ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026: மூன்றாவது இடத்திற்கான ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து vs பிரான்ஸ் மோதல்!
சமபலம் வாய்ந்த இரு அணிகளில் வெண்கலப் பதக்கத்தை வெல்லப் போவது யார் என்ற ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் இப்போட்டி நடைபெறவுள்ளது.
Published : July 18, 2026 at 3:54 PM IST
ஹைதராபாத்: உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பை இழந்த இங்கிலாந்து மற்றும் பிரான்ஸ் அணிகள், இன்று (ஜூலை 18) நடைபெறவுள்ள 3ஆவது இடத்திற்கான ஆட்டத்தில் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
பிஃபா (FIFA) உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரின் நடப்பு சீசன் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. மொத்தம் 48 அணிகள் பங்கேற்ற இத்தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கு அர்ஜென்டினா மற்றும் ஸ்பெயின் அணிகள் முன்னேறியுள்ளன. அதன்படி, இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த இறுதிப்போட்டி நியூஜெர்சி மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இப்போட்டியில் எந்த அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே அதிகரித்துள்ளது.
அதேநேரம், அரையிறுதிச் சுற்றில் தோல்வியைத் தழுவிய பிரான்ஸ் மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகள் மூன்றாம் இடத்திற்கான போட்டியில் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இப்போட்டி இன்று நள்ளிரவு (இந்திய நேரப்படி ஜூலை 19, அதிகாலை 2:30 மணி) புளோரிடாவில் உள்ள மியாமி மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த ஆட்டத்தில் வென்று எந்த அணி மூன்றாம் இடத்தைப் பிடிக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.
பிரான்ஸ் அணி
நடப்பு உலகக் கோப்பைத் தொடரில் பிரான்ஸ் அணி அடுத்தடுத்து 6 வெற்றிகளைப் பதிவுசெய்து அரையிறுதிக்கு முன்னேறி அசத்தியது. ஆனால் அரையிறுதியில் அந்த அணியால் ஸ்பெயின் அணியின் டிஃபென்ஸைத் தாண்டி எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியாமல் தோல்வியைத் தழுவி கோப்பையை வெல்லும் வாய்ப்பை இழந்தது. அதிலும் குறிப்பாக அணியின் நட்சத்திர வீரர் எம்பாப்பே-வாலும் எந்தவொரு கோலையும் அடிக்க முடியவில்லை.
102 down, two to go.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/HJ04cPAQfm— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 17, 2026
நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரில் அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய கிலியன் எம்பாப்பே இதுவரை 8 கோல்களை பதிவுசெய்து அசத்தியுள்ளார். இருப்பினும் அசிஸ்ட்டுகள் அடிப்படையில் அர்ஜென்டினா அணியின் லியோனல் மெஸ்ஸி (8 கோல்கள்) முதலிடத்தில் உள்ளார். இதனால் இன்றைய ஆட்டத்தில் எம்பாப்பே மேலும் கோல்களை பதிவு செய்யும் பட்சத்தில், அவர் கோல்டன் பூட் பந்தயத்தில் முதலிடத்தைப் பிடிப்பார்.
இங்கிலாந்து அணி
மறுபக்கம், முன்னாள் சாம்பியனான இங்கிலாந்து அணியும் இந்த உலகக் கோப்பை தொடரில் தங்களின் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அரையிறுதிக்குள் நுழைந்தது. ஆனால் அரையிறுதி ஆட்டத்தில் அந்த அணி இறுதிவரை போராடிய நிலையிலும் 1–2 என்ற கோல் கணக்கில் அர்ஜென்டினா அணியிடம் வீழ்ந்து, கோப்பையை வெல்லும் கனவை இழந்தது.
குறிப்பாக, அணியின் நட்சத்திர வீரர்களான ஹாரி கேன் மற்றும் ஜூட் பெல்லிங்ஹாம் போன்றோரும் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு வருவது அணிக்கு பெரும் பலமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் இன்றைய ஆட்டத்தில் பிரான்சைச் சமாளித்து, மூன்றாம் இடத்தையாவது உறுதி செய்யும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்து வருகிறது.
