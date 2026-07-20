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ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026: சாம்பியன் ஸ்பெயினுக்கு பரிசுத் தொகை எவ்வளவு?

இறுதிப்போட்டியில் அர்ஜென்டினாவை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டம் வென்ற ஸ்பெயின் அணிக்கு, தங்கப் பதக்கங்களுடன் சேர்த்து வரலாற்றில் முதல் முறையாக பிரத்யேக சாம்பியன்ஷிப் மோதிரங்களும் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது.

ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 சாம்பியன் ஸ்பெயின்
ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 சாம்பியன் ஸ்பெயின் (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 20, 2026 at 9:28 AM IST

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ஹைதராபாத்: ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற ஸ்பெயின் அணிக்கு சுமார் ரூ.480 கோடியும், இரண்டாம் இடம் பிடித்த அர்ஜென்டினா அணிக்கு சுமார் ரூ.317 கோடியும் பரிசுத்தொகையாக வழங்கப்பட்டுள்ளது.

அமெரிக்கா, கனடா மற்றும் மெக்சிகோ ஆகிய நாடுகளில் மிகப்பிரமாண்டமாக நடைபெற்று முடிந்த 2026 ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரின் இறுதிப்போட்டியில், அர்ஜென்டினாவை 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி ஸ்பெயின் அணி சாம்பியன் பட்டம் வென்றது. இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வெற்றியின் மூலம் ஸ்பெயின் அணி உலகக் கோப்பையுடன் சேர்த்து மிகப்பெரிய பரிசுத் தொகையையும் வென்றுள்ளது.

முன்னதாக, இந்த உலகக் கோப்பை தொடருக்கான ஒட்டுமொத்த பரிசு தொகையாக 871 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களை ஃபிஃபா அமைப்பு நிர்ணயித்திருந்தது. இது இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ. 8,400 கோடியாகும் (தோராயமாக). இதில் உலகக் கோப்பையைக் கைப்பற்றி புதிய உலக சாம்பியனாக உருவெடுத்துள்ள ஸ்பெயின் அணிக்கு, 50 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் பரிசுத் தொகையாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ. 481 கோடி ஆகும் (தோராயமாக).

கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு கத்தாரில் நடந்த உலகக் கோப்பையை வென்ற அர்ஜென்டினா அணிக்கு 42 மில்லியன் டாலர் மட்டுமே வழங்கப்பட்ட நிலையில், இந்த ஆண்டு சாம்பியன் பட்டம் வென்ற ஸ்பெயின் அணிக்கு 50 மில்லியன் டாலர் பரிசுத் தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

அதேசமயம், இறுதிப்போட்டியில் தோல்வியடைந்து இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்த அர்ஜென்டினா அணிக்கு 33 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் (இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ. 317 கோடி) பரிசுத் தொகையாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. இவற்றுடன், இத்தொடரில் மூன்றாவது இடத்தைப் பிடித்த இங்கிலாந்து அணிக்கு 29 மில்லியன் டாலர்களும் (சுமார் ரூ. 279 கோடி), நான்காம் இடத்தைப் பிடித்த பிரான்ஸ் அணிக்கு 27 மில்லியன் டாலர்களும் (சுமார் ரூ. 259 கோடி) பரிசுத்தொகையாக வழங்கப்பட்டுள்ளது

இதுதவிர, இந்த முறை உலகக் கோப்பை தொடரில் வரலாற்றிலேயே முதல் முறையாக லீக் சுற்றோடு வெளியேறிய அணிகள் உட்பட, தொடரில் பங்கேற்ற அனைத்து 48 அணிகளுக்கும் தலா 9 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேற்கொண்டு, இறுதிப்போட்டியில் அர்ஜென்டினாவை வீழ்த்தி உலகக் கோப்பையை வென்ற ஸ்பெயின் அணி வீரர்களுக்கு, தங்கப் பதக்கங்களுடன் சேர்த்து ஃபிஃபா வரலாற்றிலேயே முதல் முறையாக பிரத்யேக சாம்பியன்ஷிப் மோதிரங்களும் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

பரிசுத் தொகை விவரம்

  • சாம்பியன்கள்:50 மில்லியன் டாலர்கள் (ரூ.481 கோடி)
  • இரண்டாம் இடம்:33 மில்லியன் டாலர்கள் (ரூ.317 கோடி)
  • மூன்றாவது இடம்:29 மில்லியன் டாலர்கள் (ரூ.279 கோடி)
  • நான்காவது இடம்: 27 மில்லியன் டாலர்கள் (ரூ.259 கோடி)
  • 5 முதல் 8 வரையிலான இடங்கள்:19 மில்லியன் டாலர்கள் (ரூ.182 கோடி)
  • 9 முதல் 16 வரையிலான இடங்கள்:15 மில்லியன் டாலர்கள் (ரூ.144 கோடி)
  • 17 முதல் 32 வரையிலான இடங்கள்:11 மில்லியன் டாலர்கள் (ரூ.105 கோடி)
  • 33 முதல் 48 வரையிலான இடங்கள்:9 மில்லியன் டாலர்கள் (ரூ.86 கோடி)

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பரிசுத்தொகை உயர்வு

ஃபிஃபா உலகக் கோப்பையின் ஒட்டுமொத்தப் பரிசுத் தொகை கடந்த தொடரை விட இந்த ஆண்டு சுமார் 50 சதவீதம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. கடந்த உலகக் கோப்பைத் தொடரில் ஒட்டுமொத்தப் பரிசுத் தொகையாக 440 மில்லியன் டாலர் வழங்கப்பட்ட நிலையில், இந்த ஆண்டு அது 871 மில்லியன் டாலராக உயர்த்தப்பட்டது. மேலும், 48 அணிகளாக விரிவுபடுத்தப்பட்ட இந்த உலகக் கோப்பைத் தொடரில் பங்கேற்ற அனைத்து அணிகளுக்குமே சாதனை அளவிலான பரிசுத் தொகை பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
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ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026
FIFA 2026

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