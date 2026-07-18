அன்று குழந்தை.. இன்று உலகக் கோப்பை எதிராளி.. யமாலுடனான வைரல் புகைப்படம் குறித்து மெஸ்ஸி நெகிழ்ச்சி!
அர்ஜென்டினாவின் நட்சத்திர வீரர் லியோனல் மெஸ்ஸி மற்றும் ஸ்பெயினின் இளம் அசாத்திய வீரர் லமின் யமால் ஆகியோரின் பழைய புகைப்படம் ஒன்று சமூக வலைதளங்களில் தீயாய் பரவி வருகிறது.
Published : July 18, 2026 at 10:25 PM IST
ஹைதராபாத்: ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னதாக, ஸ்பெயின் இளம் வீரர் லமின் யமால் குழந்தையாக இருந்தபோது அவருடன் எடுத்த வைரல் புகைப்படம் குறித்து நட்சத்திர வீரர் லியோனல் மெஸ்ஸி நெகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளார்.
ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரின் இறுதிப் போட்டியில், நடப்பு சாம்பியனான அர்ஜென்டினா அணியை எதிர்த்து முன்னாள் சாம்பியன் ஸ்பெயின் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. நியூயார்க் நியூ ஜெர்சியில் உள்ள மெட்லைஃப் மைதானத்தில் நடைபெறும் இப்போட்டி, இந்திய நேரப்படி நாளை நள்ளிரவு 12.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது. சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லப்போவது யார் என்ற பலப்பரீட்சையைக் காண உலகம் முழுவதும் உள்ள கால்பந்து ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்துக்கொண்டிருக்கின்றனர்.
Yes, those photos you’ve seen are real.— UNICEF (@UNICEF) July 16, 2026
More than 18 years ago, a baby named Lamine Yamal and his mom Sheila met Lionel Messi at a UNICEF fundraising photoshoot.
Today, their achievements on the pitch inspire millions. Off the pitch, both Messi and Lamine Yamal use their voices… pic.twitter.com/TSoUPDxia2
ஒருபுறம் போட்டி மீதான எதிர்பார்ப்பு விண்ணைத் தொட்டுள்ள நிலையில், மறுபுறம் அர்ஜென்டினாவின் நட்சத்திர வீரர் லியோனல் மெஸ்ஸி மற்றும் ஸ்பெயினின் இளம் வீரர் லமின் யமால் ஆகியோரின் பழைய புகைப்படம் ஒன்று சமூக வலைதளங்களில் தீயாய் பரவி வருகிறது. சுமார் 19 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு யுனிசெஃப் (UNICEF) தொண்டு நிறுவனத்திற்காக அந்த புகைப்படம் எடுக்கப்பட்டது. அதில் மெஸ்ஸி ஒரு குழந்தையை குளியல் தொட்டியில் வைத்து குளிப்பாட்டி இருப்பார்.
அப்போது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படத்தில் மெஸ்ஸியின் கைகளில் இருக்கும் குழந்தை வேறு யாருமல்ல, அது தற்போதைய ஸ்பெயின் அணியின் இளம் புயல் லமைன் யமால் தான் என்பதை யுனிசெஃப் (UNICEF) நிறுவனம் தனது எக்ஸ் தளத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. அன்று மெஸ்ஸியின் கைகளில் குழந்தையாகத் தவழ்ந்த யமால், இன்று அதே மெஸ்ஸியை உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் எதிர்த்து விளையாடும் அளவிற்கு வளர்ந்திருப்பது கால்பந்து ரசிகர்களை நெகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
❤️ Leo Messi: “That picture with Lamine… now we are facing each other in a final after a photo was taken of us when he was a baby, it's just insane!”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2026
“We'll try to put on a good match, but I hope he and his team don't put on a good one”. pic.twitter.com/zuTqH1Qx6o
தற்போது உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் இருவரும் நேருக்கு நேர் மோதவிருக்கும் சூழலில், இப்புகைப்படம் குறித்து அமெரிக்க கால்பந்து வீரர் டாம் பிராடியுடனான நேர்காணலில் மெஸ்ஸி தனது வியப்பைப் பகிர்ந்துள்ளார். அப்போது பேசிய அவர், "யமால் குழந்தையாக இருந்தபோது எடுத்த புகைப்படம் அது. இப்போது உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் நாங்கள் இருவரும் நேருக்கு நேர் மோதுகிறோம் என்பதை நினைத்துப் பார்க்கவே ஆச்சரியமாக, நம்ப முடியாத ஒன்றாக இருக்கிறது" என்று நெகிழ்ச்சியுடன் கூறியுள்ளார்.
தொடர்ந்து பேசிய மெஸ்ஸி, "லமின் யமால் உண்மையிலேயே ஒரு அற்புதமான வீரர். அவர் ஒரு வரலாற்றுச் சாதனை படைக்க வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. ஆனால், இந்த முறை உலகக் கோப்பையை அவர் வெல்வதைத் தடுக்க நாங்கள் எங்களால் இயன்றவரை போராடுவோம். எங்கள் அணியும் ஒரு சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தும்" என்று கூறியுள்ளார். இதனையடுத்து மெஸ்ஸியின் இந்தக் கருத்து தற்போது சமூக வலைதளங்களில் பெரும் பேசுபொருளாக மாறி வருகிறது.
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இப்போட்டியில் அர்ஜென்டினா வெற்றி பெற்றால், உலகக் கோப்பை கால்பந்து வரலாற்றில் தொடர்ந்து இரண்டு முறை கோப்பையை வென்ற முதல் கேப்டன் என்ற அசாத்திய சாதனையை மெஸ்ஸி படைப்பார். மறுபுறம் ஸ்பெயின் அணி வெற்றி பெற்றால், உலகக் கோப்பையை வெல்லும் இரண்டாவது மிக இளைய வீரர் என்ற பெருமையை யமால் பெறுவார். இதனால், இந்த இறுதிப் போட்டி உலகெங்கும் உள்ள கால்பந்து ரசிகர்களிடையே வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.