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச போட்டிகளில் இவ்விரு அணிகளும் இதுவரை 32 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் 17 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று இங்கிலாந்து அணி வலுவான முன்னிலையில் உள்ளது. பிரான்ஸ் அணி 10 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளதுடன், 5 போட்டிகள் டிராவில் முடிந்துள்ளன. உலகக் கோப்பை வரலாற்றைப் பொறுத்தவரை இரு அணிகளும் 3 முறை மோதியுள்ளன.
இதில் 1966 மற்றும் 1982 ஆகிய ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற போட்டிகளில் இங்கிலாந்தும், கடந்த 2022 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் பிரான்ஸ் அணியும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. சமபலம் வாய்ந்த இரு அணிகளில் வெண்கலப் பதக்கத்தை வெல்லப் போவது யார் என்ற ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் இப்போட்டி நடைபெறவுள்ளது.
The penultimate match.#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 18, 2026
நேரலை விவரங்கள்
இந்திய கால்பந்து ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை யுனைட்8 ஸ்போர்ட்ஸ் (Unite8 Sports) தொலைக்காட்சியிலும், ஜீ5 (ZEE5) செயலியிலும் ரசிகர்கள் இத்தொடரைக் குறிப்பிட்ட சந்தா செலுத்தி நேரலையில் காணலாம் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது
அணிகளின் விவரம்
பிரான்ஸ் அணி
- கோல்கீப்பர்கள்: மைக் மைக்னன், ராபின் ரிஸ்ஸர், பிரைஸ் சம்பா
- டிஃபெண்டர்கள்: லூகாஸ் டிக்னே, மாலோ கஸ்டோ, லூகாஸ் ஹெர்னாண்டஸ், தியோ ஹெர்னாண்டஸ், இப்ராஹிமா கொனாடே, ஜூல்ஸ் கவுண்டே, மேக்சென்ஸ் லாக்ரோயிக்ஸ், வில்லியம் சலிபா, தயோட் உபமேகானோ
- மிட்ஃபீல்டர்கள்: என்'கோலோ காண்டே, மனு கோனே, அத்ரியன் ராபியோட், ஆரேலியன் சூவாமேனி, வாரன் ஜைர்-எமரி
- ஃபார்வர்ட்ஸ்: மேக்னஸ் அக்லியோச், பிராட்லி பார்கோலா, ரேயன் செர்கி, உஸ்மான் டெம்பேலே, டிசையர் டூ, ஜீன்-பிலிப் மாடெட்டா, கிலியன் எம்பாப்பே, மைக்கேல் ஆலிஸ், மார்கஸ் துரம்.
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இங்கிலாந்து
கோல்கீப்பர்கள்: ஜோர்டான் பிக்ஃபோர்ட், டீன் ஹென்டர்சன், ஜேம்ஸ் டிராஃபோர்ட்.
டிஃபெண்டர்கள்: எஸ்ரி கோன்சா, நிக்கோ ஓ'ரெய்லி, ஜான் ஸ்டோன்ஸ், மார்க் குயேஹி, டினோ லிவ்ராமெண்டோ, டான் பர்ன், ரீஸ் ஜேம்ஸ், டிஜெட்க் ஸ்பென்ஸ், ஜாரெல் குவான்சா.
மிட்பீல்டர்கள்: டெக்லான் ரைஸ், எலியட் ஆண்டர்சன், ஜூட் பெல்லிங்ஹாம், ஜோர்டான் ஹென்டர்சன், கோபி மைனூ, மோர்கன் ரோஜர்ஸ், எபெரெச்சி எஸே.
ஃபார்வர்ட்ஸ்: புகாயோ சாகா, ஹாரி கேன், மார்கஸ் ராஷ்ஃபோர்ட், அந்தோணி கார்டன், ஒல்லி வாட்கின்ஸ், நோனி மதுவேகே, இவான் டோனி.