசிய அணியின் முக்கிய வீரராகவும் இருந்தார். அதில், மெஸ்ஸி ஒரு குழந்தையை சிறிய குளியல் தொட்டியில் கவனமாகப் பிடித்திருப்பதும், பின்னர் அவரைத் தன் கைகளில் ஏந்திப் போஸ் கொடுப்பதும் அந்தப் படங்களில் காட்டப்பட்டிருந்தன. அந்தப் புகைப்படங்களில் இருக்கும் குழந்தை, பின்னாளில் வளர்ந்து கால்பந்து உலகின் மிக பிரகாசமான நட்சத்திரங்களில் ஒன்றாக மாறும் என்று அந்த நேரத்தில் யாரும் கற்பனை கூட செய்திருக்க மாட்டார்கள்.

அப்போது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படத்தில் மெஸ்ஸியின் கையில் இருக்கும் குழந்தை வேறு யாருமல்ல, அது தற்போதைய ஸ்பெயின் அணியின் இளம் புயல் லாமின் யமால் தான் என்பதை யுனிசெஃப் தனது எக்ஸ் தளத்தில் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. அன்று மெஸ்ஸியைச் சந்தித்த அந்த குழந்தை, இன்று அவருடன் உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் மோதும் அளவிற்கு வளர்ந்திருப்பது கால்பந்து ரசிகர்களை நெகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

முன்னதாக நடைபெற்ற விறுவிறுப்பான அரையிறுதிப் போட்டியில், பிரான்ஸ் அணியை 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி ஸ்பெயின் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியது. இந்தத் தொடரில் விளையாடிய 7 போட்டிகளில், 6 போட்டிகளில் எதிரணிக்கு ஒரு கோல் கூட தராமல் (க்ளீன் ஷீட்) ஸ்பெயினின் டிஃபென்ஸ் மிரட்டியுள்ளது.மேலும் 2010ஆம் ஆண்டில் உலகக் கோப்பை வென்றதற்குப் பிறகு, ஸ்பெயின் இறுதிப் போட்டிக்குத் தகுதி பெறுவது இதுவே முதல்முறையாகும்.

அரையிறுதிப் போட்டியில், இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிராக அர்ஜென்டினா 2-1 என்ற கணக்கில் த்ரில் வெற்றி பெற்றது. இப்போட்டியில் கேப்டன் மெஸ்ஸி கோல் அடிக்கவில்லை என்றாலும், அர்ஜென்டினா அடித்த இரண்டு கோல்களுக்குமே அவரே அசிஸ்ட் செய்து அணியின் வெற்றிக்குத் தூணாக நின்றார். இதன் மூலம் அவர் தற்சமயம் கோல்டன் பூட் (Golden Boot) பந்தயத்திலும் முதலிடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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இதனால் நடப்பு சாம்பியனான அர்ஜென்டினா தனது பட்டத்தைத் தக்கவைத்துக் கொள்ளுமா அல்லது ஸ்பெயின் தனது இரண்டாவது உலகக்கோப்பையைக் கைப்பற்றுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ஒருபுறம் அதிகரித்துள்ள நிலையில், லியோனல் மெஸ்ஸி,. லாமின் யமால் ஆகியோரின் ஆட்டத்தைக் காணவும் ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
ARGENTINA VS SPAIN FINAL
MESSI VS YAMAL
மெஸ்ஸி VS யமால்
FIFA 2026

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